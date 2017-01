Eine neue App warnt Anleger, wenn Trump twittert

Die Börse zittert, wenn Trump twittert: Als Donald Trump sich über den hohen Kaufpreis der neuen Air Force One beklagte, sackte der Aktienkurs des Flugzeugbauers Boeing schlagartig ab. Die Firma verlor so innerhalb weniger Minuten 1 Milliarde Dollar an Börsenwert.

Als der designierte Präsident die Kosten der neuen F-35-Kampfjets anprangerte, traf es Hersteller Lockheed Martin. Dessen Marktkapitalisierung sank Knall auf Fall um 3,6 Milliarden Dollar. Und als am Donnerstag Trump den Autohersteller Toyota wegen eines neuen Werks in Mexiko kritisierte, wurden innerhalb von fünf Minuten 1,3 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Januar 2017

Der «Trump Trigger» warnt

Damit Investoren künftig nicht mehr ganz so unvorbereitet sind, wenn Trump über börsenkotierte Unternehmen plaudert, hat die App Trigger Finance einen neuen Dienst in ihr Produkt eingebaut. Er heisst «Trump Trigger». Erscheinen Tweets des Politikers, verschickt sie eine Warnmeldung an die Nutzer. «Diese Meldungen helfen Ihnen, Bewegungen zu erfassen und Positionen auf Basis der Marktreaktion des künftigen Präsidenten zu managen», so das Unternehmen. Schliesslich habe er mit seinen Tweets die Macht, Börsenkurse zu bewegen.

Trigger Finance wurde von ehemaligen Investmentbankern und Google-Mitarbeitern entwickelt. Die App, die es bislang nur für iPhones gibt, funktioniert auf Basis von simplen Wenn-dann-Regeln. Nutzer können vordefinierte Regeln verwenden und selbst solche erstellen, um bei gewissen Ereignissen informiert zu werden. (baz.ch/Newsnet)