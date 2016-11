Im Kopf des Millionenschwindlers

Manche hatten ihm 50'000 oder 100'000 Franken anvertraut, manche ihre Lebensversicherung, ihre Pensionskasse, ihre Ersparnisse: Handwerker, Rentnerinnen, Banker, Makler, Hausfrauen, Ärzte.

Martin Schlegel arbeitete im Aargauer Fricktal als Devisenhändler und Leiter der Anlagefirma ASE. Scheinbar mit Erfolg – 270 Millionen Franken flossen in das System. In Wahrheit tat sich im Geschäft nach einer missglückten Dollarwette ein Sinkloch auf, das sich ausweitete und ausweitete. Schlegel erzielte bald keine Gewinne mehr, sondern schob nur noch Geld von Konto zu Konto.

Seinen Misserfolg vertuschte er sechs Jahre lang. Hunderten Kunden log er bei Essen oder Sitzungen ins Gesicht. Mit immer riskanteren Geschäften versuchte er, die Verluste aufzuholen. Als im April 2012 das System kollabierte, fehlten mindestens 150 Millionen. Seither sitzt Schlegel in Haft.

Der Betrug gleicht dem Fall um den Financier Dieter Behring. Wer das Archiv durchsucht, findet unter dem Stichwort ASE Hunderte Artikel. Aber im Gegensatz zu Behring hat Martin Schlegel noch nie Stellung bezogen. Jetzt spricht er zum ersten Mal. Er wolle seine Sicht der Dinge schildern, sagt er. Und sich entschuldigen.

Der Weg führt den Hügelkamm hoch, Richterswil, Samstagern, Hütten, ein Traktor beansprucht beide Fahrstreifen, die Aussicht geht weit über den Zürichsee hinaus. Die Idylle endet nach der Zuger Kantonsgrenze, ein Betonbau taucht auf, wie zwei Hammerköpfe ragen die beiden Zellentrakte der Strafanstalt Bostadel in die Höhe. Der Beamte am Empfang fordert den Besucher auf, sofort alle Fotos zu löschen, die er vom Gebäudekomplex gemacht hat.

Martin Schlegel, Jahrgang 1966, zieht an diesem Tag die Blicke seiner Mitinsassen auf sich. Nur selten ist ein Häftling in Hemd und Jackett anzutreffen. Er wartet in einem Besucherzimmer, Mineral und Limonade aus dem Automaten stehen bereit. Seit dem 28. Mai 2015 lebt er in einem der Hammerköpfe. «Hier bin ich wieder zum Menschen geworden», sagt er. Hier kann er Sport treiben, hier kann er selbst kochen. Vorher prüfte er jeweils, ob das Fleisch, das ihm die Wärter zum Zmittag durch die Klappe schoben, faulig war. Vorher – das heisst: Aarau, Bezirksgefängnis Telli, Untersuchungshaft, drei Jahre Isolation in einer Einzelzelle.

«1133 Tage, ich habe die Zahl sogar an die Wand geschrieben. Es war eine Betonzelle mit zwei kleinen Panzerglasfenstern, die sich nicht öffnen liessen. Siebeneinhalb Quadratmeter. Über drei Jahre lang war ich dreiundzwanzigeinhalb Stunden pro Tag alleine dort drin. Ich konnte eine halbe Stunde in den Spazierhof nach draussen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, im Kreis zu gehen. Natürlich habe ich angefangen, in meiner Zelle Übungen zu machen. Ich fing an mit fünfzig Rumpfbeugen, fünfzig Kniebeugen und zwanzig Liegestützen und machte dann jeden Tag eine mehr. Irgendwann musste ich stoppen, sonst wäre ich auf tausend gekommen. Was mir auffiel: Wenn ich einige Wochen lang mit niemandem sprach, verlor ich meine Stimme. Es kam nur noch ein Krächzen heraus.»

