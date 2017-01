Moody's stimmt Zahlung von 864 Millionen Dollar zu

Auf der Suche nach Verantwortlichen für die weltweite Finanzkrise 2008 hat sich die Ratingagentur Moody's zu einer Strafzahlung von rund 864 Millionen Dollar bereit erklärt. Die am Freitag angekündigte Einigung wurde von dem in New York ansässigen Unternehmen selbst, dem US-Justizministerium sowie einem für 21 US-Staaten sowie Washington, D.C. zuständigen Generalstaatsanwalt erzielt. Moody's hatte vor der Finanzkrise überhöhte Geschäftsbewertungen auf dem Immobilienmarkt abgegeben.

Laut Einigung sollen 437,5 Millionen Dollar an das Justizministerium gehen, der restliche Betrag von 426,3 Millionen wird unter den anderen Parteien aufgeteilt.

Gemeinsam mit den Agenturen Standard & Poor's und Fitch hatte Moody's vor 2008 risikoarme Bewertungen für risikoreiche Hypothekengeschäfte herausgegeben – und dafür selbst lukrative Gebühren kassiert. Die unter anderem so entstandene Immobilienblase war schliesslich geplatzt und hatte die Finanzkrise ausgelöst. (foa/sda)