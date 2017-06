Swiss-Piloten sollen bis 62 in der Luft bleiben

Letzte Woche wurden die Verhandlungen zwischen dem fusionierten Pilotenverband Aeropers Airline Pilots Association und der Swiss über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abgebrochen. Grund dafür war unter anderem, dass die Swiss erneut das Rentenalter ihrer Piloten nach oben setzen will. Von 60 auf 62. Vor sieben Jahren erfolgte die Anhebung von 58 auf 60.

Henning Hoffmann, Geschäftsführer von Aeropers bestätigt die laufenden Diskussionen der «Aargauer Zeitung». «Wir wehren uns nicht grundsätzlich gegen eine Rentenaltererhöhung», so Hoffmann gegenüber der Zeitung. Es gebe durchaus viele ältere Piloten, die gerne weiterfliegen würden. «Aber wir lehnen die Erhöhung so ab, wie sie sich die Swiss aktuell vorstellt.»

Jüngere Piloten benachteiligt

Denn nicht nur die älteren, auch die jüngeren Piloten würden bei einer Erhöhung des Pensionsalters den Kürzeren ziehen. Zum einen weil die Älteren länger in den Stühlen des Cockpits sitzen, was den beruflichen Aufstieg der Nachfolgegeneration verzögert. Zum anderen lasse das Reaktionsvermögen mit zunehmenden Alter nach, während die Belastung im Beruf kontinuierlich ansteigt. So hätten sich die Arbeitseinsätze seit 1995 verdoppelt und die nächste Generation müsse mit einem weiteren Anstieg rechnen, wie es im Bericht weiter heisst.

Für die jungen Piloten würde die Anhebung auch finanzielle Nachteile bringen. Besonders Einsteiger hätten jetzt schon tiefere Löhne und Pensionskasse-Umwandlungssätze. Diese Bedingungen dürfen sich nicht weiter verschlechtern, forderte Hoffmann während den GAV-Verhandlungen.

Kein Entgegenkommen

Die Swiss müsse sich bewegen, wenn der neue GAV für 2018 wie geplant bis Mitte August stehen soll. «Wir mussten die GAV-Verhandlungen letzten Freitag abbrechen, weil die Swiss kein Entgegenkommen zeigte», sagte Hoffmann der sda.

«Swiss bedauert den Abbruch der GAV-Verhandlungen», teilte Swiss-Sprecherin Karin Müller mit. Der Schritt sei überraschend gekommen, insbesondere da sich Swiss für eine nachhaltige Vertragslösung eingesetzt habe.

Einen neuen Gesprächstermin zwischen dem Management und der Aeropers gibt es nicht. Sollte bis August keine neue GAV-Lösung gefunden werden, käme eine 2015 vorgefertigte Vertragslösung zur Anwendung, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Diese wäre mit teilweise schmerzhaften finanziellen Einbussen für die Piloten verbunden. (kaf)