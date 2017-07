Auf dem Pannenstreifen

Die Krise der deutschen Automobilindustrie spielt auch am VW-Stammsitz Wolfsburg: Wer sich am Sonntagabend nach drei Wochen Werksferien auf die nächste Schicht in Europas grösster Autofabrik einstimmen wollte, konnte dies in der guten Stube tun und beobachten, wie sich VW-Markenchef Herbert Diess im Fernsehen angesichts der Kartell-Vorwürfe gegen die fünf grossen deutschen Autobauer Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen in beredtes Schweigen hüllte.

Der Österreicher Diess war in der Vorabend-Sendung «Hallo Niedersachsen» des Norddeutschen Rundfunks zu Gast. Ein medialer Feuerwehreinsatz in einem Format, das von seinen Machern nicht unbedingt als Speerspitze des aufklärerischen Journalismus konzipiert wurde. 510 000 Zuschauer sahen, wie Diess den Fragen zu der angeblichen Verschwörung der Autobauer auswich – es schien, als sei bereits die Zeit der Juristen angebrochen, die in einer Affäre unbekannten Ausmasses über jede öffentliche Äusserung entscheiden.

Turbulentes Wochenende

Hinter Diess lag ein turbulentes Wochenende, das seinen Anfang am Freitagabend mit einer Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel nahm. Auf sieben Seiten ist die Rede von einem angeblichen Kartell der fünf grossen Autobauer, die sich in wesentlichen Fragen intensiv abgestimmt haben sollen – zum möglichen Schaden von Konsumenten, Händlern, Zulieferern. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Nachrichtenmagazin berichtet von zwei angeblichen Selbstanzeigen: Volkswagen und Mercedes sollen ausgeschert sein, nachdem ihnen die Enthüllung gedroht habe, da deutsche Kartellwächter bei Recherchen in einem anderen Fall auf mögliche Absprachen aufmerksam geworden sein sollen. Offenbar soll Daimler VW mit einer Selbstanzeige zuvorgekommen sein – und kann nun auf Straffreiheit hoffen.

Vielfacher Konjunktiv und eine Reaktion aus Brüssel: «Die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt haben diesbezüglich Informationen erhalten, welche zur Zeit von der Kommission geprüft werden», zitierte die Deutsche Presseagentur am Samstag eine Stellungnahme der EU-Kommission, die im engen Austausch mit den deutschen Behörden stehe. Es sei aber verfrüht, weiter zu spekulieren.

Von den Autobauern kommen derzeit nahezu gleichlautende Antworten auf Anfragen. Aus Wolfsburg hiess es gestern: «In Abstimmung mit unseren Kollegen der Marken Audi, Volkswagen und Porsche nehmen wir wie folgt Stellung: Zu Spekulation und Sachverhaltsvermutungen auf Grundlage der Spiegel-Berichterstattung äussern wir uns nicht.» BMW wies die Vorwürfe zurück: «Fahrzeuge der BMW Group werden nicht manipuliert und entsprechen den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen. Dies gilt selbstverständlich auch für Diesel-Fahrzeuge.»

Der Autobauer aus Bayern geht konkret auf Vorwürfe ein, wonach sich die Unternehmen bei der Abgasreinigung mittels Einspritzung einer Harnstofflösung (AdBlue) bei Dieselfahrzeugen aus Kostengründen darauf geeinigt hätten, zu kleine AdBlue-Behälter einzubauen. Das soll eine nicht ausreichende Abgasreinigung in der aktuell strengsten Abgasnorm Euro 6 zur Folge haben. BMW widerspricht der Darstellung: «Die bei BMW eingesetzte Technologie unterscheidet sich deutlich von anderen im Markt. Wir suchen auch in der Abgasreinigung den Wettbewerb.»

Bundestagswahl wirft Schatten

Die als Dieselgate titulierte Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen hält die Industrie seit September 2015 in Atem. Das Unternehmen kostete der Skandal mehr als 20 Milliarden Euro, und es könnten noch mehr werden. Doch auch andere Hersteller stehen unter Druck: Erst vor wenigen Tagen hatten Audi (850 000 Fahrzeuge) und Daimler (drei Millionen Autos) eine freiwillige Rückrufaktion gestartet, um die Abgaswerte der beanstandeten Autos zu senken.

Welche Folgen der Nachweis eines Kartells für die Industrie hätte, ist unabsehbar – dies gilt auch für die deutsche Wirtschaft. 2014 erzielte die Branche einen Umsatz von 367,9 Milliarden Euro, so der Verband der Automobilindustrie, mehr als die Hälfte der Schweizerischen Wirtschaftsleistung. Zwei Drittel des Umsatzes stammten demnach aus dem Export. In Deutschland waren annähernd acht Millionen Menschen in der Autoindustrie und deren Zulieferern beschäftigt.

Kein Wunder, dass sich angesichts der Bundestagswahl im September die deutsche Politik ebenfalls zu Wort gemeldet hat: Sowohl SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz als auch die Bundesregierung forderten eine umfassende Aufklärung.

Die Reaktion der Anleger blieb ebenfalls nicht aus: Das Vertrauen der Aktionäre in die Titel scheint beschädigt. Gestern zählten die Automobilhersteller nach Verlusten am Freitag erneut zu den Verlierern. Daimler verlor drei Prozent, BMW 2,7 Prozent und Volkswagen 1,5 Prozent. Seit Bekanntwerden der Abgasaffäre haben die Volkswagen-Papiere 20 Prozent an Wert eingebüsst.

Für die Volkswagen-Mitarbeiter war es pünktlich zum Ende ihrer Ferien ein ernüchternder Moment, als VW-Markenchef Herbert Diess am Sonntagabend die grosse Krise der Branche auf den Punkt brachte: «Die Position der deutschen Automobilindustrie steht in Frage», sagte er und fügte an: «Ich hoffe, dass wir die rechtlichen Fragen in den kommenden Monaten hinter uns lassen.» Morgen tagt der Verwaltungsrat von Volkswagen – ausserplanmässig. (Basler Zeitung)