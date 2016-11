Brady Dougan plant Comeback als Banker

Dass hochrangige Bankmanager nach ihrer Abhalfterung beim früheren Arbeitgeber ein eigenes Finanzvehikel gründen, entspricht einem gängigen Karrieremuster. Schliesslich verfügen diese Leute über beste Beziehungen zu Akteuren und Institutionen, die enorme Geldbeträge rund um den Globus verschieben. Meist handelt es sich aber bei diesen Neugründungen um Firmen, die sich auf ganz spezifische Dienstleistungen ausrichten – wie etwa die Beratung bei Unternehmensübernahmen und -fusionen – und für diese Tätigkeit wenig Risikokapital benötigen.

Mit einer solchen «Boutique», wie diese Spezialfirmen im Finanzdienstleistungssektor bezeichnet werden, mag sich Brady Dougan aber nicht begnügen. Vielmehr will der frühere Chef der Credit Suisse im ersten Quartal 2017 eine Handelsbank lancieren, wie das «Wall Street Journal» (WSJ) in seiner heutigen Ausgabe schreibt. Einen Namen hat die Bank noch nicht, dafür wird sie reichlich mit Kapital dotiert sein. 3 Milliarden Dollar beträgt das «Startgeld», doch laut dem Bericht des WSJ dürfte das nur der Anfang sein: Weitere Investoren sollen noch hinzukommen, darunter auch Dougan selbst.

Direkte Konkurrenz für Credit Suisse

Die besagten 3 Milliarden stammen vornehmlich aus dem Mittleren Osten – spontan erinnert man sich da an den Umstand, dass die beiden Hauptaktionäre der Credit Suisse, die saudiarabische Olayan Group und der Staatsfonds von Katar, ebenfalls in dieser Region beheimatet sind. Der 57-jährige Amerikaner konnte nun die auf den Bermudas ansässige Scepter Partners als Risikofinanzierer für sein eigenes Vehikel gewinnen. Scepter bezeichnet sich in seinem Online-Auftritt als führende Handelsbank und als Investmentsyndikat für anlagesuchende Gelder von Staaten. Finanziert wird das Geldhaus laut diesen Angaben von sehr reichen Familien aus Asien und der Golfregion sowie von nicht näher umschriebenen Staatsfonds. Sie sollen insgesamt ein Nettovermögen von über 100 Milliarden Dollar besitzen.

Gemäss WSJ, das sich auf ungenannte Quellen beruft, soll Dougans Bank Dienstleistungen im Wertpapierhandel – auf eigene wie auf Rechnung von Kunden – und im Investmentbanking anbieten; dazu gehören auch Investitionen in Firmenbeteiligungen. Der ehemalige CS-Chef, der als Investmentbanker gross geworden ist, will sich somit als direkter Konkurrent zu den etablierten Wallstreet-Häusern und zu seinem früheren Arbeitgeber positionieren. Was dabei Erstaunen hervorruft: Mit Scepter ist es Dougan offenbar gelungen, auch Gelder von Staatsfonds anzulocken, obwohl sein Vehikel nur über einen Bruchteil der Kapitalkraft herkömmlicher Investmentbanken verfügt.

Spielräume für kleinere Akteure

Dafür hat Dougans neue Bank den Vorteil, dass sie aufgrund ihres vergleichsweise geringen Gewichts nicht der Aufsicht durch die US-Notenbank (Fed) unterstellt ist. Somit muss sie ihre Handelsaktivitäten mit weniger Kapital unterlegen als die grossen, unter Fed-Kontrolle stehenden Finanzhäuser. Das Dougan-Vehikel kann dadurch profitabler arbeiten oder geringere Gebühren verlangen im Vergleich zur Konkurrenz.

Darüber hinaus begünstigt eine anderweitige Entwicklung das Aufkommen von neuen, kleineren Handels- und Investmentbanken: die Entwicklung von leistungsfähigeren und komplexeren Software- und Datenverarbeitungsprogrammen. Mit ihrer Hilfe sind die Zutrittsbarrieren für neue Marktakteure merklich gesunken. Diesen Umstand will sich Brady Dougan mit seiner Bank zunutze machen, zumal Investmentbanken laut «Wall Street Journal» nicht im Ruf stehen, zur Speerspitze des technologischen Wandels zu gehören.

(baz.ch/Newsnet)