Seine Sätze holpern heute noch. Wenn Schlegel von seiner Zeit in Einzelhaft erzählt, stockt sein Sprachfluss bisweilen, als müsste sein Gehirn die gefragten Worte nachladen.

«Anlage, Sicherheit, Ertrag» hiess die Firma, für die er ab 1998 als Geschäftsführer arbeitete, ein Zweimannbetrieb mit Büros über einer Bank in Frick. Ex-Bankverein-Mann Schlegel handelte, sein Partner Simon M. administrierte.

Martin Schlegel ruinierte nicht nur seine Kunden, sein Geschäft, seine Familie und sich selbst, er brachte auch die Basler Kantonalbank (BKB) ins Schlingern, ein über hundertjähriges Geldhaus mit Staatsgarantie. Bei der BKB lag ein Grossteil der ASE-Kundenvermögen. Die Bank ignorierte die Alarmsignale während Jahren. Das hatte Konsequenzen: Der Generaldirektor musste nach dem ASE-Zusammenbruch seinen Posten aufgeben. Die Zürcher Filiale wurde geschlossen. Und ein halbes Dutzend Angestellte verliess die Bank oder wurde entlassen.

Anders als Dieter Behring hat Martin Schlegel nach seiner Festnahme ein Geständnis abgelegt und kooperierte bei der Aufklärung des Falles. Jetzt sitzt er seine Strafe auf Vorrat ab, bis das Gericht ein Urteil fällt.

Sein Büro war «nicht aufgemotzt»

Ein junger Mann in Unicef-Regenjacke nervt die aussteigenden Pendler, Plakate werben für die «Hip Hop Show 2016» der Dance Tower Hip Hop School Gipf-Oberfrick – November im Fricktal. Hier hatte die ASE ihre Büros, in der Kundenkartei finden sich viele Adressen aus der Region. Einer von ihnen ist Werner Meier, Konstrukteur, pensioniert. Er hat nach Hause eingeladen, seine Partnerin Corinne bringt Kaffee und Guetsli. Beide heissen in Wahrheit anders, ihre richtigen Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Während er erzählt, sitzt sie schweigend daneben, sie will eigentlich nichts sagen, aber dann platzt es aus ihr heraus: «Ich werde nicht an den Prozess gehen. Ich fürchte, ich würde dem Schlegel ins Gesicht spucken.» Mit ASE-Opfern zu sprechen, gleicht dem Wegkratzen von Wundschorf – man weiss nie, ob es darunter noch blutet. Manche sagen, sie hätten «diese Geschichte» längst überwunden. Bei anderen ging der Schnitt tiefer. So auch bei Meiers. Er legte seine Lebensversicherungen an, sie hatte Schlegel einen Grossteil ihrer Ersparnisse anvertraut. «Ich sagte ihm: ‹Hören Sie – dieses Geld habe ich für meine Enkel zur Seite getan.›Er sagte zu mir: ‹Sie bekommen das ganz sicher zurück.›»

baz.ch/Newsnet hat mit einem halben Dutzend Betroffenen gesprochen, die Erzählungen lassen sich zu einer gemeinsamen Geschichte verdichten. Erstens: Es begann mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Ein Bekannter war ASE-Kunde, vielleicht die Schwester, ein guter Freund, der Treuhänder. Ein Ostschweizer Hausarzt erzählt, sein Versicherungsmakler habe ihm immer wieder mal eine ASE-Grafik gezeigt – irgendwann habe er zugesagt.

Zweitens: Schlegel überzeugte als No-Bullshit-Vermögensverwalter, der in einem bescheidenen, «nicht aufgemotzten» Büro arbeitete. «Nach dem Treffen sagte ich zu meinem Mann: Der ist mir sympathisch, dem vertraue ich», sagt Corinne Meier.

Drittens: Die Renditen klangen verlockend, aber nicht ausserirdisch. Manchen wurden 4 Prozent versprochen. Manchen auch mehr: «Es hiess, in einem guten Jahr seien 10 Prozent möglich», sagt ein Chemiker aus der Region Basel.

