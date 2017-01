Bitcoin im Höhenrausch

Der Neujahrstag war für die Besitzer von Bitcoins nochmals wie Weihnachten, als der Kurs der wichtigsten Digitalwährung am Abend die Marke von 1000 Dollar durchbrach. Gestern war ein Bitcoin zeitweise bereits über 1140 Dollar wert. Hält der Höhenflug an, ist womöglich bald der bisherige Rekordwert von 1216 Dollar aus dem Jahre 2013 übertroffen.

Von diesem Aufwärtssog profitieren auch andere Digitalwährungen, die gestern zu Dutzenden im zweistelligen Prozentbereich zulegen konnten. Ethereum, nach Bitcoin die Nummer zwei der Internetwährungen, lag innerhalb eines Zeitfensters von 24 Stunden zeitweise über ein Drittel im Plus. Dash, die Nummer sieben unter den Top Ten, stieg innert Tagesfrist um rund ein Viertel.

Für Anleger, die das Risiko lieben, sind Digitalwährungen ein Traum. Bitcoin etwa schoss vor gut drei Jahren einmal über 1200 Dollar, sackte dann ab und lag Anfang 2015 kurz unter 200 Dollar. Heute pendelt der Kurs von Bitcoin deutlich über 1100 Dollar, innert zweier Jahre hat sich der Wert also mehr als verfünffacht.

Skeptiker warnen indes, Bitcoin könnte erneut absacken. Die «Financial Times» wittert in Bitcoin gar ein «Schneeballsystem, das auf einen ständigen Zustrom von Gläubigen angewiesen ist, damit der Preis weiter steigt». Bitcoin werde wie jedes Schneeballsystem bei einem Wert von «null» landen. Die Zeitung der Londoner Finanzwelt malt gar schwarz. Bitcoin ist kein Schneeballsystem, sondern eine seriöse digitale Währungsplattform mit Hunderttausenden von Nutzern weltweit.

Dass der Kurs jüngst in ungesunde Höhen vorgestossen ist, hat vorab mit der starken Kapitalflucht aus China zu tun, wo seit einiger Zeit rund 90 Prozent der weltweiten Transaktionen mit Bitcoin abgewickelt werden. Chinas Währung Yuan verliert stetig an Wert, der Kauf von Bitcoins ist für gewöhnliche Anleger in dem Überwachungsstaat der einfachste Weg, etwas Geld ausser Landes zu schaffen. Seit die Regierung in Indien das Angebot von Bargeld erheblich verknappt, um die Bevölkerung zu mehr Steuerehrlichkeit zu zwingen, treibt auch dort die Nachfrage nach Bitcoin den Kurs nach oben. Ähnlich wie bei den seit Jahren boomenden Börsen ist daher auch bei Bitcoin und anderen Digitalwährungen jederzeit eine scharfe Kurskorrektur nach unten oder gar ein Crash möglich.

«Besser als Gold»

Die Internetunternehmer Tyler und Cameron Winklevoss, die Anfang der Nullerjahre den späteren Facebook-Gründer Mark Zuckerberg anstellten, um eine Social-Media-Plattform zu programmieren, sehen das Auf und Ab von Bitcoin gelassener. Sie halten Bitcoin für «das möglicherweise grösste soziale Netzwerk von allen», das die Welt der Banken und Kreditkartenfirmen ähnlich revolutionieren könne wie früher Facebook die klassischen Medien. Ihrer Meinung nach sei «Bitcoin besser als Gold», sagten sie jüngst in einem Interview.

Für Bitcoin spricht jedenfalls, dass der Gründer Satoshi Sakamoto in den Programmcode der Plattform antiinflationäre Regeln einprogrammiert hat. Alle vier Jahre wird die Produktion von Bitcoins halbiert. Und bei 21 Millionen Bitcoins ist Schluss, dann wird die Produktion eingestellt. Die etappenweise Verknappung wirkt inflationshemmend: Bitcoins gewinnen, ähnlich wie Gold, über die Zeit tendenziell an Wert. Schub verleiht Bitcoin auch die Verunsicherung, die von politischen Weichenstellungen wie Brexit und der Wahl von Donald Trump ausgeht. Misstrauen beflügelt digitale Währungen, auf die Politiker und Zentralbanken keinen direkten Zugriff haben. Dass Regierungen wie etwa in Schweden die Einführung von digitalem Bargeld prüfen, hilft Bitcoin.

Allem Kursfeuer zum Trotz: Verglichen mit etablierten Währungen wie Dollar, Franken und Yen, ist Bitcoin noch ein Winzling. 4400 Milliarden Dollar werden täglich weltweit gehandelt. Verglichen damit, ist Bitcoins derzeitiges Handelsvolumen von rund 300 Millionen Dollar in 24 Stunden noch bescheiden. Alle im Umlauf befindlichen Bitcoins sind derzeit gut 18 Milliarden Dollar wert. Das ist nicht viel mehr als die Geldmenge von Usbekistan. Aber auch Facebook hat klein angefangen.

