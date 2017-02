Die grüne Invasion

Die Stadt Basel ist seit Februar 2015 eine Haltestelle im Streckennetz von «FlixBus». Das Fernbusunternehmen bietet Direktfahrten zu grossen Städten wie München, Mailand, Zürich oder Strasbourg an. Das Konzept scheint zu funktionieren: Im vergangenen Jahr hätten mehr als eine Million Fahrgäste den Fernbusanbieter «FlixBus» in der Schweiz benutzt. Allein in Basel habe das Unternehmen einen Fahrgast-Zuwachs von über 300 Prozent erzielt.

André Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer von «FlixBus», ist mit den neuesten Entwicklungen zufrieden: «Der enorme Fahrgastzuwachs in Basel zeigt, dass Fernbusse bei Einwohnern und Gästen der Stadt sehr beliebt sind.» Er sei mit der Lage der Haltestelle am SBB absolut zufrieden. Dennoch würde er die Pläne, ein Fernbusterminal mit besserer Aufenthaltsqualität zu bauen, wie von der Basler Regierung geplant, sehr begrüssen.

Billiger als der Zug

Mit Direktfahrten zu grossen Städten wie Mailand stellen die Busse eine Konkurrenz für die SBB dar. Dieselbe Strecke wird nämlich auch von den Bundesbahnen befahren. Dabei kostet eine Fahrt mit «FlixBus» aber einen Bruchteil des Zugtickets, während die Reisedauer in etwa gleich ist. Anders als bei vielen Budget-Reiseanbietern sind bei «FlixBus» auch mehrere Gepäckstücke im Fahrpreis inbegriffen.

Um diese Tiefpreise zu erreichen, müssen allerdings auch Abstriche gemacht werden. Der Fernbusanbieter ist diesbezüglich immer wieder in Kritik geraten. Aufgrund von strengen Zeitplänen wurden Personen, die nach der Pause zu spät kamen, auch schon auf dem Parkplatz stehen gelassen – ohne ihr Gepäck. Ausserdem soll das Unternehmen die tiefen Fahrpreise auch durch Lohn-Dumping erreichen.

Laufend neue Verbesserungen

Das Unternehmen versucht der Kritik entgegenzuwirken, indem es sich laufend in anderen Bereichen verbessern will. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, werden Fahrer und Fahrzeuge angeblich regelmässig von externen Experten geprüft.

Ausserdem soll das Reiseerlebnis durch moderne Technik verbessert werden. Über «Push-Nachrichten» werden Fahrgäste kostenlos über Standort der Busse sowie Verspätungen informiert. Ausserdem soll europaweit WLAN an Bord zur Verfügung stehen.