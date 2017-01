Was der 24-Milliarden-Gewinn der SNB bedeutet

Wie kommt der Gewinn zustande?

Getrieben wurde das Ergebnis der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom Gewinn auf Fremdwährungspositionen. Sprich: Die ausländischen Aktien und Obligationen, welche die SNB mit den Milliarden, die sie in den letzten Jahren zur Schwächung des Frankens eingesetzt hat, gekauft hat, werfen Ertrag ab respektive gewinnen an Wert. In der heutigen Medienmitteilung beziffert die SNB den Gewinn auf den Fremdwährungspositionen mit gut 19 Milliarden Franken. Dieser setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen: Einerseits generieren die Obligationen und Aktien im SNB-Portfolio laufend Zinsen und Dividenden, anderseits profitiert die SNB mit Kursgewinnen auf ihren Aktienbeständen auch vom günstigen Börsenumfeld. Im Gegenzug musste die SNB aber auch Bewertungsverluste in Kauf nehmen, weil gewisse Wertpapiere durch Wechselkursveränderungen weniger wert wurden. Im Weiteren fliessen Kursgewinne und -verluste auf Obligationen ins SNB-Ergebnis mit ein. Weil namentlich US-amerikanische Anleihen gegen Ende des Jahres an Wert verloren haben, dürfte die SNB damit nach Berechnungen von Ökonomen der UBS einen Verlust eingefahren haben. Die SNB selbst weist noch keine detaillierten Zahlen zu den einzelnen Ergebnisfaktoren aus, da die heute veröffentlichten Angaben erst provisorisch sind.

Welchen Einfluss hatten die US-amerikanischen Wahlen auf das Ergebnis der SNB?

Die Erstarkung des Dollars und die Hausse an den Aktienmärkten nach den Präsidentschaftswahlen in den USA wirkten sich auch auf das Ergebnis der SNB aus. So sind mit dem stärkeren Dollar alle Aktien und Obligationen aus dem Dollarraum mehr wert. Immerhin knapp ein Drittel der Anlagen der SNB erfolgten in der amerikanischen Währung. Auf das ganzen Jahr gesehen wird der Wechselkurserfolg in Dollar in den letzten Monaten allerdings durch wechselkursbedingte Verluste, etwa durch die Abwertung des britischen Pfunds nach der Brexit-Abstimmung, wieder aufgehoben. Den Gewinn definitiv positiv beeinflusst hat jedoch die Wertsteigerung der US-Aktien.

Welche Bedeutung hat eigentlich der Goldpreis noch für das SNB-Ergebnis?

3,9 Milliarden der 24 Milliarden Franken Gewinn resultieren aufgrund des gestiegenen Goldpreises. Das ist nicht wenig, allerdings hat der Goldpreis nicht mehr dieselbe Bedeutung für das SNB-Ergebnis wie einst. Namentlich mit ihren Interventionen auf den Devisenmärkten zur Schwächung des Frankens hat die SNB in den letzten Jahren ihr Anlageportfolio ausgeweitet und ihre Bilanz verlängert. Der Goldbestand blieb derweil unverändert bei 1040 Tonnen. Der Anteil des Golds an der Gesamtbilanz und damit der Einfluss des Goldpreises auf das laufende Ergebnis der SNB sind dadurch gesunken.

Wie viel nimmt die SNB mit den Negativzinsen ein?

Einen Betrag nennt die SNB erst am 6. März, wenn sie das definitive Ergebnis bekannt gibt. Von Januar bis September summierten sich die Strafzinsen, die Geschäftsbanken für bei der SNB parkiertes Geld ablieferten, auf 1,1 Milliarden Franken, wie Ende Oktober mitgeteilt wurde. 2015, als die Negativzinsen eingeführt wurden, waren es total nicht ganz 1,2 Milliarden Franken.

Was bedeutet das SNB-Ergebnis für Bund und Kantone?

Gemäss dem provisorischen Ergebnis wird die SNB einerseits eine Dividende von 15 Franken pro Aktie auszahlen, was dem im Gesetz festgelegten Maximalbetrag entspricht. Anderseits werden Bund und Kantone eine Gewinnausschüttung von voraussichtlich 1,5 Milliarden Franken erhalten. Im November hatten die SNB und das Eidgenössische Finanzdepartement sich bezüglich der Gewinnausschüttung auf eine neue Vereinbarung geeinigt und einen Mechanismus installiert, welcher die Einnahmen der SNB für Bund und Kantone besser budgetierbar machen soll. Gemäss der Vereinbarung wird jedes Jahr 1 Milliarde Franken ausbezahlt. Sofern die sogenannten Ausschüttungsreserven ausreichend hoch sind, können aber bis zu 2 Milliarden Franken ausbezahlt werden. Für das Geschäftsjahr 2016 stellt die SNB nun neben der ordentlichen Ausschüttung von 1 Milliarde Franken zusätzlich eine weitere halbe Milliarde in Aussicht. Vom SNB-Geld geht jeweils ein Drittel an den Bund und zwei Drittel an die Kantone. Ebenfalls teilweise den Kantonen zugute kommen die Dividenden: Knapp 55 Prozent der SNB-Aktien befinden sich nämlich im Besitz der Kantone, weitere nicht ganz 19 Prozent in den Händen von Kantonalbanken oder Gemeinden. Insgesamt fliessen über diese Dividenden etwas mehr als 785'000 Franken zur öffentlichen Hand respektive zu den Kantonalbanken.

Sind die Kantone mit der ihnen nun versprochenen Milliarde zufrieden?

Definitiv. Zwar hätten sich die Kantone mit Sicherheit auch über noch mehr Geld gefreut. Zumal im Vorfeld Experten davon sprachen, dass die Gewinnausschüttung der SNB sich auf den Maximalbetrag von 2 Milliarden Franken belaufen könnte. Dies hätte den Kantonen Einnahmen in Höhe von insgesamt 1,33 Milliarden Franken beschert. Die kantonalen Finanzdirektoren haben damit aber offenbar nicht spekuliert. Gemäss Andreas Huber, Generalsekretär der Konferenz der Finanzdirektoren, haben die meisten Kantone lediglich mit der ordentlichen Ausschüttung budgetiert und vier Kantone sogar mit gar keinen Einnahmen von der SNB. Für die meisten Kantone bedeutet die nun in Aussicht gestellte Sonderausschüttung daher Zusatzeinnahmen. Huber verweist zudem auf den Mechanismus, der mit der neuen Vereinbarung zwischen SNB und Finanzdepartement nun spielt. Der Blick auf die Geschäftsjahre 2015 und 2016 der SNB zeige, dass das angestrebte Ziel einer Verstetigung der Ausschüttungen habe erreicht werden können. 2015 hatte die SNB einen Verlust von 23,3 Milliarden Franken geschrieben, dank der Ausschüttungsreserve waren aber dennoch 1 Milliarde Franken an Bund und Kantone geflossen. (baz.ch/Newsnet)