Macht Saas-Fee den Wintertourismus kaputt?

Es sind Qualitäten, wie sie auch viele andere Wintersportorte hervorstreichen. «Absolute Schneesicherheit, top präparierte Pisten, eine Saison, die von Dezember bis April dauert» – so versucht Saas-Fee Skifahrer, Snowboarder und Winterwanderer zu sich zu locken. Doch dann kommt im Inserat ein Zusatz, der in der helvetischen Tourismuswelt völlig neu ist: «Und jetzt auch noch zu einem Hammerpreis.» Die Walliser bieten in einer ungewöhnlichen Aktion die Saisonkarte für 222 Franken an. Das entspricht einem Rabatt von 78 Prozent auf den Normalpreis von 1050 Franken. Einzige Voraussetzung ist, dass bis kommenden Sonntag 99'999 Abos abgesetzt werden.

Bei den Saastal Bergbahnen ist man begeistert vom Erfolg. «Die Reaktionen der Kunden sind sensationell», sagt Operativchef Urs Zurbriggen. Bis heute sind fast 82'000 Abos abgesetzt und bezahlt worden. Zusammen mit den Saisonkarten, die Grosskunden bereits fest zugesichert haben, werde man das Ziel daher erreichen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen insgesamt 120'000 Halbtages-, Ganztages- und Saisonkarten abgesetzt. «Wir wollen mit der Aktion auf Sass-Fee aufmerksam machen und die Kunden an uns binden», erklärt Zurbriggen.

«Bedenkliche Auswirkungen»

Nicht überall teilt man die Saaser Begeisterung. «Wir distanzieren uns von solchen Aktionen», erklärt Matthias In-Albon, Geschäftsführer der Bergbahnen Destination Gstaad, gegenüber der «HTR Hotel Revue». Das Vorgehen von Saas-Fee habe «bedenkliche Auswirkungen auf den gesamten Wintersportmarkt». Andere Orte würden durch das Vorpreschen der Walliser preislich unter Druck geraten. «Wir setzen auch künftig auf Qualität statt Masse», kommentiert In-Albon im Fachblatt weiter. Er will auch weiterhin den Preis verlangen, «den unser Skigebiet mit all seinen Vorzügen wert ist». Übersetzt heisst das: Im Berner Oberland hält man die Aktion von Saas-Fee für ein Dumpingangebot.

In St. Moritz will man sich zwar nicht in die Preispolitik anderer Orte einmischen. «Aber für uns ist das nicht der richtige Weg», sagt Marketingleiter Richard Adam. Er lässt auch durchblicken, dass man bei der Engadiner Nobeldestination ebenso wenig Freude am Vorgehen Saas-Fees hat. «Bei Rabattschlachten zahlt am Ende immer irgendwer die Zeche.» Gleich sieht man es bei Engelberg-Titlis Tourismus. «Unsere ganze Branche sendet damit, aber auch mit Aktionen wie Gratis-Skipass, 2 für 1, Bergbahnen inklusive und so weiter sehr fragwürdige Signale in den Markt. Ich mache mir Sorgen um die Nachhaltigkeit solcher Angebote», sagt Direktor Frédéric Füssenich. Er sei gespannt auf die langfristigen Folgen. Nachziehen wird er sicher nicht. «Wir haben uns bereits vor Jahren gegen diese Preispolitik entschieden, und die Bergbahnen investieren ins Produkt, anstatt den Preis zu senken. Der Erfolg gibt uns recht.»

Nivellierung nach unten

Auch Davos wettert gegen Saas-Fee. «Ein Marketing-Gag – getragen von einer Medienpartnerschaft, aber leider ohne Nachhaltigkeit», sagt Tourismus-Direktor Reto Branschi. Die ganze Sache funktioniere nur einmal. «Sollten mehrere Destinationen ein ähnliches Angebot lancieren, bricht der Nachfrageboom für den einzelnen Dumping-Anbieter zusammen», so der Davos-Manager. Er hat für seine Destination aber weniger Angst als für kleinere Orte. «Grosse Premium-Gebiete in hohen Lagen wie Davos würde das wohl weniger treffen. Viel schlimmer ist das für Bahnen in tieferen Lagen», so Branschi. Sie seien vor allem auf Tagesausflügler ausgerichtet und diese seien preisempfindlich. «Viele davon stehen schon heute mit dem Rücken zur Wand. Für diese Stationen können sich solche Aktionen bekannterer Anbieter ruinös auswirken», ist er überzeugt.

Diese Vorwürfe lässt Zurbriggen nicht gelten. «Wir wollten einfach mal etwas Innovatives machen», so der Bergbahnmanager. Denn es sei wichtig, den aktuellen Trend umzukehren. «Früher verbrachten die Gäste durchschnittlich sechs bis sieben Tage bei uns. Heute sind es noch vier. Zudem wandern sie immer öfter nach Österreich ab. Das wollen wir ändern, indem wir die Gäste stärker an uns binden», so der Saas-Fee-Vertreter. Man mache mit dem Billigabo etwas für die gesamte Region. «Die Leute übernachten öfter, sie essen öfter, sie kaufen öfter ein.»

Und sowieso gelte auch im Tourismus die freie Marktwirtschaft, fügt Zurbriggen an. Und diesen Freiraum will er nutzen. «Wir machen sicher weiter.» Wenn die Bilanz der 222-Franken-Aktion auch am Ende positiv ist, wird Saas-Fee andere ähnliche Aktionen anbieten. «Man muss neue Wege einschlagen», ist der Tourismusmann überzeugt. (baz.ch/Newsnet)