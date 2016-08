Zu viel in der Kasse – was tun?

Milliarden hat Deutschlands Fiskus heuer übrig. Grund zur Freude? Na ja, die Vorschläge über die Verwendung gehen weit auseinander.

Die Zahl ist beeindruckend. Deutschland erzielt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Budgetüberschuss von 18,5 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte des Haushaltsplus kommt vom Bund, ein grosser Teil aus den Sozialversicherungen und den Gemeinden. Die Bundesländer waren hingegen nur knapp im Plus.

Deutschland dürfte damit das Jahr zum dritten Mal in Folge mit einem Haushaltsüberschuss abschliessen. Dies, obwohl die Ausgaben des Staates um 3,6 Prozent steigen. Für die höheren Kosten sind die steigenden Sozialausgaben und Investitionen verantwortlich. Doch wegen der tiefen Zinsen sank die Schuldenlast. Die Zinsausgaben gingen um fast 14 Prozent zurück. Die Ursache: Die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen sind im negativen Bereich. Das bedeutet, Deutschland kann derzeit Schulden aufnehmen und verdient damit sogar Geld.

Forderung: Steuern senken!

Die Diskussion um den Überschuss wird ganz anders geführt als in der Schweiz. Hier wird jeweils erklärt, dass der Abschluss besser ausgefallen sei als erwartet und dass auch ausserordentliche Faktoren eine wichtige Rolle gespielt hätten. Daher müsse man künftig noch vorsichtiger kalkulieren. Anders in Deutschland. Dort wurde bereits vor einigen Tagen die Debatte über das erwartete Haushaltsplus lanciert – und was sich mit dem Geld machen lasse.

Denn der riesige Überschuss weckt bereits Begehrlichkeiten. Die letzte Ausgabe des «Spiegels» stand unter dem Thema «Steuern runter! Volle Kassen, geschröpfte Bürger». Das Nachrichtenmagazin fordert eine rasche Steuersenkung, von der die Wirtschaft und die Bürger profitieren. Unterstützung erhält das Magazin von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Laut deren Experten soll der deutsche Finanzminister von seinem Ziel eines ausgeglichen Haushalts abrücken. Stattdessen soll bei unserem nördlichen Nachbarn die Einkommenssteuer reformiert werden. Unter anderem soll etwa der Spitzensteuersatz erst bei höheren Einkommen greifen. Dadurch würden Deutschland 50 Milliarden Euro Steuern wegfallen. Der Mittelstand sollte aber von ungerechten Steuerlasten befreit werden, so die Argumentation der OECD.

Christian Lindner, Chef der deutschen FDP, stimmte in den Chor ein und forderte via Twitter tiefere Abgaben.

Die strikte Haushaltspolitik Deutschlands wird im Ausland jedoch anders beurteilt. Die USA, der Internationale Währungsfonds und die Staaten der Eurozone haben Deutschland bereits früher aufgefordert, die Ausgaben zu erhöhen. Das Land solle mehr investieren, so die Forderung.

So könnte Deutschland seinen Teil dazu beitragen, dass das Wachstum und die Inflation in der Eurozone wieder ansteigen. Die höheren Ausgaben sollen dann dafür sorgen, dass in der EU-Peripherie die Arbeitslosigkeit sinkt und sich dort die Wirtschaft besser entwickelt. Deutschland hat diesen Ansprüchen jeweils eine klare Absage erteilt.

Deutschland, Estland und Luxemburg

Deutschland ist mit seinem grossen Überschuss derzeit eine grosse Ausnahme. Es gibt nur wenige Staaten, denen das überhaupt gelingt. In der EU waren das zuletzt nur gerade die Länder Estland und Luxemburg. Die grossen Industrienationen Frankreich, Italien und Grossbritannien gaben in den letzten Jahren deutlich mehr Geld aus, als sie einnahmen. Die Schweiz ist ebenfalls eines der wenigen Länder mit einem Plus, dies zusammen mit einigen exotischen Staaten.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die wie in der Schweiz ausserordentliche Faktoren für den deutschen Überschuss verantwortlich machen. So schreibt etwa der deutsche Journalist Holger Zschäpitz, dass es sich auch einfach um Glück handeln könnte. Denn auch wenn das Land zum dritten Mal in Folge Ende des Jahres ein Plus schreiben sollte, wäre das in den letzten zwanzig Jahren noch immer eine grosse Ausnahme. Das gelang nämlich nur gerade fünfmal.

Fiscal prudence or luck? #Germany achieves budget surplus of €18.5bn, 1.2% of GDP in 1H 2016 https://t.co/SDI0pcVk4f pic.twitter.com/T9APmxHBYL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24. August 2016

