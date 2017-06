Leere Mietwohnungen setzen Eigentümer unter Druck

Die kritischen Einschätzungen zum Immobilienmarkt häufen sich. In der Schweiz werden mehr Wohnungen gebaut, als die Nachfrage absorbieren kann. Die extrem tiefen Zinsen werden nach Ansicht von Marktkennern dafür sorgen, dass diese Dynamik fortbesteht und die Marktmieten noch vermehrt unter Druck geraten. Grund ist der Anlagenotstand: Mangels anderer Anlagemöglichkeiten wird auch künftig stark in den Wohnungsbau investiert. Und dies, obwohl der sinkende Referenzzinssatz des Bundes den Vermietern schwindende Einnahmen auf ihren bestehenden Liegenschaften bescheren wird.

«Die Frage ist jetzt, wie die Immobiliengesellschaften mit dieser Situation umgehen», sagt Claudio Saputelli, Leiter des Immobilien-Research bei der UBS. «Entweder jetzt bereits antizipieren und die nötigen Wertberichtigungen vornehmen oder eine weiche Landung ansteuern und die Bewertungskorrekturen über die Zeit hinweg verteilen?» Aus Sicht des UBS-Experten «macht es Sinn», die vorsichtigere Variante zeitnaher Abschreibungen zu wählen. Die steigenden Leerwohnungsbestände drückten auf die Erträge, so Saputelli, dies wiederum drücke auf die Immobilienbewertungen. Vor diesem Hintergrund wäre der UBS-Mann «nicht überrascht», wenn einzelne Firmen «die eigenen Bewertungen verstärkt hinterfragen».

Überraschende Gewinnwarnung

Für die Pax Anlage ist der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Ihr unabhängiger Schätzungsexperte habe auf den Bestandsliegenschaften einen Wertberichtigungsbedarf von 24 Millionen Franken identifiziert, gab die börsenkotierte Basler Immobilienfirma heute überraschend bekannt. Dies auf einem Bilanzwert von 185 Millionen Franken per Ende 2016 – macht einen Abschreiber von annähernd 13 Prozent, der zu einem «deutlich negativen Halbjahresergebnis 2017» führen werde. Die zum Versicherer Baloise gehörende Pax Anlage macht für die Bewertungskorrektur zwei «Haupttreiber» verantwortlich: erwartete tiefere Marktmieten und längere Leerstandsdauern auf dem Bestandsportfolio.

Externe Beobachter mochten sich zum konkreten Vorgang bei Pax Anlage naturgemäss nicht äussern. Allerdings wurde die Vermutung geäussert, die Bewertungskorrektur könnte mit dem Wechsel der beauftragten Bewertungsfirma von Wüest & Partner zu PricewaterhouseCoopers zu tun haben. Von der Basler Firma war dazu keine Stellungnahme zu erhalten. Wie ihre Sprecherin Nadine Blättler ausführte, stelle der unabhängige Schätzexperte bei der Einschätzung der Marktmieten auf die Lagequalität, den Ausbaustandard und die Grundrisse der Immobilien ab. Nebst dem werde auch die Entwicklung des Referenzzinssatzes berücksichtigt.

«Fingerzeig für die Branche»

Fredy Hasenmaile, Leiter Immobilien-Analyse bei der Credit Suisse, sieht im Vorgehen von Pax Anlage einen «Fingerzeig für die Immobilienbranche». Auch wenn man sich hüten solle, diesen Einzelschritt überzubewerten, und «jetzt keine Welle von Hiobsbotschaften» zu erwarten seien – für Hasenmaile ist der Mietwohnungsmarkt «seit 2016 in einem langsamen und vorhersehbaren Abschwung». Dieser dürfte nach Meinung des CS-Experten die nächsten zwei bis drei Jahre anhalten, denn auch weiterhin werde viel Kapital in den Bau von Wohnliegenschaften fliessen. Verglichen mit anderen Anlagemöglichkeiten, sind dort laut Hasenmaile «eben immer noch lohnende Renditen zu erzielen». Und bis heute sei es für die Vermieter nach Mieterwechseln meistens möglich gewesen, die Mieten zu erhöhen.

Saputelli nennt noch einen anderen Aspekt des herrschenden Anlagenotstands – den Herdentrieb. Grossanleger müssten allein schon deshalb «in Backsteine investieren», um gegenüber ihren Konkurrenten in Sachen Renditen nicht in Rückstand zu geraten. Deshalb werde gebaut und gebaut, ungeachtet der sich eintrübenden Marktperspektiven.

«Immobilien sind und bleiben attraktiv»

Eine grössere Schweizer Immobiliengesellschaft, die ungenannt bleiben wollte, setzte indes einen Kontrapunkt. Pax Anlage, so hiess es dort, sei letztlich nicht massgebend für den Schweizer Immobilienmarkt. Und weiter: «Unserer Branche geht es gut, und heimische Immobilien sind und bleiben attraktiv.» Die Gesellschaft verwies zur Begründung auf die anhaltend starke Nachfrage nach Wohnflächen in hochwertigen Liegenschaften und an guten Lagen, namentlich in städtischen Zentren.

Ähnlich tönt es beim Lebensversicherer Swiss Life, einem der grössten Immobilieninvestoren hierzulande. «Wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage an Zentrumslagen, und die Swiss Life ist primär an solch zentralen Lagen in grossen Schweizer Städten investiert», sagte Sprecherin Tatjana Stamm. In diesem Segment seien die Risiken – beispielsweise durch Leerstand – geringer als in peripheren Lagen. Wie Stamm einräumte, sei hierzulande ein «tendenziell zunehmender Druck auf die Mieten» zu beobachten. Doch bewegten sich die Leerstandsquoten in der Schweiz nach wie vor auf einem tiefen Niveau. Für die Swiss Life, so die Sprecherin, «bleiben Immobilien im derzeitigen Tiefzinsumfeld eine attraktive Anlageklasse, weil sie langfristige und konstante Cashflows durch Mieteinnahmen abwerfen». Dieser Umstand passe ideal zu den langfristigen Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft. (baz.ch/Newsnet)