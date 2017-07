«Am Schluss müssen wir Zahlen liefern»

BaZ: Herr Gottstein, Sie und Ihr Team dürften viel in den geplanten Börsengang der Credit Suisse Schweiz investiert haben. Wie gross war die Enttäuschung, als klar war, dass das IPO nicht stattfinden wird?

Der Börsengang war nie das primäre Ziel. Er war immer Mittel zum Zweck, um unsere Kapitalziele zu erreichen. Es ist klar, dass wir viel in die Vorbereitung investiert haben. Aber viele Vorbereitungsschritte mussten wir sowieso machen, wie etwa die Gründung der Credit Suisse Schweiz AG. Unter dem Strich gab es relativ wenig zusätzliche Kosten und Aufwände. Aber wir sind überzeugt, dass der Börsengang ein Erfolg gewesen wäre.

Auch eine verpasste Chance?

Es war der richtige Entscheid. Vor der Einigung mit den US-Behörden wegen des Hypothekenstreits fokussierten wir auf das IPO. Die Einigung im Dezember hat dann neue Möglichkeiten in der Kapitalplanung eröffnet. In den folgenden Gesprächen mit unseren Investoren zeigte sich, dass praktisch alle nun eine Kapitalerhöhung bevorzugten. Ein IPO hätte auch Nachteile gehabt: eine Gewinnverwässerung und hohe Komplexität.

Wenn man eine Manöverkritik vornimmt, würden Sie wieder gleich vorgehen, das heisst, einen Börsengang ankündigen und diesen dann wiederum absagen?

Absolut. Die Kapitalplanung war durchdacht. Bei der Ankündigung der neuen Strategie im Oktober 2015 gab es noch die Unsicherheit über den Ausgang des Hypothekenfalls. Und der damals angekündigte Teil-Börsengang zur Aufnahme von zwei bis vier Milliarden war eingebettet in eine umfassende Kapitalplanung. Diese beinhaltete die Kapitalerhöhungen von 2015 über sechs Milliarden sowie Veräusserungen im Wert von einer Milliarde im Jahr 2016. Alles wurde umgesetzt. Die Kapitalbasis der Bank ist heute grundsolide.

War diese Aussicht auf den Börsengang auch motivierend?

Ja, auf jeden Fall. Und als der Entscheid kam, dass das IPO nicht durchgeführt wird, mussten das die Teams, die an der Vorbereitung gearbeitet hatten, natürlich zuerst verdauen. Man kann dann nicht einfach den Schalter drehen und zur Tagesordnung übergehen, aber wenn man dann mit den Leuten gesprochen hat, merken sie, dass es Sinn macht. Heute ist das Thema intern und extern abgehakt.

Die CS musste im vergangenen Sommer viel Kritik einstecken, etwa als der Aktienkurs unter die psychologisch wichtige Marke von zehn Franken fiel. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Kritik um?

Am Schluss müssen wir Zahlen liefern. Doch teilweise wird bei den Berichterstattungen übertrieben, in beide Richtungen. Wenn das Geschäft gut läuft, sind die Berichte oft zu positiv, wenn es dann nicht gut läuft, sind sie oft zu negativ. Als der Aktienkurs im letzten Sommer bei zehn Franken lag, gab es marktschreierische Medienberichte. In solchen Momenten muss man den Stahlhelm anziehen. Ich glaube aber, wir haben jetzt wieder Rückenwind, und die CS-Aktie ist seither um rund 50 Prozent gestiegen.

Ein weiterer Kritikpunkt waren die hohen Boni. An der Generalversammlung wurde der Vergütungsbericht nur mit 58 Prozent angenommen. Ganz falsch waren die Presseberichte in diesem Fall nicht.

Wenn man sieht, dass die Bank Verluste macht und gleichzeitig Boni zahlt, kann ich den Unmut nachvollziehen. Anderseits ist das alles nicht so schwarz-weiss. Tatsache ist, dass wir 2015 und 2016 Verluste schrieben wegen Dingen, die früher erfolgten. Operativ waren wir sehr gut unterwegs. Was ist nun langfristig besser für die Aktionäre und die Bank: Wenn man die Probleme anpackt und aus dem Weg schafft oder einfach weiterwurstelt, die Probleme nicht löst und dafür kurzfristig einen höheren Gewinn ausschüttet, damit man Boni zahlen kann?

