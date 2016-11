Das sind die fleissigsten Europäer

Schweizerinnen und Schweizer werden heute durchschnittlich 82,7 Jahre alt. Fast die Hälfte dieses Lebens gehen sie einem Erwerb nach. Im Schnitt arbeiten die Bewohner zwischen Genf und Romanshorn 42,5 Jahre lang, wie die neusten Zahlen des europäischen Statistikamtes Eurostat zeigen. Im internationalen Vergleich ist das ein Spitzenrang. Nur noch die Isländer malochen länger. Sie verbringen 46,6 Jahre an ihrem Arbeitsplatz.

Schweden ist das einzige andere Land in Europa, in dem die Einwohner auch noch mehr als 40 Jahre lang arbeiten. Die als fleissig geltenden Deutschen dagegen sind durchschnittlich nur 38 Jahre im Job. Sie liegen damit aber immer noch über dem EU-Schnitt von 35,4 Jahren. Das kürzeste Arbeitsleben haben die Italiener. Sie sind nur gerade 30,7 Jahre arbeitstätig.

Griechen plötzlich weit vorne

Doch die Dauer des Arbeitslebens zeigt nur eine Seite. Wenn man die jährlich geleistete Arbeitszeit in Stunden mit berücksichtigt, ergibt sich eine andere Rangliste. Sie zeigt, wer übers ganze Leben gerechnet wirklich am fleissigsten ist. Und da fallen die Schweizer zurück. Sie liegen dann in Europa nur noch auf Rang 5. Am meisten arbeiten auch bei dieser Betrachtung die Isländer. Fast 87'000 Arbeitsstunden liefern sie im Leben ab. Die Schweizer kommen auf knapp 67'000 Lebensarbeitsstunden – und damit auf fast 23 Prozent weniger als die arbeitssamen Nordländer. Auch Esten, Portugiesen und Letten arbeiten mehr als die Eidgenossen.

Und am Ende der Liste? Da ergibt sich ein erstaunlicher Wechsel. Am wenigsten Stunden leisten über ihr ganzes Arbeitsleben die Luxemburger. Auch Belgier, Franzosen und Deutsche gehören zu den Wenigarbeitern. Die Italiener arbeiten über ihr ganzes Leben betrachtet rund 2 Prozent mehr als die Arbeitnehmer in Deutschland. Und noch ein Klischee muss revidiert werden: Die Griechen gehen zwar nur 32,2 Jahre einem Job nach, liegen aber plötzlich weit vorne – dank hoher Jahresarbeitszeit. Nichts gesagt ist auch in dieser Betrachtung indes über die Produktivität.

(baz.ch/Newsnet)