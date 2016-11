Kann ich den Rest des Darlehens von 2004 noch zurückfordern?

Im August 2004 habe ich einem guten Bekannten 20'000 Franken geliehen. Einen Zins haben wir nicht vereinbart. Zum Glück hat er mir damals eine schriftliche Bestätigung gegeben, dass er das Geld bis spätestens am 31. Juli 2005 zurückzahle. Nun sind wir im November 2016, und eine Restschuld von rund 1500 Franken ist immer noch offen. Der Herr macht inzwischen lange und teure Reisen, offenbar ohne Anflug eines schlechten Gewissens.

Ich habe ihm viele Gelegenheiten gegeben, um mit kleineren Beträgen seinen Verpflichtungen nachzukommen, was aber nur teilweise geschah. Zuletzt hat er mir vor vier Jahren 300 Franken überwiesen. Nun will er noch dieses Jahr wieder eine Reise antreten. Als ich ihm sagte, dass meine Geduld nun endgültig zu Ende sei und ich sofort die Betreibung einleiten würde, versuchte er, mich auf nächstes Jahr zu vertrösten. Was raten Sie mir? Kann ich das Geld nach so langer Zeit überhaupt noch zurückfordern? Und hätte ich sogar Verzugszins zugut?

Sicher können Sie das Geld noch zurückfordern. Zwar verjähren Rückforderungen von Darlehen nach zehn Jahren, aber (und das ist der springende Punkt): Jede Rückzahlung, und sei sie noch so klein, unterbricht die Verjährung. Das bedeutet: Nach jeder Überweisung des Schuldners beginnt die zehnjährige Frist von neuem zu laufen. Gleiches gilt übrigens auch nach Zinszahlungen. Da Ihr Bekannter vor vier Jahren 300 Franken zurückgezahlt hat, verjährt Ihre Restforderung somit erst in sechs Jahren.

Das heisst nun aber nicht, dass Sie weitere sechs Jahre zuwarten sollen. Im Gegenteil: Nach so langer Zeit und angesichts der Tatsache, dass Ihr Bekannter sein Geld offenbar lieber für Reisen ausgibt, wäre nun entschlossenes Handeln angezeigt. Setzen Sie ihm mit einem eingeschriebenen Brief eine letzte Frist von zwei Wochen und drohen Sie eine Betreibung an, falls er bis dahin nicht zahlt. Zwar könnten Sie ihn auch ohne diese letzte Warnung direkt betreiben. Aber wenn er den Ernst der Lage spürt, ist es vielleicht gar nicht nötig, das Betreibungsamt einzuschalten.

Obwohl Sie mit Ihrem Bekannten ein unverzinsliches Darlehen vereinbart haben, schuldet er Verzugszins, laut Gesetz 5 Prozent pro Jahr. Die Zinspflicht begann an dem Tag, an dem der Schuldner in Verzug kam, also am 1. August 2005. Der Zins berechnet sich auf den jeweils noch offenen Betrag. Sie müssten also für alle Perioden zwischen zwei Zahlungen den Pro-rata-Zins ausrechnen und die Beträge addieren.

Senden Sie uns Ihre Fragen zum Arbeitsrecht, Konsumrecht, Sozialversicherungsrecht und Familienrecht an rechtundkonsum@tages-anzeiger.ch. (Tages-Anzeiger)