Milliardenklage gegen CS und Deutsche Bank

Neues Ungemach für die Credit Suisse und die Deutsche Bank. Der Wertheim Jewish Education Trust hat am Donnerstagabend bei einem Bezirksgericht (Southern District) in Miami (Florida, USA) beide Banken separat auf je drei Milliarden Dollar eingeklagt. Die Klageschriften, beide gut 50 Seiten stark, liegen der BaZ vor. Hinter dem Trust stehen drei gemeinnützige Organisationen: Friends of Lauder Business School, Chabad of Greater Fort Lauderdale und die American Friends of JCC.

Der Trust als Kläger macht geltend, die beiden Banken hielten Vermögens­teile zurück, hätten Beweismittel vernichtet, Sachverhalte verschleiert und verweigerten die Zusammenarbeit. Beantragt wird die Einsetzung eines Geschworenengerichts. Neben Anwalt Yechezkel Rodal aus Dania Beach, Florida, wurde mit dem New Yorker Kenneth McCallion ein Anwalt mit dem Mandat betraut, der in spektakulären Rechtsfällen engagiert war, etwa die Tankerhavarie Exxon Valdez, der Ucar-Chemieunfall im indischen Bhopal oder Entschädigungsfälle im Zusammenhang mit NS-Zwangsarbeitern.

Verschlungene Wege

Der Wertheim Trust kam auf verschlungenen Wegen zum geltend gemachten Erbanspruch. Die jüdische Familie Wertheim hatte vor mehr als hundert Jahren ein bedeutendes Industrieunternehmen in Frankfurt aufgebaut und dieses noch vor der Macht­übernahme Hitlers nach Spanien verschoben. Der letzte Erbe der Wertheim-Dynastie überschrieb sein Vermögen an ein befreundetes Ehepaar, welches seinen Anspruch nach jahrelangem, erfolglosem Kampf 2012 an den deutschen Geschäftsmann Tim Fuhr abtrat. Fuhr trat seinerseits knapp 50 Prozent der Erbrechte an den Wertheim Trust ab. Bis in die frühen 90er-Jahre soll das Vermögen auf Konti bei der Credit Suisse gelegen haben. Unter mysteriösen Umständen soll das Geld zur Deutschen Bank nach Genf transferiert worden sein.

Am CS-Hauptsitz in Zürich wurde die Anfrage der BaZ im Kontext der vorliegenden Klage mit «no comment» quittiert. Die Deutsche Bank ihrerseits liess sich vom Manager Magazin zitieren, sie halte die Vorwürfe «für unbegründet». Sämtliche in dieser Sache bisher geführten Verfahren in den USA seien zugunsten der Deutschen Bank entschieden worden. Die Statements der beiden Banken passen zu dieser sonderbaren Geschichte, in der es um ein Milliardenvermögen geht, das vor 24 Jahren spurlos verschwunden sein soll. Die Kläger behaupten, dass der Hauptteil des Finanzvermögens der Wertheim-Familie bis zu jenen Januartagen auf Konti der Credit Suisse in der Schweiz gelegen habe. Offensichtlich war das allerdings nicht, hat doch der wirtschaftlich Berechtigte seine Identität hinter Nummernkonti und Pseudonymen verborgen gehalten. Die Klageschrift lässt aber keinen Zweifel darüber aufkommen, dass es sich beim Endberechtigten um Ambrosius Wolfgang Bäuml gehandelt hat. Als leiblicher Sohn von Karl Wertheim und Viktoria Bäuml war er ein Nachfahre von Joseph Wertheim, der bis zu seinem Tod im Jahr 1899 den Industriebetrieb in Frankfurt aufgebaut und so den Grundstein für das grosse Familienvermögen gelegt hatte.

Karl Wertheim verliess Deutschland in den 1920er-Jahren, um dem zunehmenden Antisemitismus in seinem Land zu entfliehen. Er verlegte die industriellen Aktivitäten nach Spanien und verschob die Barschaften der Familie in die Schweiz. 1931 eröffnete er bei der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) in Zürich, der Vorgängerorganisation der heutigen Credit Suisse, ein erstes Konto. Die Vorgänge sind in der Klageschrift teilweise belegt. Die SKA soll bis zum 19. Januar 1993 Hausbank der Wertheims gewesen sein. Dann leistete sie – immer gemäss Klage – einem Auftrag Folge, das Vermögen der Wertheim-­Erben an die Deutsche Bank (Suisse) zu transferieren. Auch dazu legen die Kläger einen Beleg vor, der in einem allfälligen Prozess eine wichtige Rolle spielen könnte. Der Beleg referenziert auf ein vorgängiges Treffen in der Bank am 7. Dezember 1992. Dabei soll ein gewisser Luis Marimón die entsprechenden Instruktionen zum Vermögenstransfer gegeben haben.

