Gütertransport auf Schiene in Gefahr

Die Eisenbahn läuft im Güterverkehr Gefahr, auf dem Abstellgleis zu enden. Die Digitalisierung und die Nutzung von Daten werden den Gütertransport in den kommenden Jahren radikal verändern. Darin sind sich die Akteure in der Logistikbranche einig. Wie die Transportlandschaft der Zukunft jedoch aussehen wird, hängt auch davon ab, welcher der Verkehrsträger Strasse, Schiene, Wasser oder Luft die neuen Technologien innovativ einzusetzen weiss.

Beim Transport von Gütern über längere Strecken in Europa konkurrieren vor allem Strasse und Schiene. In diesem Zweikampf liegen aktuell die Vorteile bei der Strasse, sind selbst die Konkurrenten von der Bahn überzeugt. «Der Strassentransport wird über die nächsten zehn Jahre bis zu 30 Prozent der Kosten sparen, währenddem die Bahn vielerorts noch nicht fähig ist, ihren enormen Datenschatz zu nutzen, um die Produktivität zu steigern und die Marktfähigkeit zu verbessern», sagte Hans-Jörg Bertschi, Verwaltungsratspräsident von Hupac, kürzlich an einer Konferenz mit Referenten aus ganz Europa in Luzern.

Hupac ist ein Schweizer Kombi-Operateur, der seit 50 Jahren Lastwagen von der Strasse holt und auf der Schiene weitertransportiert. Das Unternehmen hat dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr erstmals seit 20 Jahren weniger als eine Million Camions die Schweizer Alpen durchquerten. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) schätzt, dass heute ohne die umgesetzten Massnahmen der vom Schweizer Stimmvolk 1994 angenommenen Alpeninitiative jährlich zwischen 650 000 und 700 000 zusätzliche Lastwagen auf diesen Strecken fahren würden.

Die Schweiz ist aber lediglich ein Teil der Nord-Süd-Achse und auf die Nachbarländer angewiesen. «Der Trend geht in Europa wieder Richtung Strasse, da der Strassenverkehr wettbewerbsfähiger geworden ist», sagte Matthew Baldwin, Landverkehr-Vizedirektor bei der EU-Kommission.

Führerlose LKW als Bedrohung

Im Innovationskampf setzt der Strassentransport Hoffnung in automatisiertes Fahren und Platooning. In Deutschland und Holland, den nördlichen Ländern des Korridors Rotterdam–Basel–Genua, testen Fahrzeughersteller und Logistikunternehmen diese Kolonnen dicht aufeinander folgendender, untereinander vernetzter und autonom fahrender Lastwagen. Diese Konvois ähneln Zügen – einfach ohne Schienen. Der erste LKW gibt das Tempo vor, alle anderen folgen im Windschatten. Diese Aufstellung führt zu einer erheblichen Verringerung des Treibstoffverbrauchs. Die Kosten sinken. «Fahrerlose LKW sind eine Bedrohung für die Bahn», zeigte sich Zvi Schreiber, CEO von der Transportpreis-Plattform Freightos, an der Konferenz überzeugt. Die Fahrzeuge könnten rund um die Uhr eingesetzt werden und die Personalkosten würden wegfallen.

Auto-Lobbyisten wie Matthias Wissmann, Präsident des deutschen Verbands der Automobilindustrie, sind zugleich überzeugt, dass die Verkehrssicherheit durch den Einsatz dieser Lastwagen-Formationen gesteigert werde. Gut möglich also, dass Autofahrer in Zukunft Lastwagen-Zügen mit oder ohne Fahrer begegnen, jedoch eher in Deutschland und Frankreich als in der Schweiz.

Aufgrund ihrer enormen Kleinräumigkeit eignet sich die Schweiz weniger für selbstfahrende Fahrzeuge und Platooning. «Nur schon auf den Autobahnen folgen Ein- und Ausfahrten so dicht aufeinander, dass ein Kordon, kaum ist er gebildet, schon wieder aufgelöst werden muss», sagte André Kirchhofer, Vizedirektor des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands Astag, auf Anfrage.

Weitere Produktivitätsgewinne erwarten die Strassenspediteure durch Uber-ähnliche Web-Plattformen, durch welche die Leertransporte in den Griff zu bekommen wären. Als «Milliardengeschäft» bezeichnete der Trendforscher Patrick Dixon diese Lücke, die jetzt durch die Digitalisierung geschlossen werden könne. 30 Prozent der Lastwagen in der EU würden ohne ein einziges geladenes Gut fahren. «Das ergibt über 40 Millionen Fahrkilometer ohne Nutzen», so der Brite.

