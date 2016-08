Swiss überflügelt alle europäischen Airlines

In einem Vergleich erhält die Schweizer Fluggesellschaft gute Noten – vor allem wegen der Crew. Kritik gibts für die engen Platzverhältnisse.

Gegen die Luxusausstattung der Qatar Airways und Singapore Airlines kommt die Schweizer Fluggesellschaft in einem weltweiten Airline-Vergleich nicht an. Aber in Europa hat die Swiss die Nase vorn. Im aktuellen Ranking der «Handelszeitung» landet sie auf Platz 7 – und damit noch vor der Lufthansa und allen anderen europäischen Airlines.

Gute Noten gibt es vor allem für die gut geschulte Crew, die auch auf grundlegende Dinge wie saubere Toiletten achte. Das Essensangebot mit Schweizer Produkten kommt ebenfalls gut an. Kritik gibt es für die engen Platzverhältnisse in der Economy-Klasse, Verspätungen und die unflexible Reaktion auf Reklamationen. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Swiss denn auch einen Platz im Ranking eingebüsst.

Gratis-WLAN in der Economy

Spitzenreiter Qatar Airways punktet vor allem mit dem grössten Luxus in der Businessclass, viel Beinfreiheit in der Economy, dem Unterhaltungsangebot und Details wie Erfrischungstüchern aus Stoff, zwei Mahlzeiten auf längeren Flügen und 15 Minuten kostenlosem WLAN auch in der Economy.

Das Airline-Ranking 2016 basiert auf Flugtests der «Handelszeitung», Einschätzungen von Vielfliegern, Travel-Managern, Reisebürofilialleitern sowie internationalen Airline-Ratings. (ij)