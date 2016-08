Swiss greift SBB auf neuer Strecke an

Selbst in der kleinräumigen Schweiz kommen sich Zug und Flugzeug in die Quere. In Zukunft auch auf der Strecke zwischen Zürich und Sion.

Im Februar fliegt die Swiss erstmals die Strecke zwischen der Schweiz und London ab dem Flughafen Sion. Es ist zwar nur ein Testlauf, der vorläufig auf die vier Samstage im Februar beschränkt ist. Wenn die Nachfrage stimmt, soll die Verbindung auf den Winter 2018 aber fest im Flugplan verankert werden.

Ziel ist es, in London die britischen Skitouristen abzuholen und direkt ins Wallis zu verfrachten. Auf dem Weg nach Zermatt sparen sie gegenüber der Verbindung via Genf rund zwei Stunden.

Quasi als Nebenprodukt des neuen Skifliegers entsteht durch die neue Verbindung auch ein Flug zwischen Sion und Zürich, wie «Le Nouvelliste» gestern meldete. Und der wird von Swiss preislich sehr aggressiv positioniert. Wer am Samstag, 4. Februar 2017, von Sion nach Zürich fliegen will, zahlt für den einfachen Flug 64 Franken. Von Zürich nach Sion kostet die Einwegverbindung am 11. Februar 75 Franken. Die Maschine hebt gemäss Flugplan um 9.05 Uhr in Zürich-Kloten ab und landet 45 Minuten später in der Walliser Hauptstadt.

Wer hin und zurück bucht, zahlt 115 Franken. Geflogen wird die Verbindung von der Airline Helvetic im Auftrag der Swiss. Mit einer Maschine des Typs Embraer 190.

SBB parieren Angriff

Bei diesem Preisniveau drängt sich ein Vergleich mit der Bahnverbindung geradezu auf. Wer ab dem Zürcher Hauptbahnhof nach Sion reist, zahlt in der 2. Klasse, einfach, mit Halbtax 49 Franken. Ist aber selbst auf der Strecke durch den Lötschberg 2:32 Stunden unterwegs. Die Preisdifferenz beträgt also gerade einmal 26 Franken.

Die SBB geben sich gelassen zur sich neu abzeichnenden Konkurrenz ins Wallis: Die Gesamtreisezeit werde unmerklich kürzer sein mit dem Flugzeug, wenn man Check-in, Boarding und Anreise zum Flughafen berücksichtige. «Wer in Zürich HB in den Zug steigt, kann direkt ab dem Stadtzentrum stündlich ohne Umsteigen bis nach Visp fahren und von dort auf das Postauto oder den Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Zermatt, Saas Fee oder in Richtung Goms umsteigen», sagt Sprecher Christian Ginsig und führt auch ökologische Gründe ins Feld: «Die Fahrt mit dem ÖV ist wesentlich umweltfreundlicher als in einem Auto, geschweige denn mit einem Flugzeug.

Buchstäblich durch die Skibrille betrachtet, können die SBB vor allem beim Gepäck auftrumpfen. Sprecher Ginsig betont, dass gerade Skifahrer ja oft mit mehreren Gepäckstücken unterwegs seien. Bei den SBB gebe es keine Gewichtsbeschränkung bei der Mitnahme im Zug, und das Gepäck könne sogar direkt von zu Hause an den Winterferienort gesandt werden.

Von Genf nach Lugano in der Luft im Vorteil

Der Verkehrs-Club der Schweiz, kritisiert das geplante Angebot der Swiss scharf. Man lasse sich in der Schweiz die Eisenbahn viel kosten, weil sie sehr effizient sei und Mensch und Umwelt schone. Das Angebot zwischen Sion und Zürich sei dank dem Lötschbergtunnel besonders gut. «Dieses Angebot über den Preis anzugreifen, schadet der Unwelt und den Investitionen der Steuerzahler in die Bahn.» «Besonders stossend ist, dass der Flugverkehr kaum besteuert wird», so der VCS in einer Stellungnahme. Das müsse anders werden, um die Klimaziele der Schweiz zu erreichen. «Wir erachten es als Problem, dass die Bahnpreise im Vergleich zur Strasse und zum Flugverkehr hoch sind, zumal ohne Halbtax. Würde man die externen Kosten der Flugreise anlasten, müsste der Preis ganz anders aussehen», so der VCS.

«Das primäre Ziel unserer Netzwerkausgestaltung ist nicht, anderen Verkehrsmitteln Konkurrenz zu machen, sondern unseren Passagieren immer wieder attraktive Destinationen anzubieten, so zum Beispiel Sion-London», wehrt sich Swiss in einer Stellungnahme. Der Hauptzweck der Verbindung Zürich-Sion sei hingegen, «die Fluggeräte nach Sion zu bringen, die wir für die Durchführung der Hauptverbindung Sion-London benötigen. Diese Flüge leer durchzuführen, wäre nicht wirtschaftlich», so Swiss weiter.

Konkurrenz zwischen Schiene und Luft

Die Verbindung zwischen Zürich und Sion ist nicht die erste Strecke, auf der sich Flugzeug und Eisenbahn konkurrenzieren. Dasselbe gilt für die Verbindung von Zürich nach Genf. Der Zug kostet in der 2. Klasse mit Halbtax von Flughafen zu Flughafen 94 Franken, von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof sind es 87 Franken. Etihad Regional, die ehemalige Darwin Airline, fliegt Zürch–Genf retour bereits für 106 Franken. Die Flugzeit beträgt 50 Minuten, der Zug braucht von Flughafen zu Flughafen über drei Stunden. Von Stadtzentrum zu Stadtzentrum sind es 2 Stunden und 42 Minuten.

Ähnlich die Situation zwischen Zürich und Lugano. Die Swiss bietet den Hin- und Rückflug für 127 Franken an. Flugzeit etwa 40 Minuten. Die Bahn wird durch den neuen Gotthard-Basistunnel etwas mehr als 2 Stunden unterwegs sein und kostet in der 2. Klasse mit Halbtax 74 Franken. In der 1. Klasse mit Halbtax sind es 126 Franken.

Zwischen Genf und Lugano fliegt Etihad Regional zum Kampfpreis von 46.40 Franken die einfache Strecke mit einer Flugzeit von 50 Minuten. Mit dem Zug kostet es 59 Franken und bedeutet eine kleine Weltreise von mindestens fünfeinhalb Stunden.

(baz.ch/Newsnet)