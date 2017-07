Easyjet entfliegt dem Brexit

Die neue Airline Easyjet Europe ist aus der Taufe gehoben: Das erste Flugzeug hob gestern in London-Luton ab. Dass der Jungfernflug vom Easyjet-Hauptsitz nach Wien führte, hat symbolischen Charakter. In den kommenden Monaten wird die britische Billigairline rund 110 Flugzeuge ummelden: Auf den in den 27 EU-Mitgliedsstaaten stationierten Flugzeugen prangt bald das österreichische Luftfahrzeugkennzeichen «OE». Mit dieser Massnahme sichert sich Easyjet das Recht, auch künftig innerhalb von europäischen Staaten fliegen zu können.

Bei der Präsentation der Quartalszahlen zeigte sich die scheidende Easyjet-Chefin Carolyn McCall gestern erfreut, dass ihr Unternehmen das Air Operator Certificate (AOC) von der österreichischen Gesellschaft für Zivilluftfahrt sowie die Betriebsbewilligung vom österreichischen Verkehrsministerium erhalten habe. Somit sei Easyjet Europe offiziell in Betrieb.

Die Fluggesellschaft lief Gefahr, mit dem geplanten EU-Austritt von Grossbritannien Flugrechte innerhalb Europas zu verlieren. Kostspielige Einzelverhandlungen mit den EU-Ländern drohten. McCall, die vor dem Volksentscheid vehement für den Verbleib in der Staatengemeinschaft Stimmung gemacht hatte, startete nach dem Ja zum Brexit umgehend alle Turbinen. Die 55-jährige Managerin veränderte die Unternehmensstruktur.

Haagensen leitet den Transfer

Auf der Suche nach einer zusätzlichen Firmenzentrale in Europa wurde McCall in Wien fündig. Noch vor einem Monat sprach die Chefin von drei Ländern, die in Frage kämen. Offensichtlich bemühte sich die Regierung in Wien um die Zusage der nach Passagierzahlen zweitgrössten Airline in Europa.

Seit gestern operiert Easyjet nun als Airline-Gruppe mit drei Fluggesellschaften in Grossbritannien, der Schweiz und Österreich. Hauptsitz bleibt weiterhin London, und das Unternehmen wird auch in Zukunft an der Londoner Börse kotiert sein.

Zu einem Stellenabbau werde es nicht kommen, betonte Easyjet gestern in einer schriftlichen Mitteilung. Durch die Gründung von Easyjet Europe würden einige neue Arbeitsplätze in Österreich entstehen, aber es würden keine Stellen von Grossbritannien nach Österreich übertragen.

Der bisher für die Schweiz, Deutschland und Österreich zuständige Manager Thomas Haagensen wurde als Chef von Easyjet Europe ernannt. Haagensen arbeitet seit 2008 für das Unternehmen. In seiner neuen Position wird der 45-Jährige den Transfer von Mitarbeitenden und Flugzeugen zur neuen Airline leiten. Dieser Prozess soll noch vor dem Austritt Grossbritanniens aus der EU abgeschlossen sein.

Zum zweitletzten Mal präsentierte Easyjet-Chefin McCall die Quartalszahlen. Sie wechselt auf Ende Jahr an die Spitze der privaten britischen Fernsehgruppe ITV. Und McCall hatte Erfreuliches zu verkünden.

Starkes Quartal

Trotz Überkapazitäten, Margendruck und der Pfund-Abwertung nahm der Umsatz pro Sitzplatz währungsbereinigt um 2,2 Prozent zu. Der Gesamtumsatz im Quartal erhöhte sich um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund.

Sowohl die Passagierzahlen als auch die Ticketerlöse seien kräftig gestiegen. Im vergangenen Quartal beförderte Easyjet 22,3 Millionen Fluggäste und damit fast elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Airline erhöhte die Anzahl Sitzplätze, und zugleich waren die Flugzeuge besser gefüllt. McCall hob ihre Prognose für den Jahresgewinn an. Sie erwartet einen Gewinn vor Steuern zwischen 380 und 420 Millionen Pfund. Noch im Mai hatte das Unternehmen mit knapp 370 Millionen Pfund gerechnet. (Basler Zeitung)