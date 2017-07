Tech-Aktien in den USA steigen in neue Sphären

Seit dem 27. März 2000 galt der Stand von 988.49 Zählern als eine Art Leuchtmarke. Sie hat die bislang höchste Bewertung des S&P-500-Teilindexes für die Unternehmen aus der Informationstechnologie ausgewiesen. Seit gestern ist der Rekord passé: Der weitherum beachtete Branchenindex hat zum Handelsschluss an den US-Börsen ein neues Allzeithoch von 992.29 Punkten erklommen. Und dies, nachdem die Tech- Aktien den neunten Tag in Folge Kursgewinne verzeichnet haben.

Der bis vor kurzem gültige Höchststand des S&P-Tech-Index stammte aus dem Jahr 2000, als die Dotcom-Blase platzte. Nun wurde diese historische Marke geknackt. (Quelle: Reuters)

Für die Papiere von Alphabet (dem Mutterkonzern von Google), Apple, Facebook, Microsoft und anderen IT-Konzernen scheint es kein Halten zu geben. Mit seinem Anstieg um fast 23 Prozent im bisherigen Jahresverlauf stellt der S&P-500-Teilindex die zehn übrigen Branchenindizes des wichtigsten US-Aktienbarometers in den Schatten. Gleiches gilt entsprechend für den Gesamtmarkt, der bislang ein durchaus stolzes Gewinnplus von 10 Prozent aufweist.

Natürlich fehlt es nicht an warnenden Stimmen unter Marktbeobachtern, die von einem zu raschen und übertriebenen Kursrally bei den Tech-Aktien sprechen. Deren Schwächephase im Juni ist denn auch von Börsenkassandren als Beleg dafür gewertet worden, wie unwohl den Marktakteuren angesichts der schwindelerregenden Tech-Bewertungen ist und wie schnell der Wind in einem solchen Umfeld drehen kann.

Unschlagbares Geschäftsmodell

Doch diese Bedenken sind längst wieder verhallt. Denn die Finanzgemeinde ist letztlich davon überzeugt, dass kaum ein anderer Wirtschaftszweig derart hohe und beständige Gewinnzuwächse zu erzielen vermag. Und dies ungeachtet einer enttäuschend flauen Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Diese Stärke gründet auf einem Geschäftsmodell weltumspannender Plattformen, die relativ geringe Investitionen in Anlagen erfordern, dank Netzwerkeffekten ein überproportionales Wachstum generieren und dabei auch noch hohe Skalenerträge ermöglichen. Mit dieser Kombination erscheinen etwa Google, Facebook oder Amazon aus Investorensicht praktisch unschlagbar. Ein Fondsmanager brachte dies im «Wall Street Journal» unlängst auf den Punkt: «Fragen Sie sich selbst: Welche anderen Aktien wollen Sie heute in fünf Jahren haben?»

Der technologielastige Nasdaq Composite Index überflügelte denn auch seinen aus der Dotcom-Ära stammenden Höchstwert bereits im Frühling 2015, also mehr als zwei Jahre vor dem konkurrierenden S&P-500-Subindex. Und gestern erreichte der Nasdaq sein sage und schreibe 40. Allzeithoch im bisherigen Jahresverlauf. Der noch steilere Wertanstieg dieses Börsenbarometers ist zu einem erheblichen Teil auf die unterschiedliche Firmenzusammensetzung zurückzuführen. So sind im Nasdaq- Index mit Amazon (+37 Prozent Kursgewinn in 2017) und Netflix (+50 Prozent) zwei absolute Börsenhochflieger enthalten, die von Standard & Poor’s nicht zum Tech-, sondern zum erweiterten Konsumsektor gezählt werden. Umgekehrt wird der Tech-Branchenindex von S&P 500 von IBM und Western Union mit ihren zweistelligen Kursverlusten seit Jahresbeginn zurückgebunden; beide Papiere bleiben beim Nasdaq-Index aussen vor.

Einzig Microsoft konnte sich halten

Das neue Allzeithoch beim IT-Unterindex des S&P 500 weckt unweigerlich Erinnerungen an die Geschehnisse im Nachgang zum letztmaligen Rekord im Frühjahr 2000. Seinerzeit knickte das Börsenbarometer um über 80 Prozent ein, als sich die hochgesteckten Erwartungen einer Reihe junger Firmen aus dem Silicon Valley in Luft auflösten. Von den damals weltweit führenden Tech-Unternehmen konnte sich einzig Microsoft in der Spitzengruppe halten, während Cisco, Intel, Oracle und IBM zurückfielen. An ihrer Stelle nehmen heute Apple, Alphabet, Facebook und Visa die Spitzenpositionen im IT-Branchenindex ein.

Ihnen allen trauen Marktbeobachter zu, dass sie bis Ende Jahr rund ein Viertel zum Gesamtgewinn aller S&P-500-Firmen beisteuern werden. Auf dem Dotcom-Höhepunkt vor 16 Jahren lag dieser Anteil gerade mal bei 15 Prozent. Die enorme Ertragskraft der Tech-Unternehmen liess auch ihre Bestände an flüssigen Mitteln in ungeahnte Höhen klettern. Nach Schätzungen der Ratingagentur Moody’s dürfte die Branche inzwischen einen Cash-Berg von gegen 900 Milliarden Dollar aufgetürmt haben – dies entspricht annähernd der Hälfte aller liquiden Mittel, die von den US-Firmen ausserhalb des Bankensektors gehalten werden. Die Tech-Industrie sitzt also heute auf weitaus höheren Reservepolstern als je zuvor.

Überbewertung nicht erkennbar

Und noch etwas unterscheidet sich augenfällig zwischen März 2000 und Juli 2016: die Bewertungsniveaus des Tech-Sektors, gemessen an den erwarteten Gewinnen. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis war im ersten Quartal 2000 für den IT-Subindex des S&P 500 auf horrende 73 hochgeschnellt. Aktuell beträgt diese für Börsianer wichtige Kennzahl – trotz dem gestrigen Jahreshöchststand – nur 19,4, und sie liegt damit kaum höher als der Gesamtmarkt mit 19. Von einer krassen Überbewertung der Tech-Firmen könne zumindest aus dieser Optik nicht gesprochen werden – weder im branchenübergreifenden Vergleich noch im historischen Massstab –, wie Analysten geltend machen. (baz.ch/Newsnet)