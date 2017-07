Wenn der Anwalt vor Medikamenten warnt

Die Werbefilme sind billig gemacht, aber nicht zu übersehen – weil sie im schrillen Tonfall vor Nebenwirkungen verschreibungspflichtiger Medikamente warnen, die von Hunderttausenden von Amerikanern regelmässig eingenommen werden. So erklärt zum Beispiel der Anwalt John Morgan aus Orlando (Florida) mit ernstem Gesichtsausdruck: Die Blutverdünnungsmedikamente Xarelto (Johnson & Johnson) und Pradaxa (Boehringer Ingelheim) seien «leider» verantwortlich dafür, dass «viele» Patienten innere Blutungen erlitten hätten und «sogar» gestorben seien.

Diesen Gefahren seien Patienten aber nicht schutzlos ausgeliefert, verkündet Morgan. Dann erscheint auf dem Bildschirm eine Gratis-Telefonnummer, über die sich Patienten zusätzliche Informationen «über Ihren Fall» beschaffen können. Passenderweise lautet der Name der entsprechenden Internetseite www.classaction.com, der amerikanische Begriff für Sammelklagen.

Politische Schützenhilfe

Den Herstellern der betroffenen Blockbuster-Medikamente sind diese Werbespots schon lange ein Dorn im Auge, weil sie die Zahl der Rechtsverfahren in die Höhe treiben. Gemäss Johnson & Johnson sind derzeit mindestens 18'400 Klagen von Xarelto-Konsumenten hängig. Nun bekommen sie Unterstützung von einem einflussreichen Volksvertreter: Bob Goodlatte, der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus. Der Republikaner stellt sich auf den Standpunkt, dass die Werbefilme «darauf ausgelegt» seien, Patientinnen und Patienten Angst einzujagen. So verweist Goodlatte auf Werbefilme, in denen umstrittene Medikamente, die notabene durch die Zulassungsbehörde FDA bewilligt wurden, als «gefährlich» oder «schlecht» bezeichnet wurden. Dies könne «tödliche Folgen» haben, sagt er.

Sämtliche Standesorganisationen der American Bar Association (ABA), dem Dachverband der zugelassenen Rechtsanwälte, haben deshalb Post von Goodlatte erhalten. In einem Serienbrief verweist der Republikaner darauf, dass der Ärzte-Dachverband kürzlich eine Resolution gegen diese schwarzseherischen Werbesendungen verabschiedet habe – weil Mediziner die Befürchtung hegten, Patienten würden ohne Rücksprache mit ihren Ärzten die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten aussetzen.

Eine wissenschaftliche Studie über Patienten mit Herzkrankheiten sei zum Schluss gekommen, schreibt Goodlatte weiter, dass mindestens zwei Menschen gestorben seien, weil sie auf die Einnahme von Xarelto verzichtet hätten – nachdem sie mit «negativen» Reklamen von Anwälten konfrontiert worden seien. Goodlatte sagt zwar, dass seiner Meinung nach keine neuen gesetzlichen Vorschriften notwendig seien, um «missverständliche» Spots zu stoppen. Jedoch sei er auf die Mitarbeit der Standesorganisationen angewiesen: «Umgehend» müssten die Anwälte neue Standesregeln verabschieden, sagt der Abgeordnete. Ein Änderungsvorschlag: Werbespots von Anwälten müssten künftig auch die Vorzüge der be­troffenen Medikamente erwähnen.

Wenig Verständnis

Die ABA zeigt aber kein Musikgehör. In einem drei Seiten langen Antwortschreiben weist ABA-Präsidentin Linda Klein darauf hin, dass «falsche» oder «irreführende» Werbesendungen von Anwälten bereits jetzt verboten seien – so wie es auch Ärzten untersagt sei, mit falschen Argumenten um Kunden zu werben. Ausdrücklich verweist Klein aber auch darauf, dass der Oberste Gerichtshof in Washington es Anwälten im Jahr 1977 erlaubt habe, Werbung für ihre Dienste zu betreiben. Entsprechende Reklamen seien, mit Verweis auf das Grundrecht der freien Meinungsäusserung, verfassungsrechtlich geschützt.

Natürlich hat auch Klein eine Studie zur Hand, um ihre Argumentation zu untermauern. Demnach müssten jährlich 1,9 Millionen Amerikaner ins Spital eingeliefert werden, nachdem sie ein verschreibungspflichtiges Medikament in der korrekten Dosierung eingenommen haben. Diese Menschen, sagt Klein, hätten ein Anrecht darauf, von einem Anwalt vertreten zu werden.

«Für die Menschen»

Offen ist, ob nun versucht wird, den Druck auf jene Rechtsanwälte zu erhöhen, die ihr Geld mit Sammelklagen gegen Pharma-Konzerne verdienen. Es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass Goodlatte in einem nächsten Schritt versuchen wird, spezialisierten Kanzleien das Handwerk zu legen.

John Morgan gibt sich ungerührt. Er sieht in den Versuchen, die Arbeit seiner erfolgreichen Firma zu behindern, eine Kampagne der Handelskammer Chamber of Commerce – die der Meinung ist, dass die hohen Gesundheitskosten in den USA auch mit der Umtriebigkeit der hiesigen Juristen erklärt werden kann.Der Staranwalt aus Florida, dessen Werbebudget sich auf mittlerweile 25 Millionen Dollar pro Jahr beläuft, liebäugelt derweil mit einer Kandidatur bei der Gouverneurswahl in Florida. Als Demokrat.

Schliesslich laute das Motto der Kanzlei Morgan & Morgan: «Für die Menschen.» (Basler Zeitung)