Die Öffentlichkeit versteht nicht, dass die Boni immer fliessen und dass sie kaum etwas mit dem Geschäftsgang zu tun haben.

Die ganze Sache ist komplex. Man muss einerseits die Leistung der Mitarbeiter berücksichtigen, die Konkurrenz und natürlich auch die Öffentlichkeit, und dazwischen muss man die richtige Balance finden. Gerade bei einer Restrukturierung könnten wir einfach eine Tochtergesellschaft abstossen, oder wir könnten unsere Immobilie am Paradeplatz verkaufen, einen Gewinn schreiben und dann dicke Boni auszahlen. Ist das dann strategisch richtig? Natürlich nicht. Zudem wurde der Vergütungsbericht mit 58 Prozent angenommen, während andere Schweizer Firmen ihn nicht durchbrachten. Die ganze Debatte war zu oberflächlich, zu emotional und zu wenig ausgewogen.

Sie leiten die Schweizer Einheit der Credit Suisse, das Flaggschiff der Grossbank. Wie gut ist dieses heute unterwegs?

Die Credit Suisse Schweiz ist auf Kurs. Wir haben fünf Quartale hintereinander den Vorsteuergewinn steigern können. Das scheint uns zurzeit niemand nachzumachen. Die Nettoneugelder haben sich im ersten Quartal dieses Jahres erfreulich entwickelt und im Bereich Digitalisierung haben wir wichtige Fortschritte gemacht, sowohl bei den internen Prozessen als auch im Privat- und Firmenkundengeschäft. Mit der Gründung einer eigenen Rechtseinheit für das Schweizer Geschäft haben wir 2016 zudem die Too-big-to-fail-Bestimmungen vorzeitig umgesetzt und dann die Führungsstruktur dem neuen Rechtskleid angepasst.

Konzernchef Tidjane Thiam hat Ihnen vorgegeben, dass Sie den Vorsteuergewinn auf 2,3 Milliarden erhöhen sollen. Wie wollen Sie das erreichen?

Wir sind zwischen 2014 und 2016 bereits von 1,5 auf 1,74 Milliarden Franken gewachsen. Unser Ziel ist, dieses Wachstum weiterzuziehen. Das Wachstum können wir nicht nur selber steuern, es ist auch stark von den Märkten abhängig. Und weltwirtschaftlich haben wir immer noch Gegenwind: Einerseits wegen des Brexit, aber auch wegen der Unsicherheit in den USA, zudem macht uns die Zinslage immer noch zu schaffen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir weiter wachsen können.

Ein Mittel, um schnell zu wachsen, sind Zukäufe. Sie haben in einem Interview angedeutet, dass Käufe oder Übernahmen wichtige Voraussetzungen für dieses Wachstumsziel sind.

Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, wir sind interessiert an Käufen, aber sie sind keine zwingende Bedingung, um die Ziele zu erreichen. Grundsätzlich wollen wir organisch wachsen, aber wir sind offen für Akquisitionen.

Reden wir in diesem Jahr nochmals über dieses Thema?

Das kann man nie im Voraus sagen. Meine Erfahrung ist, dass man erst nach der erfolgten Übernahme darüber sprechen sollte, nicht vorher. Tatsache ist, dass die Anzahl Banken seit 2000 in der Schweiz von 370 auf 260 zurückging. Wir sind bereit, falls sich eine Möglichkeit ergibt, auch im Bereich der Fintechs.

Im digitalen Bereich sind die Margen rund 30 Prozent tiefer. Um diese tieferen Margen zu kompensieren, braucht es umso mehr Abschlüsse. Wie gross ist das Potenzial im Bereich der Fintechs?

Falls wir in diesem Bereich aktiv werden, sind das keine Überlegungen zu Margen, sondern Schritte, die uns helfen, technologisch weiterzukommen. Wir erleben momentan in unserer Branche, dass unglaublich viele neue Technologien entwickelt werden. Für uns gibt es dann immer die Frage: make or buy? Diese Frage muss sich jede Bank stellen, denn man kann nicht alles selber entwickeln. Die Margen sind am Anfang oft tief, da gebe ich Ihnen recht, aber im digitalen Bereich gilt: The Winner takes it all. Das heisst, wenn sie gewinnen, sind die Margen riesig.

Die Konkurrenz kommt zunehmend von branchenfremden Firmen wie Apple oder Google. Bereitet Ihnen diese Entwicklung Sorgen?

