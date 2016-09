IWF rät Nationalbank, stärker auf Negativzinsen zu setzen

Robert Mayer Bern. Aktualisiert um 01:41 1 Kommentar Drucken

Interventionen am Devisenmarkt sollen nur bei starken, abrupten Frankenaufwertungen zum Zug kommen.

Die Schweiz hat noch Spielraum bei der Verschärfung ihres Negativzinsregimes, obwohl die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erhobenen «Strafzinsen» mit –0,75 Prozent auf dem weltweit tiefsten Stand liegen. Zu dieser Einschätzung gelangte der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem diesjährigen Länderexamen für unser Land. Dessen vorläufige Ergebnisse sind den Medien gestern in Bern vorgestellt worden.

Seit der Aufgabe des Euromindestkurses im Januar 2015 setzt die SNB vor allem auf zwei Instrumente, um die – gestern auch vom IWF attestierte – Überbewertung des Frankens einzudämmen: Negativzinsen zur Bewahrung eines hinreichend grossen Zinsgefälles zum Ausland sowie Interventionen am Devisenmarkt. Wie die neue Missionschefin des IWF für die Schweiz, Rachel van Elkan, darlegte, sieht sie bei den Negativzinsen «noch ein bisschen mehr Spielraum» als bei den Devisenaufkäufen. Letztere haben die Bilanz der SNB auf annähernd 630 Milliarden Franken aufgebläht.

Wachsende Bilanzrisiken

Van Elkan mochte zwar keine ultimative Obergrenze für die Nationalbank-Bilanz nennen, aber sie verwies auf die steigenden Kosten, die mit einem wachsenden Bilanzvolumen einhergingen. Dazu zählen potenzielle Bewertungsverluste, die auch die Staatsfinanzen tangieren können. Aus diesem Grund riet die IWF-Vertreterin den Schweizer Währungshütern um SNB-Präsident Thomas Jordan, den Akzent ihrer Geldpolitik stärker auf das Negativzinsregime und damit eine entsprechende Vergrösserung des Zinsgefälles zu legen, um Kapitalzuflüsse in die Schweiz abzuwehren. Direkte Interventionen am Devisenmarkt sollte die Nationalbank dagegen nur noch im Falle grösserer, abrupter Frankenaufwertungen vornehmen.

Laut van Elkan stehen der Nationalbank zwei Möglichkeiten offen, um die Wirkung der Negativzinsen zu verstärken: entweder die Freibeträge der Banken – die von den Strafzinsen ausgenommen sind – zu kürzen oder den Zinssatz noch weiter zu senken. Aus Bankenkreisen war allerdings in jüngerer Zeit verschiedentlich zu hören, dass eine Abwälzung der durch die Negativzinsen verursachten Kosten auf die Privatkundschaft umso wahrscheinlicher werde, je länger sie in Kraft blieben. Auch der Währungsfonds räumte in seinem gestern publizierten Statement ein, die unter Wettbewerbsdruck stehenden Banken könnten die Zinsen auf Kundenguthaben weiter reduzieren und für ein breiteres Sparsortiment gar in den negativen Bereich drücken.

Das Plädoyer des IWF für eine allfällige weitere Absenkung des Zinsniveaus in der Schweiz kommt auch deshalb etwas überraschend, weil er noch im August die Europäische Zentralbank (EZB)dazu aufrief, die von ihr Mitte 2014 eingeführten Negativzinsen nicht weiter zu senken. Mit Strafzinsen von gegenwärtig –0,4 Prozent belastet die EZB die europäischen Banken deutlich geringer, als dies die SNB hierzulande tut.

Wie Dewet Moser, stellvertretendes Mitglied des SNB-Direktoriums, an derselben Medienkonferenz ausführte, er-achte das Schweizer Noteninstitut seine monetäre Ausrichtung unter den gegebenen Umständen als angemessen. «Die Zinssätze zu senken, ist mit Kosten verbunden, weitere Interventionen kosten ebenfalls – letztlich geht es um ein Abwägen dieser Kosten», sagte Moser. Wie der Nationalbank-Vertreter jedoch herausstrich, gehe es bei dieser Diskussion um eine «Finesse» in der Geldpolitik.

«Sehr vorbildlich»

In der Tat lässt sich das jüngste IWF-Länderexamen zur Schweiz mit der Kurzformel «Weiter so» zusammenfassen. Die grundsätzliche geld- und haushalts­politische Ausrichtung hierzulande wird vom Währungsfonds gutgeheissen. Rachel von Elkan verwies auf die hohe Flexibilität der Unternehmen und des hiesigen Arbeitsmarkts, die in ganz besonderem Masse zur Abfederung des Frankenschocks beigetragen hätten. Das sei schon «sehr vorbildlich» gewesen.

Bezüglich der Wachstumsaussichten liegt der IWF mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) praktisch auf einer Linie: Für dieses Jahr erwartet die in ­Washington ansässige Institution eine Zunahme des realen Schweizer Bruttoinlandprodukts um 1,5 Prozent – was im Vergleich zum Vorjahr in etwa einer Verdoppelung entspräche –, und mittelfristig sollte sich das jährliche Wachstum bei 1,75 Prozent einpendeln.

(Tages-Anzeiger)