«Viele Unternehmen werden nicht vier Jahre warten»

Herr Stiefel, die Stimmenden haben am Sonntag die Steuerreform abgelehnt. Packen die betroffenen Unternehmen nun die Kisten?

Die Ablehnung ist tatsächlich kein gutes Signal für unsere Mitglieder. Sie haben sich vom Entscheid Rechtssicherheit erhofft, nun herrscht aber grosse Verunsicherung. Ob ein Unternehmen wegzieht oder nicht, wird aber nicht schon heute Morgen entschieden.

Vor Abstimmungen drohen gute Steuerzahler gerne mit dem Wegzug, bleiben dann aber doch. Sind das nur leere Drohungen?

Nach Abstimmungen hat man meist das Gefühl, es passiere nichts. Aber das stimmt nicht. Ich schliesse nicht aus, dass grosse Konzerne – von einer breiten Öffentlichkeit unbemerkt – zumindest Teile ihres Unternehmens ins Ausland verlegen, wenn nicht rasch Rechtssicherheit geschaffen wird. Gewisse Steuereinnahmen sind also tatsächlich gefährdet. Verunsicherte Unternehmen schaffen auch keine neuen Stellen. Die Schweizer Wirtschaft ist unter anderem wegen des starken Frankens in einer sehr kritischen Phase, darauf deutet auch die Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent hin. Sie ist so hoch wie schon lange nicht mehr.

Haben Sie ein Beispiel von einem Unternehmen, das wirklich geht?

Das Winterthurer Medizintechnik-Unternehmen Zimmer hat bereits im Abstimmungskampf gesagt, dass es bei einem Nein Probleme bekommen werde und der Standort Schweiz gefährdet sei.

Vertreter von EU und OECD haben signalisiert, dass die Schweiz nicht sofort auf eine schwarze Liste gesetzt wird, wenn sie den Willen zeigt, schnell vorwärtszumachen.

Es kommt nicht nur auf die EU oder die OECD an. Länder wie Deutschland sind daran, selber Gesetze einzuführen, die Tochtergesellschaften in der Schweiz zu schaffen machen könnten; diese werden in ihrer Steuerrechnung gewisse Zahlungen nicht mehr als Aufwand verbuchen können und werden dadurch empfindliche Nachteile erleiden. Das wäre eine drastische Abmahnung. Das hat sich schon gezeigt, als Italien die Schweiz auf eine schwarze Liste setzte.

Grossbritannien wirbt zurzeit sehr aggressiv um Unternehmen.



Wo wollen die Unternehmen hinziehen? Nicht alle möchten gleich nach Hongkong oder auch nur nach Ungarn gehen.

Das müssen sie auch nicht, um ihre Steuern zu optimieren. Grossbritannien etwa wirbt zurzeit sehr aggressiv um Unternehmen; es verspricht ihnen, den ordentlichen Gewinnsteuersatz drastisch zu senken. Manche Unternehmen werden sich das ganz sicher überlegen. Und was noch wenig bekannt ist: Frankreich bietet insbesondere Unternehmen mit grossen Forschungsabteilungen sehr attraktive Bedingungen an.

Werben die Engländer und Franzosen bereits gezielt Unternehmen ab?

Natürlich höre ich, dass Unternehmen Offerten unterbreitet werden. Das geschieht aber immer. Nach dem Nein vom Sonntag sind Schweizer Unternehmen aber sicher empfänglicher für solche Angebote. Die Konkurrenz kommt allerdings nicht nur aus dem Ausland: Ich kann mir vorstellen, dass manche Unternehmen auch prüfen, in einen Kanton mit einer tieferen Steuerbelastung zu ziehen.

Was muss die Schweiz tun, damit Holdings nicht wegziehen?

Es ist wichtig, dass sich Befürworter und Gegner der Steuerreform an einen Tisch setzen und möglichst rasch die Eckpfeiler eines neuen Steuerpakets bestimmen. Die Unternehmen wollen sehen, worauf es hinausläuft. So kann man vielleicht Schlimmeres verhindern. Wenn es aber vier Jahre dauert, wie dies Bundesrat Ueli Maurer angekündigt hat, ist das definitiv zu lange. Viele Unternehmen würden nicht so lange warten. Aber nicht nur das Tempo spielt eine Rolle. Alle Akteure müssen auch zu einer Lösung Hand bieten, mit der die Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb konkurrenzfähig bleibt.

Wie viele Ihrer Mitglieder sind tatsächlich vom Nein betroffen?

Ich schätze, dass zwei Drittel ganz direkt betroffen sind. Wir haben 62 Mitglieder – das hört sich nicht nach viel an, aber es sind grosse Konzerne wie Novartis, Nestlé oder ABB darunter. Unsere börsenkotierten Mitglieder haben zusammen einen Wert, der 70 Prozent des gesamten Schweizer Börsenkapitals entspricht.

