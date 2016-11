«Natürlich haftet der Mieter für Schäden am Handy»

Seit knapp einer Woche kann man bei Media-Markt Schweiz nun erstmals ein iPhone mieten. Wie funktioniert dieses Angebot genau?

Besitzt man eine Media-Markt-Shopping-Karte kann man sich ein iPhone aussuchen und dafür einen Mietvertrag abschliessen. Die Mindestmietdauer beträgt drei Monate und die Kündigungsfrist beläuft sich auf einen Monat. Das iPhone 7 mit 256 GB kann man beispielsweise für 39.95 Franken im Monat mieten.

Was sind die Stärken dieses Systems?

Leute, die sich das neueste Gerät nicht kaufen wollen oder kaufen können, haben hier eine Möglichkeit, es trotzdem zu bekommen. Wechselt man nämlich das Handy nach einem Jahr, ist dieses Angebot von den Kosten her sehr attraktiv.

Was sind die Vorteile für Media-Markt?

Auch wir können finanziell davon profitieren. Nach Rückgabe der Handys verkaufen wir diese als Occasionsgeräte wieder weiter, entweder in einem Media-Markt selber oder dann auf Ricardo.

Und was sind die Nachteile?

Grosse Nachteile sehe ich nicht. Man ist zwar an einen Vertrag gebunden, allerdings ist der relativ kurz. Natürlich haftet der Mieter für eventuelle Schäden am Handy.

Für welche Schäden haftet der Kunde?

Wenn das iPhone wieder zurückgebracht wird, bewerten wir den Wert des Gerätes. Bei offensichtlichen Schäden, wie zum Beispiel Displaybruch, müssen die Reparaturkosten vom Kunden übernommen werden. Natürlich hat das Handy nach einer gewissen Nutzung auch Gebrauchsspuren, diese werden nicht berechnet.

Smartphones sind voll von persönlichen Daten. Wie geht man damit um?

Wir sagen den Kunden, sie sollen die Daten vor der Rückgabe selber löschen. Sobald wir die Geräte wieder haben, werden sie geprüft und gegebenenfalls vollständig gelöscht. Erst dann verwenden wir sie weiter.

Seit knapp einer Woche bietet Media-Markt nun das iPhone zur Miete an. Wie reagieren die Schweizer Kunden darauf?

Wir sind noch am Anfang, und ein Ansturm blieb bis jetzt aus. Die Reaktionen sind aber durchaus positiv.

Haben Sie vor, dieses Geschäftsmodell auch auf andere Artikel zu erweitern?

Ja, das haben wir. Denken wir an eine Fussball-EM. Möchte man dafür einen Beamer haben, wäre es perfekt, diesen für diesen Zeitraum zu mieten, anstatt ihn für diesen einen Anlass kaufen zu müssen.

Überprüfen Sie vor Abschluss des Mietvertrages auch die Zahlungsfähigkeit des Kunden?

Durch die Media-Markt-Shopping-Karte wird direkt vor Ort eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Die Shopping-Karte funktioniert bei uns seit 15 Jahren, wie eine Kreditkarte.

Woher kommt dieser Trend, ein Smartphone zu mieten?

Das ist schwierig zu sagen. Kauft man sich aber ein neues Handy für viel Geld, will man nicht nach einem Jahr wieder das Gerät wechseln. Mit der Miete bekommt man die Möglichkeit, nach ein paar Monaten oder einem Jahr auf das neuere Gerät umzusteigen.

(Tages-Anzeiger)