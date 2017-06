Briten verunstalten Toblerone

Den Toblerone-Riegeln in Grossbritannien fehlen seit letztem Jahr wegen Kostengründen 3 Berggipfel. Auf den Protest der Konsumenten lancierte die Einkaufskette Poundshop anfangs Woche einen dem Toblerone-Original sehr ähnlichen Riegel.

Hinter der Sparmassnahme des amerikanischen Süsswarenhersteller Mondelez standen höhere Rohstoffpreise infolge der Pfundschwäche nach dem Brexit-Entscheid. Weil die Toblerone-Herstellerin die Preise für die Toblerone-Riegel nicht erhöhen wollte, reduzierte sie das Gewicht der Schweizer Schokolade von 170 Gramm auf 150 Gramm.

Zudem wurde die britische Toblerone um 3 Dreiecke geschrumpft. Schlecht angekommen ist ausserdem, dass der Riegel nicht verkleinert wurde, sondern die Lücken zwischen den Dreiecken vergrössert wurden.

Our fab new chocolate bar Twin Peaks is available to sample in our Salford and Camden stores today. Available nationwide soon. Yum!! pic.twitter.com/zsRqLSDy1M