Viertens: Der gute Ruf der Kantonalbank war entscheidend. Er habe sich beim Zürcher BKB-Mann nach der ASE erkundigt, erzählt ein Basler Versicherungsagent. «Der sagte: Alles sauber, alles in Ordnung.»

Werner Meier legte bis 2011 total 430'000 Franken an, seine Frau 150'000.

Pro Kunde ein Geheimkonto

Zu diesem Zeitpunkt steckte Schlegel längst im roten Bereich, nahm aber immer noch Neugeld an. Mit einer Reihe von Tricks schaffte er es, die Millionenverluste zu vertuschen. Die Kunden verfügten über mehrere Konten bei der BKB, auf welche die ASE Zugriff hatte. Schlegel eröffnete ein zusätzliches Konto auf denselben Klienten – ohne diesen zu informieren. Dann schickte er der Bank einen gefälschten Zahlungsauftrag, um Geld von jenem Geheimkonto abzuziehen, das auf diese Weise ins Minus fiel. Aus Sicht der Bank war das in Ordnung, es gab ja die anderen Konten als Gegengewicht. Je nach Bedarf schnitt Schlegel im Büro mit einer Schneidmaschine Dokumente auseinander und kopierte sie zu neuen Schriftstücken zusammen. Auch den Dokumentenverkehr zwischen Kunden und Bank kontrollierte er. So konnte er Gelder abziehen, ohne dass es die Anleger bemerkten. Kurz: Schlegel setzte ein gigantisches Schneeballsystem in Gang.

«Am Anfang arbeitete ich noch mit Gewinn. Mein erster Fehler war, dass ich 2006 einen Devisenverlust nicht ausgewiesen hatte. Und ein Jahr später kam es noch viel schlimmer: Plötzlich leuchteten alle Zahlen auf den Bildschirmen rot. Der Dollar war innert Sekunden 10 Rappen tiefer. Ich verlor an einem Tag 14 Prozent. Wenn ich damals den Mut und das Rückgrat gehabt hätte, hinzustehen, dann hätte ich den Kunden riesigen Schaden ersparen können. Stattdessen habe ich die Verluste vor mir hergeschoben und versucht, sie durch neue Gewinne aufzuholen. Ich habe mich an einen Strohhalm geklammert.»

Zwischen 2006 und 2012 verdiente Schlegel als ASE-Manager 8 Millionen Franken. Laut seinem Anwalt Gianandrea Prader zahlte er im gleichen Zeitraum knapp 6 Millionen ins System zurück. Zusätzlich habe er privat Millionen verspekuliert.

Man könne darin ein frühes Zeichen von Reue sehen – oder den Versuch, das System am Laufen zu halten, schreibt der Wirtschaftsprüfer der Aargauer Staatsanwaltschaft in einem Bericht. «Fakt ist, in Anbetracht der grossen Lücke sind die Rückflüsse nur ein Tropfen auf den heissen Stein gewesen.»

Die BKB verdiente gut an Schlegel und seinen Kunden, erzielte mit Gebühren und Zinsen rund 20 Millionen Franken Bruttogewinn. Die ASE war die mit Abstand wichtigste Devisenkundin der Zürcher Filiale. Schon 2009 war intern Kritik laut geworden, aber der zuständige Banker verteidigte die ASE und schaffte es, eine scharfe Reaktion der Bank hinauszuzögern. Es dauerte bis zum 28. März 2012, bis die BKB Anzeige erstattete.

Zuvor hatte sie nicht verhindert, dass Schlegel 65 Millionen in «Penny Stocks» steckte, in hochriskante Wertpapiere. Diese Versuche endeten in Totalausfällen. Das Geld ist bis heute nicht auffindbar.

