Die Stadt der Wolkenkratzer und Mini-Wohnungen

26 Wolkenkratzer haben die USA, Südkorea, Indonesien, die Philippinen und Katar 2016 zusammengerechnet gebaut. Das sind zwar mehr als im Jahr zuvor, aber immer noch deutlich weniger, als ein einziges Land aus dem Boden stampfte, nämlich China. 84 Gebäude mit über 200 Metern Höhe sind dort laut dem Council on Tall Buildings and Urban Habitat letztes Jahr entstanden. Das ist sogar für das Land, das seit neun Jahren an der Spitze des Rankings steht, ein neuer Rekord.

Auch innerhalb Chinas gibt es eine Stadt, die alle anderen hinter sich lässt: Die Boom-Metropole Shenzhen. Elf Wolkenkratzer sind dort letztes Jahr fertiggestellt worden. Darunter das 304 Meter hohe Shenzhen Changfu Center, der 293 Meter hohe Riverfront Times Square oder der China Chuneng Tower (289 Meter). Auf der Liste der Städte mit den meisten Hochhäusern weltweit steht Shenzhen mit 135 aktuell auf Platz sechs, hinter Tokio, Shanghai, Dubai, New York und Hongkong.

Die Sonderwirtschaftszone Shenzhen hat mit niedrigen Steuersätzen und attraktiven Bedingungen in den letzten 30 Jahren zahlreiche, auch ausländische Konzerne angelockt, vor allem aus dem High-Tech-Bereich. In keiner anderen Stadt in China ist das Pro-Kopf-Einkommen höher, und nur wenige Städte wachsen derzeit schneller als Shenzhen. Die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PWC) hat die Metropole im Ranking «Chinese Cities of Opportunity» kürzlich auf Platz 2 gesetzt.

7,5 Quadratmeter für 130’000 Franken

In das Ranking von PWC flossen verschiedene Faktoren wie technologische Ausstattung, Transportsystem und Stadtplanung, Lebens- und Luftqualität, Anzahl bekannter Firmen, Angebot an Arbeitskräften, Digitalisierung oder «ease of doing business» ein. In allen genannten Kategorien landet Shenzhen auf Platz 1.

Kein Wunder, sind die Immobilienpreise in Shenzhen in den letzten Jahren explodiert. Laut Zahlen der Beratungsfirma Longview Economics sind die Hauspreise seit Anfang 2015 um 76 Prozent gestiegen. Höher sind sie derzeit nur noch in San Jose im Silicon Valley. Sogar Mini-Apartments mit weniger als 7,5 Quadratmetern (sogenannte pigeon cage apartments) finden laut dem Wirtschaftsportal Quartz.com in Shenzhen reissenden Absatz – für Preise um die 130’000 Franken. Eine typische Wohnung mit 60 bis 90 Quadratmetern kostet rund 800’000 Franken.

Shenzhen hängt damit andere Metropolen ab, die für absurd hohe Immobilienpreise bekannt sind, zum Beispiel London oder New York. Der Chef von Longview Economics, Chris Watling, vergleicht die Situation im Gespräch mit dem TV-Sender CNBC mit der Tulpenmanie in Holland: Der Absturz der Tulpenpreise nach einem beispiellosen Anstieg im 17. Jahrhundert gilt als erster Börsencrash der Geschichte. (fko)