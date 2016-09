Die fünf wichtigsten Fragen zum Kurssturz bei der Deutschen Bank

Aktualisiert um 17:34 3 Kommentare Drucken

Der Aktienkurs des Instituts fiel heute an der Börse um mehr als 6 Prozent. Wieso das auch für die Schweizer Grossbanken ein Warnsignal ist und wie es nun weitergeht.

Die Deutsche Bank zählt zu den Sorgenkindern auf den weltweiten Finanzmärkten. Erst kürzlich wurde sie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) zur riskantesten Bank der Welt erklärt. Vor wenigen Tagen folgte der nächste Tiefschlag: Der Bank droht eine bis zu 14 Milliarden Dollar schwere Busse aus den USA. Ihr werden Verfehlungen bei Immobiliengeschäften in den Vereinigten Staaten vorgeworfen.

Wieso verliert die Aktie der Deutschen Bank heute rund 6 Prozent?

Das Magazin «Focus» berichtet, dass die Bundesregierung der Bank nicht mit Staatshilfen unter die Arme greifen will. Der Artikel schildert ein Treffen zwischen Angela Merkel und John Cryan, dem Chef der Deutschen Bank. Dabei soll Merkel Cryan signalisiert haben, dass sich die Regierung bei den US-Behörden nicht für die grösste Bank Deutschlands einsetzen werde. Sowohl die Regierung als auch die Deutsche Bank dementierten dieses Gespräch. Die Bank habe auch kein Interesse an Staatshilfe, so ein Sprecher des Instituts. Die Bundesregierung verfolge aber die Verhandlungen der Deutschen Bank und der US-Behörden genau und erwarte einen fairen Abschluss, so ein Sprecher.

Welche Verfehlungen werden der Deutschen Bank in den USA genau vorgeworfen?

Die Bank soll in den USA jahrelang Hypotheken an nicht kreditwürdige Kunden vergeben haben. Diese hat sie dann in Wertpapieren gebündelt und weiterverkauft. Oftmals landeten diese bei Investoren, die über die komplexen Finanzprodukte nicht Bescheid wussten. So habe die Bank ihren Teil zur US-Immobilienblase beigetragen. Andere Banken waren jedoch stärker in die zweifelhaften Hypothekengeschäfte involviert.

Wieso ist die Busse für die Bank ein Problem?

Die 14 Milliarden Dollar übersteigen die Rückstellungen der Deutschen Bank für die Kosten von Rechtsrisiken deutlich. Der Betrag ist jedoch noch nicht fix. Experten gehen davon aus, dass das Geldhaus die Busse noch zu drücken vermag. Es wird über eine Bussenhöhe von 4 bis 5 Milliarden Dollar spekuliert. Doch ist die Bank noch in weitere Verfahren verwickelt, bei denen ebenfalls horrende Strafzahlungen fällig werden können. Das Institut könnte daher gezwungen sein, frisches Kapital aufzunehmen. Bereits kursieren entsprechende Gerüchte am Markt. Auch eine Kapitalaufnahme wäre schlecht für den Aktienkurs. Weil die bisherigen Aktionäre schlechter gestellt werden (Verwässerung).

Hat das Auswirkungen auf die Schweizer Grossbanken UBS und CS?

«Unter den global tätigen Banken mit systemischer Bedeutung (G-SIBs) scheint die Deutsche Bank am stärksten zu systemischen Risiken beizutragen», heisst es im Bericht des IWF. Das bedeutet: Sollte die Deutsche Bank in Schieflage geraten, könnte sie weitere Grossbanken in Mitleidenschaft ziehen. Auf der IWF-Rangliste folgen die britische Bank HSBC und die Credit Suisse. Auch die Aktien der Schweizer Grossbanken UBS und CS haben heute ebenfalls deutlich an Wert eingebüsst.

Was ist denn das Problem mit den Grossbanken?

Im Nachgang zur Finanzkrise wurden den Grossbanken strengere Regeln auferlegt. Sie müssen mehr Kapital halten, um bei einer Krise nicht derart in Schieflage zu geraten, dass sie der Staat retten muss. Doch nicht allen Banken gelingt es, die neuen Normen zu erfüllen. Die Deutsche Bank tut sich dabei besonders schwer. (jb)