«Wir waren auf Geschäftsreise, als der Staatsanwalt anrief und sagte, dass unsere Büros durchsucht würden. Wir haben Flüge organisiert und sind zurückgekommen. Ich war völlig am Ende. War zum schweren Alkoholiker geworden. Ich trank leichte Sachen, Apfelwein sixpackweise. Ich konnte morgens nicht mehr schlafen, ging um fünf Uhr ins Büro, habe den Tag durchgearbeitet. Abends kam ich um acht Uhr nach Hause, schlief sofort ein, um Mitternacht war ich wieder wach. Nach meiner Rückkehr brach der Damm. Ich lag im Bett, hatte Schüttelfrost. Und dann die Haft. Plötzlich war ich vollkommen alleine, konnte mit niemandem reden. Meine Familie wusste nicht, was passiert war, und ich konnte es nicht erklären. In den ersten Wochen der Haft habe ich 15 Kilo abgenommen.»

Die U-Haft dauerte am Ende über 150 Wochen. Zum Vergleich: Dieter Behring war total 29 Wochen inhaftiert. Der Aargauer Justizvollzug weist Schlegels Kritik wegen des Haftregimes zurück. Er habe im Gefängnis Telli – wie vorgeschrieben – jeden Tag eine Stunde Zugang zum Spazierhof gehabt, schreibt ein Sprecher. Schlegel selbst habe manchmal den Freigang nach 30 Minuten abbrechen wollen. Von verfaultem Fleisch könne keine Rede sein; allerdings habe man 2015 den Lieferanten gewechselt, weil das Gefängnis mit den Mahlzeiten nicht zufrieden gewesen sei. Schliesslich hätte Schlegel jederzeit in den vorzeitigen Strafvollzug wechseln können, um dem U-Haft-Regime zu entrinnen.

Dem widerspricht sein Anwalt: Die Justiz habe die Haft mit Verdunkelungsgefahr begründet, also mit dem Risiko, dass Schlegel Spuren verwischen könnte. Um das zu verhindern, hätte man ihn auch im vorzeitigen Vollzug in Einzelhaft belassen.Der Anruf, der Corinne Meiers Grundvertrauen in andere Leute erschütterte, kam im Frühjahr 2012. Am Telefon war der Treuhänder. Es gebe Ungereimtheiten bei der ASE, sagte er. Werner Meier fragte bei der Bank nach dem Kontostand, der bei 600'000 Franken hätte liegen sollen. «Die Bank meldete, da seien 2600 Franken drauf.»

Meier forderte sofort eine Übersicht aller Transaktionen an – und realisierte, dass Schlegel sein Konto heimlich als Drehscheibe für Hunderte Zahlungen gebraucht und sein Geld abgezügelt hatte.

«Seither traue ich den Leuten nicht mehr richtig», erzählt Corinne Meier. «Jeder Vertrag, den du abschliesst, basiert auf einem Grundvertrauen. Dieses Vertrauen ist weg. Mich hat das wahnsinnig ‹tütscht›.» Ihr Mann sagt: «Dass die BKB die Verantwortung nicht übernahm, dass eine Schweizer Bank sich so verhält, hätte ich nie gedacht.» Andere Opfer reden ähnlich. Ihre Wut gilt nicht nur Schlegel, sondern vor allem auch der Bank.

Aus Sicht des Geldhauses ist der Fall sauber aufgearbeitet. «Die Bank hat sich im Rahmen eines kulanten Verhaltens mit ihren eigenen Kunden bereits abschliessend verglichen», schreibt ein Direktionsmitglied. Die BKB überwies bis heute rund 50 Millionen an Vergleichszahlungen.

Ein Teil davon ging auch auf Meiers Konten. Wie die meisten Betroffenen stimmte das Paar einem Deal zu – erhielt allerdings weniger als die Hälfte der Investition zurück. Bei anderen Anlegern liegt dieser Wert zwischen 20 und 70 Prozent.

