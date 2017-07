Weniger Gewinn wegen Zinsenbaisse

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat im ersten Halbjahr einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Zum einen war das Zinsgeschäft rückläufig, und zum anderen stieg der Geschäftsaufwand wegen Investitionen und einer Neuausrichtung.

Unter dem Strich weist die BLKB einen Halbjahresgewinn von 52,5 Millionen Franken aus. Das sind 0,9 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Die Bank wertet das Halbjahr in ihrer Mitteilung vom Dienstag dennoch als «solide». Ohne einen ausserordentlichen Ertrag von 12,9 Millionen vor allem aus Immobilienverkäufen wäre der Gewinn deutlich gesunken.

Der BLKB-Geschäftserfolg sank im ersten Halbjahr 2017 um 8,5 Prozent auf 85,9 Millionen Franken. Dies kam zustande mit einem um 1,8 Prozent auf 182,2 Millionen gesunkenen Geschäftsertrag und einem um 6,7 Prozent auf 87,6 Millionen gestiegenen Geschäftsaufwand. Weniger zu verbuchen waren Wertberichtigungen und Abschreibungen.

Das Zinsengeschäft als wichtigster Pfeiler gab mit einem Nettoerfolg von 136,5 Millionen Franken um 4,6 Prozent nach. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legte zwar um 10,0 Prozent auf 32,2 Millionen zu, konnte die Zinsenbaisse aber nicht kompensieren. Auch das Handelsgeschäft gab nach: um 5,3 Prozent auf 8,8 Millionen Erfolg.

Bei den Hypotheken konnte das Staatsinstitut um 1,5 Prozent auf 17,8 Milliarden Franken erneut leicht zulegen, was die BLKB als «risikobewusstes Wachstum» beschreibt. Die Kundengelder anderseits stiegen um 2,4 Prozent auf 16,1 Milliarden Franken.

Für das Gesamtjahr 2017 rechnet die BLKB mit einem Ergebnis «leicht unter dem Vorjahr». Zwar sei von Stabilität in der Schweiz und Aufhellungen in der Eurozone auszugehen, doch dürften die Finanzmärkte weiter schwanken und bleibe die Entwicklung in den USA schwer voraussehbar. Und die Zinslage bleibe wohl «herausfordernd». (amu/sda)