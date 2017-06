«Stimmbürger sind bereit, mehr Asylsuchende aufzunehmen»

Wie kann Europa eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen erreichen? Eine Mehrheit der Länder profitiert vom heutigen System, das Flüchtlinge jenem Land zuordnet, in dem sie zuerst ein Asylgesuch stellen. Politiker befürchten deshalb, dass eine Reform des Dublin-Systems hin zu einem europäischen Verteilschlüssel auf grossen Widerstand stossen wird. Eine Studie der Universität Zürich und der amerikanischen Stanford University kommt nun zu einem anderen Schluss.

Dominik Hangartner, Sie haben untersucht, wie die Bevölkerung in 15 europäischen Ländern – darunter der Schweiz – zur Reform des Dublin-Systems steht. Ihr Befund: Die Stimmbürger sind bereit, mehr Asylsuchende bei sich aufzunehmen.

Ja, dieses Resultat hat uns überrascht. In Europa diskutiert man seit den 60er-Jahren über eine faire Verteilung von Asylsuchenden – mit wenig Erfolg, wie man sieht. Zwar sind die meisten Politiker der Meinung, dass das heutige System unfair ist. Auf die Frage, warum man trotzdem keine bessere Lösung gefunden hat, lautet die Antwort jeweils: Weil bei einer gleichmässigen Verteilung die meisten Länder mehr Asylsuchende aufnehmen müssten, was politisch chancenlos wäre. Unsere Studie zeigt, dass dem nicht so ist. Insgesamt sind 56 Prozent der Befragten für einen fairen Verteilschlüssel.

«Die Menschen sind nur dann bereit, mehr Personen aufzunehmen, wenn die anderen Staaten dies auch tun.»



Aber nur, wenn auch andere Länder ihren Beitrag leisten.

Genau. Die Menschen sind nur dann bereit, mehr Personen aufzunehmen, wenn die anderen Staaten dies auch tun. Ist das nicht der Fall, lehnt in allen Ländern eine Mehrheit der Bürger eine grössere Beteiligung ab. Das zeigt, wie wichtig die Idee der proportionalen Gerechtigkeit ist, die beispielsweise auch bei den Steuern gilt – wer mehr verdient, zahlt mehr. Auf die Asylpolitik übertragen, bedeutet das: Je nach Grösse und wirtschaftlicher Stärke nimmt ein Land mehr Leute auf.

Ihre Studie zeigt aber auch: In Polen, Tschechien und Grossbritannien ist eine Mehrheit der Bevölkerung gegen einen Systemwechsel. Entsprechend wehren sich diese Regierungen gegen einen Verteilschlüssel.

Das ist so. Insgesamt sind aber von jenen zehn Staaten, die mehr Flüchtlinge aufnehmen müssten, sieben für einen Systemwechsel. Neben der Schweiz sind das Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Dänemark und Griechenland. Das ist doch eine gute Diskussionsgrundlage für die Reform, die in den nächsten Monaten von der EU-Kommission und dem Parlament diskutiert wird. Und es zeigt auch: Wer in der Asylpolitik am lautesten schreit, spricht nicht unbedingt für alle.

Dennoch: In Polen, Tschechien und Grossbritannien sind nur rund ein Viertel der Leute dafür, einen europäischen Verteilschlüssel einzuführen. Entsprechend haben deren Regierungen keinen Grund, sich für eine Änderung einzusetzen.

Die Umfrage zeigt aber auch, dass von den drei Optionen – Status quo, proportionale Verteilung oder dieselbe Anzahl Asylbewerber für alle Länder, unabhängig von deren Grösse – das jetzige System auch keine Mehrheit findet. Im Schnitt liegt die Zustimmung für den Status quo in diesen Ländern bei 35 Prozent.

Das könnte auch an der Fragestellung liegen, die nur diese drei Optionen aufzeigte. Möglicherweise will eine Mehrheit der Polen, Tschechen und Engländer gar keine Flüchtlinge.

Wir stellen unsere Fragen vor dem Hintergrund der politischen Realität. Polen, Tschechien und Grossbritannien haben alle die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben und die Staatsverträge des Dublin-Systems, die sie zur Aufnahme von schutzbedürftigen Menschen verpflichten. Bisher hat es auch in diesen Ländern keine Diskussion darüber gegeben, diese Abkommen zu kündigen.

«Ich glaube, die Bevölkerung in Ungarn ist nicht so kritisch gegenüber Flüchtlingen wie die Regierung.»

Ungarn gehört laut Ihrer Studie zu jenen Ländern, die für eine Reform wären. Wie erklärt sich das?

Das hängt wohl mit dem Zeitpunkt der Befragung zusammen, die im Februar und März 2016 durchgeführt wurde: Damals gehörte Ungarn noch zu jenen Ländern, die überproportional viele Flüchtlinge aufnahmen. Ein Verteilschlüssel hätte das Land damals entlastet.

Dann wären heute aber eher vier von zehn betroffenen Ländern gegen eine Reform?

Ich glaube, die Bevölkerung in Ungarn ist nicht so kritisch gegenüber Flüchtlingen wie die Regierung. Wenn man die Ungarn befragt, ob sie in ihrem Land mehr Flüchtlinge aufnehmen würden, sind sie jedenfalls nicht skeptischer als Menschen in anderen europäischen Ländern.

Laut Ihrer Studie müsste auch die Schweiz leicht mehr Asylbewerber aufnehmen. Ein eher unerwarteter Befund.

Das hängt einerseits damit zusammen, dass bei der Befragung Anfang 2016 Deutschland und Schweden überproportional von den Asylgesuchen betroffen waren, die Schweiz im Verhältnis dazu eher weniger. Andererseits würde ein europäischer Verteilschlüssel für die Schweiz keinen nennenswerten Unterschied machen im Vergleich zum heutigen System: Statt rund 38’000 Asylsuchende hätte die Schweiz damals 40’000 aufnehmen müssen.

Wäre die Situation heute denn anders?

Davon gehe ich aus. Im Moment würde die Schweiz wohl ebenfalls zu jenen Ländern gehören, die bei einer Reform weniger Asylsuchende aufnehmen müssten. Unabhängig davon hat die Schweiz als kleines, aber wirtschaftlich attraktives Land sowieso ein grosses Interesse an einem fairen Verteilschlüssel. Wie wir gesehen haben, können sich die Flüchtlingsströme sehr schnell ändern. (baz.ch/Newsnet)