Industrie 4.0 – ein Trend im Reality Check

Die Schweizer Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen – und grossen Chancen. Industrie 4.0 steht als Schlagwort für die vierte industrielle Revolution, welche in der Schweiz bereits begonnen hat. Dieser Prozess betrifft jeden Bereich der Unternehmen und ist von zentraler strategischer Bedeutung für den Erfolg von Schweizer Firmen. Wertschöpfungsketten, Produkte, Services, die Anforderungsprofile der Belegschaft und Kundenbedürfnisse werden sich im Zuge der vierten industriellen Revolution grundlegend verändern. Firmen, die sich technisch und organisatorisch nicht rechtzeitig auf solche Neuerungen einstellen, riskieren, von besser vorbereiteten Konkurrenten oder neu in den Markt eindringenden Anbietern verdrängt zu werden.

Die Versprechen der «Industrie 4.0» heissen Umsatzsteigerung, gesteigerte Ressourceneffizienz und höhere Kundenzufriedenheit. Doch gleichzeitig sind die Unsicherheiten gross, die Herausforderungen enorm. Entscheidungskräfte aus Unternehmen, Branchenverbänden und der Politik sind gefragt, um den Schweizer Werkplatz gestärkt – und nicht abgehängt – aus der vierten industriellen Revolution hervorgehen zu lassen.

Was wurde nun von all den hochgejubelten Visionen tatsächlich umgesetzt? Wo steht die vierte industrielle Revolution heute? Wo stossen Firmen an und kommen nicht mehr weiter? Diesen und weiteren Fragen geht das Tages-Anzeiger Forum «Industrie 4.0» auf den Grund und wird zum Begegnungsort für Erfahrungs- und Wissensaustausch der Führungskräfte, Visionäre und Praktiker.

Zu erwartende Keynote-Speakers sind Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E. sowie Markus Schulz, Senior Scientist am Cern. An der Podiumsdiskussion werden unter anderen Roger Wüthrich-Hasenböhler, Leiter Digital Business bei Swisscom und das Economiesuisse Geschäftsleitungsmitgleid Kurt Lanz die Thematik aufgreifen.

Moderation: Michael Marti, Leiter Digital und Newsnet, Mitglied der Chefredaktion Tages-Anzeiger und Karin Kofler, Autorin Wirtschaft.

Am Dienstag, 29. November 2016 in Rüschlikon