Mancher Geschädigte hofft heute, dass die Bank nochmals «eins auf den Deckel bekommt». Neben Schlegel und seinem Partner steht auch ein BKB-Mann vor Gericht: Manfred G., der frühere Kadermann in der Zürcher Filiale. Die Anklage wirft ihm Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug vor. Die Geschädigten spekulieren, dass sich die Ausgangslage ändert, falls der Bankangestellte verurteilt wird. Eine Anzeige gegen die BKB ist längst deponiert. Die Hoffnung dahinter: Die Vergleiche mit der Bank sollen nochmals auf den Tisch kommen.

Deswegen werden viele Geprellte ins Fricktal reisen, wenn am 21. November der Prozess beginnt. Die Richter des Bezirksgerichts Laufenburg haben die Verhandlung in ein Zivilschutz-Ausbildungszentrum verlegt. Der Gerichtssaal wäre zu klein.

Mit plombiertem Laptop in der Zelle

Im Korridor des Gefängnisses Telli stand bald nach Schlegels Festnahme ein Coop-Einkaufswägeli, gefüllt mit Akten. Morgens brachten die Wärter einen plombierten Laptop und Dokumente in die Zelle. Schlegel hatte begonnen, mit den Ermittlern beim Entwirren der Geldflüsse zusammenzuarbeiten:

«Ich habe mich von morgens bis abends damit befasst. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, mit einem Geständnis zu warten, bis alle Bankbelege vorhanden waren. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte die Verantwortung übernehmen. Und ich will mich entschuldigen: Ich habe schlimme Fehler gemacht und ein riesengrosses Chaos angerichtet. Ich bereue zutiefst, dass so viele Kunden durch mein Handeln zu so grossem Schaden gekommen sind. Sie sind wütend auf mich, zu Recht. Und sie werden es auch bleiben. Trotzdem ist mir die Entschuldigung ein grosses Anliegen.»

Der Angeschuldigte habe sich «sehr kooperativ» gezeigt, seine Auswertungen seien «stimmig» gewesen, schreibt der Wirtschaftsprüfer der Staatsanwaltschaft. Die zwei Schlegels wollen nicht zusammenpassen – hier der zerknirschte Geständige, der seine Mithäftlinge mithilfe einer Rezeptsammlung bekocht, die er in Einzelhaft angelegt hat; da der Millionenschwindler, der Lüge um Lüge aufeinanderschichtete und als Zugabe einen Grossteil seiner Einkünfte an den Steuerbehörden vorbeischleuste.

Bevor er in seine Zelle zurückmuss, sagt Schlegel, dass er sich selbst nicht mehr erkannt habe. Dass er ein «fiktives Leben» geführt habe, dass er nun «zurück in der Realität» sei. Er spüre Erleichterung – «auch wenn mein Privatkonkurs noch kommen wird». Und auch wenn Staatsanwalt Karl Knopf vor Gericht zehn Jahre Gefängnis oder mehr fordern sollte. Die Staatsanwaltschaft will sich dazu erst vor Gericht äussern.

Immerhin, die Zeit in Bostadel und die drei Jahre Einzelhaft würden angerechnet, sagt Schlegel. Zu Beginn hatte er gegen die U-Haft gekämpft, scheiterte aber vor Gericht. Irgendwann spielte es keine Rolle mehr. Die Isolation war normal geworden.

«Du verlierst jedes Zeitgefühl. Was ist jetzt eigentlich letzte Woche passiert? Du fängst an, an deinen Erinnerungen zu zweifeln. Ich bat den Seelsorger, mir zu sagen, ob ich noch normal tickte. Am Anfang sah ich ihn alle zwei Wochen. Nach eineinhalb Jahren Haft begann auch die Gefängnisleitung, sich Sorgen zu machen. Der Seelsorger schlug dann vor, mich jede Woche zu besuchen. Das half. Aber noch wichtiger war die Arbeit an meinem eigenen Fall. Heute glaube ich: Das hat mich davor gerettet, wahnsinnig zu werden.»