Jener spanische Rechtsanwalt, der auch als Verwaltungsrat und Berater der Deutschen Bank in Spanien agierte, war ab 1980 in der Verwaltung des Wertheim-Vermögens treuhänderisch mitverantwortlich gewesen. Er erbte quasi die Funktion seines Vaters, der schon seit 1945 in treuhänderischer Weise der 1976 verstorbenen Ehefrau Karl Wertheims zur Hand gegangen war. Marimón war zwar mit einer eingeschränkten Verfügungsgewalt ausgestattet, doch die Bank hätte dem Vermögenstransfer unter keinen Umständen zustimmen dürfen, behaupten die Kläger.

Private Ermittlerin

Wertheim-Kronprinz Bäuml war zu jenem Zeitpunkt bereits nicht mehr am Leben. Er starb am 2. August 1990 in einem Spital bei München. Vor dem Tod setzte er das deutsche Ehepaar Rudolf Sutor und Giselheide Eichammer-Sutor als Haupterben ein. Seine eigenen Kinder reduzierte er aufgrund eines Familienzwists auf den Pflichtteil. Die Sutors wurden per Gerichtsbeschluss im Mai 1991 als Erben anerkannt. Ihre Bemühungen, an die Vermögenswerte der Bank zu gelangen, dauerten Jahre und blieben letztlich fruchtlos. Deshalb traten sie ihren Anspruch 2012 an den Geschäftsmann Tim Fuhr ab.

Die Kläger wittern ihre Chancen vor allem aufgrund von Dokumenten, welche eine private Ermittlerin mithilfe von Mitarbeitern der Rechts- und Compliance-Abteilung der Credit Suisse im Jahr 2006 auf dem «Backup Server» gefunden haben und an die Erbberechtigten weitergeleitet haben sollen. Die Dokumente sollen gemäss Klageschrift die Existenz der Bankbeziehung zwischen den Wertheims und/oder Bäuml beweisen. Zwar hatte die Credit Suisse nach Angaben der Kläger schon früher Nachforschungen nach den verschollenen Vermögenswerten angestellt. Fündig geworden sei sie aber erst, als sie den Namen Marimón in die Suche einbezogen hatte.

Kapital für wohltätige Zwecke

Mit diesen Informationen wollen die Kläger die Credit Suisse zur Herausgabe aller relevanten Dokumente zwingen. Sollten die Dokumente nicht hervorgebracht werden – so die Strategie der Kläger –, müsste die Bank zwangsläufig den von den Klägern geltend gemachten Schaden akzeptieren. Die Wertheim-Erben klagen die Credit Suisse und die Credit Suisse Trust AG für die gleiche Behandlung an, die sie schon den Holocaust-Opfern hätten zukommen lassen. Diese bemühten sich bis in die 90er-Jahre lange vergeblich um die Auszahlung ihrer nachrichtenlos gewordenen Vermögen. Die beiden Klägeranwälte sprechen in ihrem Communiqué zudem von heuchlerischem Verhalten, dem Verschleiern und Zurückbehalten von Beweismaterial sowie von der Missachtung interner Regeln. So hätten die Banken das Wertheim-Vermögen den rechtmässigen Erben vorenthalten und diese daran gehindert, das Geld – wie von Bäuml gewünscht – für wohltätige Zwecke einzusetzen.

Wie gross dieses Vermögen tatsächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand von vagen Schätzungen. Die Kläger verweisen auf einen Tagebucheintrag Bäumls aus dem Jahr 1961, der auf eine Summe von rund 140 Millionen in einer nicht genannten Währung verweist. Die Kläger haben die Summe auf drei Milliarden Dollar hochgerechnet.

Unbestritten ist, dass Joseph Wertheim und sein Sohn Karl ein grosses Imperium aufgebaut und ein entsprechendes Vermögen weitergegeben haben. Joseph, Sohn eines Textilfabrikanten, war im 19. Jahrhundert in die USA emigriert, wo er im Unternehmen Singer die Herstellung von Nähmaschinen erlernte. Nach seiner Rückkehr nach Frankfurt baute er einen eigenen Betrieb auf, der schon 1883 mit 600 Mitarbeitern 35 000 Nähmaschinen pro Jahr fabrizierte, unter anderem für den Export nach Australien und Südamerika.

Joseph Wertheim wurde zu einer angesehenen Persönlichkeit in der deutschen Wirtschaft und Politik. Karl tat es dem Vater gleich, als er das Unternehmen in Spanien weiterführte, um es 1944 an Hispano Olivetti zu veräussern. Die Wertheims galten auch als Kunstmäzene. Ihre Sammlung soll allerdings seit Jahrzehnten verschollen sein. (Basler Zeitung)