Zementriese LafargeHolcim macht Gewinnsprung

Trotz des Chefwechsels und des Schattens der Syrien-Affäre klingeln bei LafargeHolcim die Kassen: Obwohl der Umsatz schrumpfte, hat sich der Konzerngewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt.

Unter dem Strich fuhr der grösste Zementkonzern der Welt einen Reingewinn von 1,15 Milliarden Franken ein, nachdem im Vorjahr lediglich 452 Millionen erzielt worden waren. Den grössten Teil zur Steigerung trugen Verkäufe von Geschäftsbereichen bei, die über 300 Millionen in die Kasse spülten. Unter anderem hatte LafargeHolcim Geschäfte in Vietnam und China veräussert.

Zudem war das Vorjahresergebnis erheblich mehr durch Kosten für die Fusion der Schweizer Holcim mit der französischen Lafarge sowie weitere Sondereffekte belastet gewesen. Aber auch ohne diese Effekte sei der wiederkehrende Konzerngewinn von 657 Millionen auf 824 Millionen Franken gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Als Folge der Verkäufe von Geschäftsteilen sank der Umsatz um 6,5 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis wären die Verkäufe leicht gestiegen. Der betriebliche Ebitda, also der operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen, verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken,

Preise erhöht

Zwei Jahre nach der Fusion der beiden Zementriesen aus der Schweiz und aus Frankreich «sind wir auf Kurs, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen», sagte Verwaltungsratspräsident Beat Hess in einer Telefonkonferenz. «LafargeHolcim hat sein Quartalsergebnis zum fünften Mal in Folge gesteigert.»

«Die Preisentwicklung hat das Ergebnis gestützt», sagte der interimistische operative Chef, Roland Köhler. So hat der Konzern die Zementpreise um 5,5 Prozent erhöht, was über eine halbe Milliarde mehr Betriebsgewinn einbrachte.

Zudem profitierte das Unternehmen von Synergien aus der Fusion von Holcim und Lafarge in Höhe von 215 Millionen Franken. Mittlerweile habe man die angestrebten Gesamtsynergien von 1 Milliarde Franken erreicht, was weit vor Zieldatum von Ende 2017 sei, sagte Hess.

Am kräftigsten fiel die Gewinnsteigerung dank Preiserhöhungen und Kostendisziplin in Nordamerika aus, obwohl das schlechte Wetter auf den Absatz von Zement und Zusatzstoffen schlug.

Gut geschlagen hätten sich auch Indien, Nigeria und insbesondere Mexiko. Indien habe sich weiter von der abrupten Währungsreform der Regierung erholt, die dem Land auf einen Schlag 86 Prozent des Bargelds entzogen hatte. Mittlerweile sind Absatzmengen und Preise von Zement im grössten Absatzmarkt von LafargeHolcim wieder gestiegen.

Gegenwind standgehalten

Mit den guten Gewinnen in den USA, Indien, Nigeria und Mexiko konnten die Rückschläge in anderen Märkten mehr als ausgeglichen werden, wie es weiter hiess. In Asien stand LafargeHolcim in Indonesien, Malaysia und den Philippinen im Gegenwind.

In Europa ging das Ergebnis im zweiten Quartal marginal zurück. In der Schweiz machte machte sich das Ende von Grossprojekten wie etwa von Tunneln bemerkbar. In Belgien habe sich ein Betriebsunterbruch negativ ausgewirkt. In Grossbritannien habe LafargeHolcim dank Einsparungen die Folgen des Brexit-Entscheids auffangen können. Im laufenden Jahr rechnet LafargeHolcim mit einem schwächeren Wachstum der Nachfrage als bisher. Dennoch soll der Betriebsgewinn prozentual zweistellig zulegen.

Neuer Chef kommt früher

Früher als erwartet wird der langjährige Sika-Chef Jan Jenisch das Steuer des Zementgiganten übernehmen. Der 50-jährige Deutsche trete sein Amt bereits sechs Wochen früher am 1. September an. «Wir möchten Jenisch so schnell wie möglich hier haben», sagte Hess, der übergangsweise auch die Funktion des Konzernchefs übernommen hat, nachdem Amtsinhaber Eric Olsen Mitte Juli den Hut genommen hatte.

Der Amerikaner war über eine Affäre um Schutzgeldzahlungen im syrischen Bürgerkrieg gestolpert. In diesem Zusammenhang laufen Untersuchungen der französischen Behörden. Zu den hängigen Verfahren wollte Hess keinen Kommentar abgeben. (rub/sda)