Während auf den Strassen getestet wird, wie im Personentransport das Beispiel des autonomen Postauto-Shuttles in Sion zeigt, tun sich die Bahnunternehmen schwerer mit Innovationen. «Auf die einfache Frage, wo der Zug ist und wann er ankommt, kann der Schienengüterverkehr im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern noch immer keine zufriedenstellende Antwort geben», gab Hupac-Präsident Bertschi zu bedenken. Einen Grund für Verzögerungen erkennt Jürgen Wilder, Geschäftsführer der Güterbahn der Deutschen Bahn Cargo, in der grösseren Abhängigkeit der Bahn von den politischen Rahmenbedingungen. Häufig dominieren staatliche oder halbstaatliche Unternehmen den Markt, und das Schienennetz gehört der öffentlichen Hand.

Bahninfrastruktur als Nachteil

Laut Wilder kommt oft das Gefühl auf, dass sich der Sektor nicht organisieren könne. Es fehle an Koordination zwischen den Alpenländern auch bei der Baustellen- oder Trassenplanung. «Aktuell verpuffen beispielsweise 90 Prozent des möglichen Zeitgewinns durch den Gotthard-Basistunnel durch Warten», erklärte Bertschi.

Als anschauliches Beispiel für die grössere Trägheit dient der Fall der Südostbahn (SOB), die ein Projekt zum automatischen Fahrbetrieb im sankt-gallischen Toggenburg plant. Die SOB, welche ausschliesslich im Personentransport tätig ist, hat beim Bundesamt für Verkehr vor wenigen Wochen ein Finanzierungsgesuch für die Ausschreibung eingereicht.

Um überhaupt auf die Anfrage einzugehen, verlangt das BAV, dass die ganze Branche zusammenarbeitet und zuerst einen Bericht zu selbstfahrenden Zügen fertiggestellt. Gemäss einem SOB-Sprecher ist dies allerdings kein Rückschlag für das Vorhaben: «Wir sind absolut zuversichtlich.» Bereits würden sämtliche Bahnunternehmen wie die BLS, SBB, SOB oder die RhB in diesem Thema Hand in Hand arbeiten, und der Bericht werde demnächst vorliegen. Von einem automatisierten Fahrbetrieb verspricht sich die SOB deutliche Kapazitätssteigerungen, höhere Pünktlichkeit, keine Vorfälle bei Rotlichtern mehr – insgesamt eine massiv bessere Wirtschaftlichkeit. Heute seien rund 30 zum Teil sicherheitsrelevante Handgriffe für einen Fahrtrichtungswechsel notwendig.

Die technische Umsetzung von Innovationen auf der Schiene ist zwar weit weniger komplex als auf der Strasse, da die Fahrt nur vor- und rückwärts möglich ist. Doch die Infrastruktur muss bereit sein für die Zukunft, und dazu sind hohe Investitionen unabdingbar – darin waren sich auch die Teilnehmer der Konferenz einig. Dabei geht es nicht nur um die Modernisierung, die internationale Koordination zur Verringerung von Wartezeiten an Grenzen oder um die Abwägung zwischen Güter- und Personenverkehr, sondern auch um intelligentes Schienenmaterial.

SBB Cargo testet aktuell beispielsweise den ersten umgebauten «Güterwagen der Zukunft». Dieser sei mit seinen Sensoren und Sende-und Empfängersystemen ein Mosaikstein in der Automatisierungsstrategie des Unternehmens. Eine vierjährige Testphase ist nun angelaufen. «Wir müssen zeitgleich in Digitalisierung und Material investieren, denn die Infrastruktur ist aktuell nicht auf dem Stand, um Automatisierung nutzen zu können», sagte Jürgen Wilder. Hupac-Präsident Bertschi sieht dringenden Handlungsbedarf: «Die Uhr tickt, und wir könnten aus dem Markt ausscheiden.»

Doch auch bei der Konkurrenz auf der Strasse herrscht keine Euphorie. Im unternehmerischen Alltag sorgen sich die Transportunternehmen vielmehr um die zunehmende Stauproblematik und die staatlichen Abgaben. Da helfe auch die Digitalisierung nicht weiter, merkte Kirchhofer vom Astag an. (Basler Zeitung)