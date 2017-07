Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit 350-Franken-Gutschein

Über Whatsapp und per SMS macht erneut eine gefälschte Migros-Umfrage die Runde. Die Opfer werden mit einem vermeintlichen Gewinn von 350 Franken in Gutscheinen dazu verleitet, Fragen zu beantworten und persönliche Angaben zu hinterlassen.

Erneut die gleiche Masche: Die gefälschte Whatsapp-Nachricht. (1. Juli 2017) Bild: Screenshot

Nach der vermeintlichen Umfrage verhält sich die Website so, als ob der Benutzer einen Gutschein gewonnen hätte. Um an diesen zu kommen, müsse das Opfer die Nachricht noch an zehn Freunde weiterleiten.

«Die Migros macht nie Umfragen über Whatsapp»

«Das hat nichts mit uns zu tun», sagt Migros-Mediensprecher Luzi Weber auf Anfrage von baz.ch/Newsnet. «Diese Betrüger missbrauchen unseren Namen und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Marke.»

Nach der Umfrage wird gar das Facebook-Kommentarsystem gefälscht, um so zu tun, als hätten viele Menschen solche Gutscheine erhalten – das ist aber alles Teil der Fälschung: Die gefälschte Website. (1. Juli 2017) Bild: Screenshot

Betrüger bedienen sich immer wieder dieser Masche. Weber stellt klar: «Die Migros macht nie Umfragen über Whatsapp oder SMS.»

(mch)