Belair schickt Angestellte nach Deutschland

Die Flugzeuge von Belair stehen heute und morgen am Boden. Denn die Angestellten der Schweizer Tochter von Air Berlin haben andere Sorgen. Sie werden darüber informiert, wie es für sie weitergeht. Ein Happy End gibt es nicht. Die Schweizer Fluggesellschaft stellt Ende März den Betrieb ein.

«Das ist der Auftrag, den uns Air Berlin erteilt hat», erklärte Verwaltungsratspräsident Christoph Zuber heute Morgen dem versammelten Personal. Am Ende des nun eingeleiteten Prozesses stehe die Liquidation der Firma. Zu Entlassungen soll es bei Belair aber nicht kommen – zumindest jetzt nicht. Denn alle rund 275 Angestellten bekommen eine Beschäftigungsgarantie für zwölf Monate.

Stuttgart oder Köln

Die Verträge des Belair-Personals laufen noch ein Jahr weiter. Der Job ändert sich aber. Statt von Zürich aus fliegen die Flugbegleiter und Piloten künftig ab deutschen Städten. Sie werden nämlich bei Air Berlin beschäftigt, mit Basis in Köln oder Stuttgart. Auch ein Einsatz bei der österreichischen Schwesterairline Niki mit Standort Zürich ist denkbar – mindestens bis Ende 2017, allenfalls auch für zwölf Monate. Noch sind bei der österreichischen Lösung aber nicht alle Details geklärt.

Danach stehen für die Angestellten Einschnitte an. Die Belair-Leute versucht Air Berlin dann in Deutschland anzustellen – aber zu deutschen Konditionen. Dabei werde man sie gegenüber externen Bewerbungen bevorzugen, so das Versprechen der Personalabteilung in Berlin.

Ein Strohhalm

Air-Berlin-Chef Stefan Pichler war persönlich nach Opfikon gereist, um dem Belair-Personal das Aus zu verkünden. Sie hätten wie alle im Konzern in den letzten Jahren einen guten Job gemacht, sagte er. «Aber jeder konnte noch so gute Arbeit leisten, es brachte nichts.» Air Berlin sei völlig unstrukturiert gewachsen und habe zudem ganz einfach zu hohe Kosten, so seine Analyse. Das wird nun schmerzhaft korrigiert.

Eine letzte kleine Chance bleibt dem Personal. Der Verwaltungsrat von Belair will noch vier bis acht Wochen weiterkämpfen. Man verfolge in dieser Zeit «parallel»zum Auflösungsprozess eine andere Option, so Zuber. «Unser Auftrag heisst Liquidierung. Aber wir kämpfen noch», so der Präsident. Er dämpfte aber überzogene Hoffnungen. Man nenne es intern nicht ohne Grund die Strohhalmlösung. «Wir versuchen noch neue Eigentümer für Belair zu finden.» Die Chancen hält er selbst aber für nicht gross. (se)