Lohn nicht erhalten: Muss ich das Manko sofort einfordern?

Im Sommer 2015 führte unser Betrieb die Arbeitszeiterfassung via Computer ein. In der Folge kam es wiederholt zu Problemen bei den Lohnauszahlungen. Diese waren in manchen Fällen massiv fehlerhaft und sind erst teilweise korrigiert worden. Mir selber schuldet die Firma noch immer mehrere Tausend Franken, was schriftlich belegt ist. Ich schätze zwar meinen Arbeitgeber, dennoch stellt sich für mich die Frage, wie ich vorgehen soll, um die ausstehenden Lohnanteile zu bekommen. Da ich in spätestens drei Jahren in Pension gehe, habe ich mir überlegt, mit der Nachforderung bis dahin zuzuwarten, um nicht zusätzlich Unruhe ins Arbeitsverhältnis zu bringen. Oder sind bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2020 meine Forderungen für Löhne von 2015 und 2016 bereits verjährt?

Das kommt darauf an, in welchem Monat Sie pensioniert werden. Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre für alle Lohnforderungen. Zeitlich könnte es demnach gerade noch reichen. So gesehen könnten Sie also zuwarten und die ausstehenden Löhne kurz vor Ihrer Pensionierung einfordern.

Es fragt sich allerdings, warum Sie das tun sollten. Wenn Sie einmal oder sogar mehrere Male nicht den Lohn bekommen haben, der Ihnen zusteht, so ist es doch naheliegend, den Arbeitgeber umgehend darauf aufmerksam zu machen. Dieser hat ja auch das Recht, frühzeitig von solchen Fehlern zu erfahren, um sie möglichst schnell beheben zu können. Und wenn es tatsächlich technische Gründe sind, die zu den erwähnten Problemen geführt haben, sollte die Nachforderung auch nicht zu Misstönen führen.

Ihre Sorge, damit Unruhe ins Arbeitsverhältnis zu bringen, weist eher darauf hin, dass das gegenseitige Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber nicht gerade optimal ist. Ob sich das bessert, wenn Sie Ihre Forderung zurückhalten, ist fraglich.

Schliesslich birgt das Zuwarten auch ein rechtliches Risiko. Denn wenn Arbeitnehmende es mehrfach hinnehmen, dass ihnen der geschuldete Lohn nicht ausbezahlt wird, ohne darauf zu reagieren, kann ihnen das als Verzicht ausgelegt werden. Verschiedene Gerichte hätten bereits so entschieden, sagt der Anwalt und Arbeitsrechtsexperte Roger Rudolph. Dieses Risiko sollten Sie nicht eingehen, weshalb Sie die Angelegenheit besser bald bereinigen. Weisen Sie Ihre Arbeitgeberin auf das Manko hin und fordern Sie sie höflich auf, das Versehen mit der nächsten Lohnzahlung zu korrigieren.

(Tages-Anzeiger)