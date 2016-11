Amerikas Rückzug bereitet das Feld für China

Donald Trump will keine Zeit verlieren: Wie der künftige US-Präsident gestern in einer Videobotschaft ankündigte, werde er an seinem ersten Arbeitstag im Weissen Haus am 20. Januar 2017 die Unterzeichnerländer der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) darüber informieren, dass die USA aus dem Freihandelsvertrag aussteigen würden. Damit steht ein Projekt vor dem Aus, das Barack Obama als eines der wichtigsten Vermächtnisse seiner Präsidentschaft hinterlassen wollte. Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das vorzeitige Ende der TPP und die sich daraus ergebenden Konsequenzen.

1. Welchen Stellenwert hätte die TPP gehabt?

Ein Wirtschaftsraum, in dem annähernd 40 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts erzeugt wird, stellt die Weichen für einen Abbau von rund 18 000 Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Mit den USA und Japan sind zwei der drei weltgrössten Volkswirtschaften beteiligt. Es wäre die erste bilaterale Handelsvereinbarung gewesen, welche die beiden Länder miteinander abgeschlossen hätten. Daneben sind noch zehn weitere Staaten an der TPP beteiligt: Australien, Brunei, Chile, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam.

Obama pries die TPP stets als wegleitenden Handelsvertrag für das 21. Jahrhundert. Dabei bezog sich der US-Präsident auf den Umstand, dass dieses Abkommen erstmals Umwelt- und Sozialstandards enthält, die einklagbar sind und die Möglichkeit für Sanktionen eröffnen, falls sie nicht eingehalten werden. Sie umfassen etwa den Handel mit bedrohten Tierarten, Vorkehrungen gegen die Überfischung, die Einführung eines Mindestlohns oder die Verpflichtung, die Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einzuhalten. Umweltaktivisten und Gewerkschafter äusserten aber wiederholt Skepsis, ob diese hehren Absichten mehr als nur schmückendes Beiwerk im Vertrag sein würden.

2. Warum ist China nicht Mitglied der TPP?

Genau darin zeigt sich die zweite Stossrichtung des Handelsabkommens. Neben einem erleichterten grenzüberschreitenden Güteraustausch hat die TPP für die Regierung Obama stets einen eminent strategischen Stellenwert gehabt. Mit dem Vertrag wollte Washington ein Gegengewicht zum rasch aufsteigenden Wirtschaftskoloss China schaffen, und er sollte versinnbildlichen, welch hohe Priorität die USA einem starken und dauerhaften Engagement im asiatisch-pazifischen Raum beimessen. Dies zu einer Zeit, da die Machthaber in Peking ihre Interessen in der Region zunehmend forscher anmelden und auch vor militärischem Säbelrasseln im süd- und ostchinesischen Meer nicht zurückschrecken.

Für China muss Trumps Rückzug aus der TPP wie ein Geschenk des Himmels erscheinen. Chinas Präsident Xi Jinping hat das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am letzten Wochenende in Peru genutzt, um die 21 beteiligten Pazifik-Anrainerstaaten zu multilateralen Handelsabkommen unter chinesischer Federführung zu ermuntern. Peking ist offenkundig entschlossen, die Lücke, welche die USA hinterlassen werden, möglichst rasch zu schliessen. Die Chinesen sähen dies als wichtigen Schritt an, um die von den USA geprägte Nachkriegsordnung in Asien/Pazifik durch die eigene Handschrift umzuschreiben. Für südamerikanische Länder erscheint ein solcher Handelsvertrag durchaus attraktiv, bietet er ihnen doch eine verbesserte Anbindung an Ost- und Südostasien mit seinem rasanten Wirtschaftswachstum.

3. Wer sind die Verlierer eines TPP-Untergangs?

Vor allem bei traditionellen pazifischen US-Verbündeten wie Australien und Neuseeland ist die Enttäuschung über Trumps Kehrtwende gross. Ihre Regierungen haben zumindest in öffentlichen Erklärungen die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den neuen US-Präsidenten von den Vorzügen und Chancen von der TPP doch noch zu überzeugen. Sie liessen aber auch durchblicken, man könne nicht ewig auf die USA warten, wenn andernorts Handelsschranken niedergerissen würden.

Der grösste Verlierer ist aber wohl Japan und namentlich Ministerpräsident Shinzo Abe. Als erster amtierender Regierungschef hat er sich letzte Woche mit Trump in New York getroffen, doch konnte er den Immobilientycoon offenkundig nicht von seinem protektionistischen Kurs abbringen. Japan ist erst 2013 in die TPP-Verhandlungen eingestiegen, als diese schon längst liefen. Abe sah dieses Handelsabkommen als grosse Chance, um sein chronisch stagnierendes Land wirtschaftlich zu reformieren und mächtige Interessengruppen in die Schranken zu weisen wie die Landwirtschaft, die sich vehement gegen Marktöffnung und Zollabbau gesträubt hatte. Japan war auch eines der ersten Mitgliedsländer, das die TPP ratifizierte. Dabei nahm der Regierungschef in Kauf, etliche Abgeordnete seiner eigenen Partei vor den Kopf zu stossen. Wie sich nun herausstellt, hat er viel politisches Kapital für einen Scherbenhaufen verspielt. Auch die Aussicht, regionale Handelserleichterungen neu unter Einbezug Chinas, dem politischen Erzrivalen Japans, umzusetzen, ist für Abe eine wenig erstrebenswerte Alternative.

4. Können die 11 verbliebenen Länder die TPP nicht in Eigenregie umsetzen?

Theoretisch wäre dies natürlich möglich, doch praktisch wird sich dies als schwierig bis unmöglich erweisen. Shinzo Abe liess bereits wissen, ohne die Teilnahme der USA an der TPP mache das Abkommen keinen Sinn. Denn für die verbliebenen Länder werde unter der neuen Konstellation das Übergewicht der Vorteile verloren gehen. In der Tat haben die asiatischen und südamerikanischen TPP-Vertragspartner die «Zumutungen» eines schärferen internationalen Wettbewerbs vor allem deshalb geschluckt, weil ihnen nur so der Zugang zum heiss begehrten US-Markt erleichtert wird.

5. Was bedeutet das Ende der TPP aus Schweizer Sicht?

Als kleine, offene Volkswirtschaft ist die Schweiz primär an einer möglichst freien multilateralen Welthandelsordnung interessiert, die den «Leichtgewichten» gleiche Chancen bietet wie den Grossmächten. Regionale Handelsabkommen sind aus dieser Sicht problematisch, weil sie immer auch ausgrenzen. Von daher fällt das Aus der TPP per se aus dem Schweizer Blickwinkel nicht ins Gewicht. Zumal sich die Berner Handelsdiplomaten primär um den Abschluss bilateraler Handelsverträge bemühen. Mit China und Japan ist dies bereits gelungen, nicht aber zum Beispiel mit Indien. Was jedoch die Schweiz aufs Höchste beunruhigen muss, ist die Aussicht auf eine drastische Verschlechterung des globalen handelspolitischen Klimas mit einem Präsidenten Trump. Die Beerdigung der TPP sieht dieser wohl nur als Zwischenetappe an.

