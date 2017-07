Einzelunterricht statt Gruppenkurs – ist das ein Reisemangel?

Ich bin eben von einem vierwöchigen Sprachaufenthalt in England zurückgekehrt, der meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Schon am ersten Tag wurde mir eröffnet, es hätten sich leider zu wenig Studenten für den gebuchten Gruppenkurs angemeldet. Stattdessen bot mir der Schulleiter Einzelunterricht an. Dies sei ein «Upgrading», meinte er. Nun ist mir zwar bewusst, dass Einzelstunden teurer sind als Gruppenkurse. Letztere sagen mir aber viel besser zu – nur schon, weil man sich mit anderen Studenten in der Fremdsprache austauschen kann. Eine sofortige E-Mail-Reklamation beim Schweizer Sprachreiseveranstalter brachte nichts. Eine Mitarbeiterin antwortete, gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hätten sie das Recht, die Leistungen jederzeit zu ändern. Die Sache lässt mir keine Ruhe. Kann ich noch etwas unternehmen?

Ja, das können Sie. Pauschalreisen – um eine solche handelt es sich bei Ihrer Sprachreise – sind so durchzuführen, wie es der Veranstalter in Ausschreibung, Reisebestätigung und -programm versprochen hat. Grössere Abweichungen gelten als Reisemangel und führen zu einer Preisminderung. Um eine solche Abweichung handelt es sich aus meiner Sicht, wenn Einzel- statt Gruppenunterricht geboten wird. Zwar sind Sprachkurse teurer, je kleiner die Gruppe ist. Das ändert aber nichts daran, dass Lernen in der Gruppe sich grundlegend unterscheidet vom Lernen mit nur einem Lehrer. Beides ist nicht gleichwertig, und der Veranstalter hat den Vertrag somit nicht korrekt erfüllt.

Schriftlich 30% zurückfordern

Welche Preisminderung in einem solchen Fall angemessen ist, haben Schweizer Gerichte bisher nicht entschieden. Das Amtsgericht München sprach kürzlich von 20 Prozent, wobei in jenem Fall der gebuchte Gruppenkurs nur in drei von vier Wochen durch Einzelunterricht ersetzt worden war («Travel ius» vom 14. 3. 17). Ich würde Ihnen daher raten, vom Reiseveranstalter 25 bis 30 Prozent des Preises zurückzufordern. Am besten tun Sie dies schriftlich. Mit einer negativen Antwort könnten Sie an den Ombudsmann der Schweizer Reisebranche gelangen (Ombudsman-touristik.ch).

Die vom Veranstalter angerufene Vertragsklausel hilft ihm nicht, denn die gesetzlichen Regeln zu den Reisemängeln sind zwingend. Der Veranstalter darf sie nicht aufweichen, indem er sich im Kleingedruckten das Recht herausnimmt, Leistungen nachträglich zu ändern. Ausserdem wäre der Änderungsvorbehalt wohl als ungewöhnlich zu qualifizieren. Ungewöhnliche Klauseln, mit denen man als Kunde nicht rechnen muss, sind aber unwirksam.

«Recht & Konsum» macht Sommerpause. Die nächste Ausgabe erscheint am 21. August 2017. (Tages-Anzeiger)