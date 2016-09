Kriegsspiele für UBS-Kunden

Im Churchill-Museum in London veranstaltet die Grossbank für besonders vermögende Kunden einen Strategiekurs. Was die UBS damit bezweckt.

Die Kulisse ist eindrücklich. Im Herzen von London liegen die Cabinet War Rooms. Dort hat einst Winston Churchill mit seinen Militärs die Verteidigung von Grossbritannien geplant. Heute ist der Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ein Museum. Dorthin hat kürzlich die Schweizer Grossbank UBS einige ihrer vermögendsten Kunden eingeladen. Dies berichtet die «Financial Times» (Artikel bezahlpflichtig).

Die Grossbank kämpft mit sinkenden Margen im Vermögensverwaltungsgeschäft. Der Gewinn aus dem Geschäftsbereich ist im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr 2016 um mehr als 23 Prozent gesunken. Nun will die Grossbank Gegensteuer geben. Laut der FT hat sie dafür Unternehmer und Firmenchefs eingeladen. Sie sollen der UBS helfen neue Ideen für Investments und Anlagestrategien zu entwickeln.

Kameras analysieren Kunden

Dabei kommt viel Technologie zum Zug. Die Grossbank setzt auf künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen, um die Portfolios der Kunden auf unterschiedliche Szenarien zu überprüfen. Neu setzt die Bank Kameras ein. Sie filmen die Kunden beim Gespräch mit dem Berater. Eine Software analysiert dabei die Gesichtszüge des Kunden, wenn ihm vom Berater erklärt wird, wie sich sein Vermögen bei einer hohen Inflation oder bei starkem Wirtschaftswachstum entwickelt.

In der historischen Umgebung des Londoner Kriegsmuseums wurden den UBS-Kunden nun mehrere komplexe Szenarien mit einem aktuellen Bezug vorgelegt. Bei der ersten Übung sorgen der Syrien-Krieg und der Flüchtlingsstrom für eine Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa. Beim zweiten sorgten die komplexe Struktur der EU und die Schwierigkeit für Kompromisse zu einer europaweiten Wirtschaftskrise. Das dritte Szenario befasst sich mit China und der Frage, wie sich eine Krise der dortigen Wirtschaft auf den Rest der Welt auswirken würde. Diese Übung fiel den Teilnehmern des UBS-Kurses offenbar nicht leicht, da die möglichen Folgen besonders schwer abzuschätzen seien.

Kriegsspiele bislang nur für Banker

Es sei üblich, dass Banken für ihre Mitarbeiter Kriegsspiele organisieren, es sei aber neu, dass dabei auch Kunden mit dabei seien, so Greg Davies gegenüber der «Financial Times». Kriegsspiele würden dem Militär helfen, sich darauf vorzubereiten, wenn sie sich dynamisch an neue Gegebenheiten anpassen müssten. Das müssen sich offenbar auch Investoren zu Herzen nehmen. Sie würden laut Davies oftmals falsch agieren, weil sie die Konsequenzen ihrer Entscheide schlecht einschätzen können. Das sei auch auf den Finanzmärkten gefährlich. Kriegsspiele würden daher dafür sorgen, dass die Anlageentscheide in einem Übungsszenario überprüft werden können.

Die UBS reagiert auf einen Industrietrend. Die Kunden erwarten von den Geldhäusern zunehmend mehr Beratung. Die Banken können nicht mehr einfach nur ihre Produkte den vermögenden Kunden ins Portfolio legen. Die Geldhäuser müssen ihren Kunden helfen, ihre eigenen Anlageentscheide besser zu verstehen – nur dann sind sie noch bereit dazu, die teuren Gebühren zu bezahlen. (jb)