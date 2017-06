Vorsichtige Währungshüter, gereizte Märkte

Unter keinen Umständen darf sich wiederholen, was im Mai 2013 in den USA passiert ist. Die Angst, mit öffentlichen Äusserungen über eine Kursänderung in der Geldpolitik ein Beben an den Finanzmärkten zu verursachen, sitzt Europas Notenbankern im Nacken. Ihr abschreckendes Beispiel ist Ben Bernanke: Als der damalige Chef des Federal Reserve (Fed) vor gut vier Jahren eine schrittweise Rückführung der Fed-Anleihenkäufe in Aussicht stellte, löste er eine Verkaufswelle am US-Anleihenmarkt aus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere – die als globale Richtschnur gilt – stieg innerhalb von zwei Monaten um mehr als 1 Prozentpunkt. In der Folge sahen sich Schwellenmärkte mit erheblichen Kapitalabflüssen konfrontiert.

Gewarnt sind indes nicht nur die Währungshüter in Frankfurt und London, sondern auch die Finanzmarktakteure. Für sie ist klar, dass die Zeiten einer ultra-expansiven Geldpolitik in Europa über kurz oder lang zu Ende gehen. Deutlich wurde dies etwa an der jüngsten Sitzung der Bank of England (BoE), als die Abstimmung mit 5:3 Stimmen für eine Beibehaltung des Leitzinses überraschend knapp ausfiel. Sorgen bereitet den britischen Notenbankern die zuletzt deutlich beschleunigte Inflationsrate – eine Folge des schwindenden Pfund-Aussenwerts. Im Mai kletterte die britische Jahresteuerung auf 2,9 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit knapp vier Jahren.

Kurzschlüsse und Hüftschüsse

Was die Europäische Zentralbank (EZB) betrifft, so hat sie sich darauf festgelegt, ihr Anleihenkaufprogramm bis Ende Jahr fortzusetzen. Solange wird sie noch jeden Monat 60 Milliarden Euro an zusätzlicher Liquidität in den Markt pumpen. Was aber dann? Wie stark werden die Aufkäufe im Laufe von 2018 zurückgefahren, wann werden sie gänzlich gestoppt und nicht zuletzt: Wann ist für die EZB der Zeitpunkt gekommen, um die Leitzinsen anzuheben? Antworten oder zumindest Hinweise verspricht sich die Finanzgemeinde nach dem Ende der Sommerpause, spätestens aber im Herbst.

Bis hierzu (etwas) mehr Klarheit besteht, werden die Marktakteure noch ausgeprägter als bisher jeden Punkt und jedes Komma von EZB-Vertretern auf ihren Aussagegehalt abklopfen. Kurzschlüsse und Hüftschüsse sind in einem derart reizempfindlichen Marktumfeld programmiert. Dies zeigte sich etwa am letzten Dienstag bei der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi an der alljährlichen Konferenz seines Hauses im portugiesischen Sintra. Zugegeben, der Italiener hat dort bezüglich der wirtschaftlichen Verfassung der Eurozone einen merklich optimistischeren Ton angeschlagen als noch Anfang Juni anlässlich der letzten EZB-Ratssitzung.

Doch im Kern enthielt Draghis Referat wenig Aufregendes. Falls sich die Eurozone weiter erholt, so der Notenbanker, könne die EZB den Gesundungsprozess mit einer entsprechenden Anpassung ihrer geldpolitischen Instrumente begleiten. Dies nicht, um die Wirkung der Geldpolitik zu verschärfen, sondern, um sie im Wesentlichen beizubehalten, wie Draghi anfügte. Und obwohl er an anderer Stelle herausstrich, wie wichtig ihm eine auf Beständigkeit und Bedachtsamkeit beruhende Geldpolitik sei, legten die Märkte seine Rede anders aus: Als Hinweis auf eine raschere Straffung der monetären Zügel in Europa als bislang erwartet.

Auftrieb für den Euro

Prompt kletterte der Euro zum Dollar zwischenzeitlich auf ein 14-Monats-Hoch von bis zu 1.1445 Dollar. Beim aktuellen Stand von 1.1430 Dollar hat sich die europäische Gemeinschaftswährung im zweiten Quartal um rund 9 Prozent verteuert Derweil herrschte an den Anleihenmärkten Ausverkaufsstimmung: Die zehnjährigen Renditen deutscher und französischer, aber auch britischer Staatsanleihen haben im Laufe dieser Woche um mindestens 0,2 Prozentpunkte zugelegt, und in ihrem Fahrwasser stiegen wiederum die Renditen von US-Staatstiteln auf gegen 2,3 Prozent (Anleihenrenditen und -kurse bewegen sich gegenläufig). Am Donnerstag sind die Aktienmärkte ebenfalls unter Abgabedruck geraten: Europäische Werte verzeichneten die grössten Tagesverluste seit letztem September, und der US-Aktienindex S&P 500 erlitt den stärksten Rückgang seit über einem Monat. Da an Europas Börsen gestern die Schwächeneigung angehalten hat, überwiegen in der Wochenbilanz die Kursverluste.

Angesichts der jüngsten Marktbewegungen sind die Erinnerungen an Ben Bernankes fatale Äusserungen von 2013 wieder hochgekommen. Hohe Repräsentanten der Euronotenbank haben in den letzten Tagen keinen Aufwand gescheut, um den Märkten Interpretationshilfen zu Draghis Ausführungen zu geben und die Aufregung zu dämpfen. Diesen Bemühungen stehen indes zwei Fakten entgegen: Zum einen gilt ein Ende des EZB-Anleihenkaufprogramms in der Finanzgemeinde als die wahrscheinlich grösste absehbare Verschiebung in der Angebots-/Nachfrage-Struktur an den Anleihenmärkten. Entsprechend verfolgt sie mit Argusaugen die Kommunikation der Frankfurter Währungshüter.

Hochstimmung in Europa

Zum andern hat der Aufschwung im Euroraum derart an Kraft und Breite gewonnen, dass sich die Frage nach Sinn und Zweck der monetären Stimulierungsmassnahmen unweigerlich in den Vordergrund schiebt. Der von der EU-Kommission erhobene Indikator der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone – in den das Unternehmer- und Konsumentenvertrauen Eingang findet – ist im Juni erneut und merklich um 1,9 Punkte auf 111,1 Zähler gestiegen, womit der höchste Stand seit August 2007 erreicht wurde. Sollte der Euro jedoch weiter an Stärke zulegen – beflügelt von Erwartungen über ein Bremsmanöver der EZB –, dürfte es mit der europäischen Konjunkturherrlichkeit nicht mehr allzu weit her sein.

Mario Draghi steht im Ruf, ein begnadeter und ausgebuffter Kommunikator zu sein sowie über ein feines Sensorium für die Stimmungslage der Marktakteure zu verfügen. Diese Fähigkeiten werden in den nächsten Wochen und Monaten unschätzbaren Wert für den EZB-Präsidenten erlangen. Davon hängt ganz entscheidend ab, in welches Fahrwasser die Finanzmärkte geraten werden. (baz.ch/Newsnet)