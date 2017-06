Die Idee eines Staatsfonds aus den Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) brachten Politiker auf und die Medien haben sie kommentiert. Gestern an der vierteljährlichen Lagebeurteilung der SNB erteilte Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums, einem solchen Fonds eine «entschiedene» Absage. «Ein Staatsfonds mit den Devisenreserven der Nationalbank ist keine gute Idee», sagte Jordan vor den Medien. Er führte dafür verschiedene Gründe ins Feld.

Den Vergleich mit dem Norwegischen Staatsfonds, den Politiker in den letzten Tagen gezogen hatten, hält Jordan für unzulässig, weil dieser mit Eigenkapital gespeist ist. Die Devisenreserven der Schweizerischen Notenbank hingegen seien durch Geldschöpfung entstanden. Die Bilanz der SNB ist auf über 700 Milliarden Franken angeschwollen, weil die Notenbank den Wert des Frankens gegenüber anderen Währungen wie beispielsweise dem Euro drückt. Sie kauft Devisen mit Geld, dass sie neu schafft. Die entsprechenden Beträge reicht die Notenbank an die Geschäftsbanken weiter. Die Bilanzsumme der SNB ist also durch diese Geldschöpfung entstanden und damit «sind die Devisenreserven nicht Eigenkapital der SNB», so Jordan.

Staatsfonds wenig attraktiv

Hinzu kommt, dass buchhalterisch die Devisenreserven die Aktiven der SNB-Bilanz bilden. Würde die SNB nun Teile davon auslagern, müsste sie dafür entschädigt werden, führte Jordan aus. Die Staatsverschuldung würde demnach steigen. Oder die Auslagerung ginge zu Lasten des Eigenkapitals, was dann aber nichts anderes ist, als die Gewinnausschüttung, die die SNB jeweils gegenüber den Kantonen sowieso schon vornimmt. Beides mindert die Attraktivität eines solchen Staatsfonds.

Weiter führte Jordan an, dass auch die SNB ihre Devisenreserven anlege, in Devisen, Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Aktien. Eine vergleichbare Anlagestrategie würde auch ein Staatsfonds wählen – mit dem zusätzlichen Effekt lukrativer Verwaltungsmandate für Banken.

Darüber hinaus wäre ein solcher Staatsfonds den Währungsrisiken auf den internationalen Märkten ausgesetzt. Was das bedeutet, zeigen die Gewinne der Nationalbank der letzten Jahre: von Jahr zu Jahr schwanken sie zwischen Milliardenverlusten und -gewinnen. Allfällige wechselkurspolitische Absicherungsgeschäfte eines solchen Staatsfonds könnten hingegen die Geldpolitik der SNB unterlaufen, wenn sie beispielsweise dazu führen, dass der Franken gegenüber anderen Währungen zusätzlich aufwertet.

Bilanzsumme verfünffacht

Die SNB hält die schier unvorstellbare Summe von über 700 Milliarden Franken an Devisenreserven. Damit hat sich die Bilanzsumme der Schweizerischen Notenbank seit Ausbruch der Finanzkrise 2007 verfünffacht. Im Vergleich dazu hat sich die Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) im selben Zeitraum verdoppelt, die der amerikanischen Fed vervierfacht.

Es erstaunt nicht, dass diese gewaltige Summe, die die gesamte jährliche Wirtschaftsleitung der Schweiz um mehrere Dutzend Milliarden übersteigt, in Politikerkreisen zu Ideen führt, wie dieses Geld für die Schweizerinnen und Schweizer nützlich anzuwenden sei. Dabei schielen Schweizer Politiker nach Norwegen: Das skandinavische Land legt seine Gewinne aus seinen Ölverkäufen in einem solchen Staatsfonds an – und ist damit zu einem der weltweit grössten Investoren geworden. Deshalb spricht Jordan von Eigenkapital.

Am letzten Wochenende hatte die Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer einen Vorstoss angekündigt, der die Schaffung eines Staatsfonds verlangt. An der Lagebeurteilung betonte Jordan darüber hinaus mehrfach, dass der Franken «nach wie vor deutlich überbewertet» sei. Deswegen belässt die SNB ihre Geldpolitik unverändert expansiv. Das heisst: Die SNB bleibt «bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv», sagte Jordan. (sda)