Sie sind eine ernsthafte Konkurrenz. Auf der anderen Seite sind diese Firmen heute noch wenig reguliert, und sie scheuen sich davor, dass sie irgendwann gleich reguliert werden wie die Banken. Wir brauchen gleich lange Spiesse. Es kann nicht sein, dass wir bei den Hypotheken reguliert werden, und dann kommt einer, der Online-Hypotheken vergeben kann, ohne reguliert zu werden.

Gibt es Tendenzen einer Ungleichbehandlung?

Die Gefahr ist schon da, aber ich glaube, dass sich die Regulatoren sowohl in der Schweiz als auch im Ausland ihrer Verantwortung bewusst sind. Die Zukunft ist auch ein Rennen um Daten. Wir besitzen natürlich eine Menge Informationen, deren Verwendung aber strikt reguliert ist. Gleichzeitig gibt es Anbieter, die einen viel grösseren Spielraum mit ihren Daten haben.

Die CS Schweiz muss sparen. Bis 2018 sollen 1600 Stellen gestrichen werden. Auch in Basel wurden bereits Stellen gestrichen. Wo stehen Sie mit der Restrukturierung?

Wir wollen jedes Jahr drei Prozent effizienter werden, das sind Kosteneinsparungen von netto rund 100 Millionen pro Jahr. Weil der Personalaufwand in einer Bank die grössten Kosten darstellt, müssen wir dort Flexibilität haben. Deshalb sagten wir 2015, dass etwa jede zehnte der 17 000 Stellen von den Massnahmen betroffen ist. Ich würde sagen, zwei Drittel des Wegs sind heute absolviert.

Werden in Basel noch weitere Stellen abgebaut?

Auf einzelne Regionen möchte ich hier nicht im Detail eingehen. Doch die Region Basel ist für uns wichtig, da sie viel Momentum hat. Das sehen wir bei den Immobilienpreisen, aber auch bei den Übernahmen und Akquisitionen etwa von Actelion und Syngenta oder bei Lonza.

War die Credit Suisse an diesen Deals beteiligt?

Ja. Wir sind die Einzigen, die bei allen drei dabei waren. Wir haben ChemChina beraten und das Übernahmeangebot gemacht, wir waren auf der Actelion-Seite und haben den Spin-off von Idorsia betreut, und bei Lonza haben wir die Kapitalerhöhung begleitet und den Bond betreut. Aber auch im KMU-Geschäft und den Premium-Clients sehen wir sehr viel Momentum und Potenzial. Gleichzeitig müssen wir auch in der Region Basel effizienter werden.

Sie sagen, dass die Region Basel Momentum hat. Ist der Frankenschock also verdaut?

Die Region Basel zeigt eine überraschende Stärke im Umgang damit. Zum Schutz der Unternehmen muss ich sagen, dass sich der Fokus der Öffentlichkeit immer auf die Exportstärke der Grossen konzentriert. Das reflektiert aber nicht die Wirtschaftsregion Nordschweiz mit ihren guten KMU. Wenn ich in den Zoo gehe, schaue ich mir alle Tiere an, nicht nur das Elefantengehege. Eine Ausnahme ist der Detailhandel, der unter dem Zalando-Effekt und unter der Grenznähe leidet.

Auch Bankfilialen werden immer weniger besucht. Kommt es in nächster Zeit in der Region zu Filialschliessungen?

Die Filialschliessungen halten sich vorläufig in einem bescheidenen Rahmen. Wir wollen in den Regionen präsent sein. Aber die Branche ist mit einem veränderten Kundenverhalten konfrontiert, dieses Phänomen haben alle Banken. Fakt ist, dass wir jedes Jahr fünf bis acht Prozent weniger Kundenfrequenz in den Filialen registrieren, denn die Kunden nutzen zunehmend die digitalen Kanäle. Wie die Entwicklung weiter geht, wissen wir nicht. Langfristige zuverlässige Aussagen zu treffen, ist deshalb schwierig.

Sie sind 53 Jahre alt, leiten die wichtigste Einheit der Credit Suisse. Was sind Ihre persönlichen Ambitionen?

Der Schweizer Heimmarkt ist sehr wichtig, aber in aller Bescheidenheit, die Schweizer Einheit ist nicht die einzig wichtige. Es müssen alle Zylinder unseres Motors laufen. Meine persönliche Ambition ist, dass die Universalbank ihre hohen Ziele erreicht und wir für Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer die beste Schweizer Bank werden.