Das Geschäft mit der Qual

Für viele Sportler ist es der ganz grosse Traum: einmal im Leben die Strapazen eines Ironman auf sich zu nehmen – und dann völlig erschöpft, aber glücklich das Ziel zu erreichen. Knapp 2'000 Athleten werden sich am Sonntag auf die beschwerliche Reise begeben, wenn sie frühmorgens in Neoprenanzügen in den Zürichsee springen. Den Triathleten stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen bevor. Selbst für die schnellsten, die Profis, ist die Tortur erst nach rund acht Stunden vorbei. Für die Hobbysportler kann sie auch doppelt so lange dauern.

Wer diese Prüfung besteht, erhält den Ritterschlag des Triathlons: Sie oder er dürfen sich «Ironman» nennen. Und am Morgen danach werden viele von ihnen schon wieder früh auf den Beinen stehen, um sich für den Wettkampf im nächsten Jahr einzuschreiben sowie die nötigen 640 Franken Startgeld zu überweisen. Wer sich später anmeldet, zahlt bis zu 900 Franken.

Ausdauersport ist längst ein globales Geschäft. Die Zeiten sind vorbei, als die hochkarätig besetzten Rennen von Turnvereinen organisiert und in den Dörfern ausgetragen wurden. Heute starten die Wettkämpfe in den Metropolen. Viele der Dorfrennen gibt es zwar noch, doch mit professionell organisierten Veranstaltungen wie den Marathons in New York, London, Berlin, Paris oder den Ironman-Wettbewerben können sie nicht Schritt halten. Vielen Sportlern dienen die Rennen in der Provinz noch als Vorbereitung – aber eigentlich sind sie zu Nebenschauplätzen degradiert.

Eine lukrative Nische

Die Zahlen aus den USA zeigen das Wachstum des Triathlonsports: 1999 stellt der amerikanische Triathlon-Verband rund 130'000 Lizenzen aus. 2014 waren es mehr als 575'000.

Diese Entwicklung bemerkten auch finanzkräftige Investoren. Im Jahr 2015 machte die World Triathlon Corporation (WTC), Veranstalter der weltweiten Ironman-Events, Schlagzeilen, nachdem die chinesische Wanda Group die Firma für geschätzte 650 Millionen Dollar gekauft hat. Die Wanda Gruppe ist bekannt dafür, dass sie weiss, wie man Geld verdient. Ihr gehört unter anderem ein Fünftel des spanischen Fussballvereins Atletico Madrid. Zudem besitzt sie zahlreiche Immobilien und ist im chinesischen Onlinehandel tätig.

Die Ironman-Rennen bewegen sich in einer lukrativen Nische. An den Wettkämpfen verschmelzen Spitzensport und Breitensport wie sonst fast nirgends. Die Hobbysportler starten jeweils nur wenige Minuten nach den Profis. Wer bereit ist, das Startgeld zu bezahlen, erhält an den über 220 Veranstaltungen rund um die Welt ein standardisiertes Produkt geboten. Von der Streckenführung über die Verpflegung und der medizinischen Versorgung bis hin zum Sieger-Bankett am nächsten Morgen. Die Betreuung der Sportler am Streckenrand übernehmen freiwillige Helfer – wie bei einem Dorfrennen.

Doch der grösste Unterschied zu anderen Veranstaltungen liegt im Bereich der Vermarktung. «Die Marke Ironman besitzt ein geschütztes Alleinstellungsmerkmal», heisst es in der Broschüre. Während etwa der Name Marathon nicht geschützt ist, ist Ironman eine eingetragene Marke. Das heisst, die Wettkämpfe können nur von der WTC, der offiziellen Veranstalterin, durchgeführt werden. Oder mit einer von ihr erworbenen Lizenz. Wer an einem Triathlon eines anderen Veranstalters 3,8 Kilometer schwimmt, 180 Kilometer radelt und 42,2 Kilometer läuft, der nimmt zwar die gleichen Strapazen auf sich, ist danach aber kein Ironman.

Dass die Identifikation mit der Marke beziehungsweise dem Namen gross ist, bekräftigt auch Manuel Orth, Mediensprecher des Ironman Zürich. Es gebe sogar Sportler, die sich das Ironman-Logo auf die Haut tätowieren lassen. «Ein Ironman zu sein, ist eine Leistung, mit der sich Finisher ein Leben lang identifizieren können», kommentiert er. Der Ironman als Lebensleistung.

Die Organisation veröffentlicht keine Zahlen zu Gewinn oder Umsatz. Immerhin sagt Orth, dass das Budget für den Ironman Zurich Switzerland bei 1,7 Millionen Franken liegt. Zudem werden an jedem Wettkampf Merchandising-Artikel mit dem Ironman-Logo verkauft. Rucksäcke, Badetücher, Kapuzenpullover, Trinkflaschen. Die weltweiten Verkäufe werden auf 500 Millionen Dollar jährlich geschätzt.

Mythos Hawaii

Das Image als härteste Rennserie begleitet den Ironman seit jeher, und ist wesentlicher Teil der Faszination. Denn jeder, der Ausdauersport betreibt, hört früher oder später die Heldensagen von Hawaii, wo 1978 der erste Wettkampf in dieser Form ausgetragen wurde. Die Hawaii-Veteranen erzählen von der Pazifikbrandung, durch die man kraulen muss, dem heissen Wind, der einem auf dem Velo schonungslos entgegenweht, und von der brütenden Hitze, die jeden Schritt zur Qual werden lässt – und das nicht erst ab Kilometer 35. Heute finden auf Hawaii nach wie vor die Ironman-Weltmeisterschaften statt. Diese werden eigens von der WTC veranstaltet. Dass eine Firma ihre eigenen Weltmeisterschaften hat, ist aussergewöhnlich. In anderen Sportarten sind es die internationalen Verbände, die dafür zuständig sind. Für das Rennen auf Hawaii kann man sich bei den Ironman-Rennen rund um die Welt qualifizieren, so auch am Sonntag in Zürich.

Doch der Weg zum Ironman ist lang und teuer. Laut Orth müsse ein Einsteiger etwa ein Jahr intensiv trainieren, bis er fit genug ist, um ein Rennen erfolgreich zu beenden. Er schätzt, dass eine erstmalige Teilnahme rund 10'000 Franken kostet. Laufschuhe, Neoprenanzug, Velo, Sportnahrung, Trainingspläne, Anreise, Hotel, Startgebühr gehen ins Geld. Laut den Zahlen der WTC ist der durchschnittliche Ironman-Teilnehmer ein 42-jähriger Mann, Hausbesitzer mit Hochschulabschluss und verdient mehr als 90'000 Franken. Ein Fünftel verdient sogar über 180'000 Franken.

Um zu verstehen, warum Sportler so viel trainieren und so tief in die Tasche greifen, um sich stundenlang zu quälen, hilft ein Zitat des Ironman-Mitgründers John Collins. Er sagte einst: «Schwimme 3,8 Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42,2 Kilometer. Prahle damit für den Rest deines Lebens!» (Basler Zeitung)