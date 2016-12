Meyer-Burger-Aktionäre stimmen über Kapitalerhöhung ab

Die Aktionäre des Solarzulieferers Meyer Burger stimmen am (heutigen) Freitag über eine Kapitalerhöhung ab. Vor der ausserordentlichen Generalversammlung hat das Unternehmen nun die Details dazu bekannt gegeben. Die Zustimmung zur Kapitalerhöhung, die 164,5 Millionen Franken einbringen soll, ist die Voraussetzung dafür, dass Meyer Burger sich refinanzieren und im kommenden Jahr seine auslaufenden Schulden bezahlen kann.

Meyer Burger will unter anderem das Aktienkapital durch die Ausgabe neuer Aktien erhöhen. Die Aussicht auf eine starke Kapitalverwässerung hat die Aktien des Konzerns unter Druck gesetzt. Der Aktienkurs des Solarindustriezulieferers tauchte am Freitag zu Handelsbeginn – vor der um 10 Uhr beginnenden ausserordentlichen Generalversammlung zur Kapitalerhöhung – in einem schwächeren Markt um fast 4 Prozent auf 2.45 Franken.

456,9 Millionen neue Aktien

Zwei andere Refinanzierungselemente hängen vom Entscheid der GV ab. Das erste sieht die Anpassung der Bedingung der Wandelanleihe vor, das zweite die Verlängerung von Kreditlinien. Gläubiger und Banken haben dafür grünes Licht gegeben, sollte die Kapitalerhöhung zustande kommen.

Für die Kapitalerhöhung sollen 456,9 Millionen neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von je 0,36 Franken ausgegeben werden, wie Meyer Burger am Freitagmorgen mitteilte. Damit soll sich das Aktienkapital von bisher 4,57 Millionen auf 27,41 Millionen Franken erhöhen. Jeder bisherige Aktionär bekommt für eine gehaltene Namenaktie fünf Bezugsrechte zugeteilt.

32,4 Millionen Franken zugesichert

Die Bezugsfrist soll vom 7. bis zum 15. Dezember laufen und der Bezugsrechtehandel vom 7. bis 13. Dezember. Als erster Handelstag an der Börse für die neuen Aktien ist der 20. Dezember geplant. Das Zustandekommen der Kapitalerhöhung steht unter der Bedingung, dass der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung mindestens 160 Millionen Franken beträgt.

Laut Meyer Burger haben sich zwei inländische institutionelle Investoren verpflichtet, unter bestimmten Bedingungen gesamthaft bis zu 90,1 Millionen Aktien zu einem Betrag von rund 32,4 Millionen Franken zu übernehmen, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden und die auch kein anderer Investor übernehmen wollte. Bei diesen zwei Investoren handelt es sich um Veraison Capital und zCapital.

Weiter sollen die Aktionäre an der GV auch über eine Erhöhung des bedingten und des genehmigten Kapitals befinden.

Werden die Aktionäre den Konditionen zustimmen?

«Es gibt zwar eine starke Verwässerung, aber wenn die Aktionäre der Kapitalerhöhung zustimmen, dürfte die Firma damit über den Berg sein», sagte ein Händler zum Plan. Entscheidend für die Rekapitalisierung sei der Ausgang der Generalversammlung, sagte Vontobel-Analyst Michael Foeth. «Die wesentlichen Fragen sind, ob die Aktionäre den vorgeschlagenen Konditionen zustimmen und ob sie letztlich auch zeichnen.»

