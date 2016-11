Kann Google Drogendelikte voraussagen?

Spätestens mit dem Fund von Crystal Meth beim deutschen Grünen-Politiker Volker Beck im März dieses Jahres geriet die Droge ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Deutsche Medien stellten fest, dass sich das Aufputschmittel von Bayern und Sachsen bis in die Hauptstadt ausgebreitet hatte und Konsumenten in allen Bevölkerungsschichten findet. Auch in der Schweiz hat die Substanz an Beliebtheit gewonnen.

Viele waren von der plötzlichen Verbreitung des Aufputschmittels überrascht, in den östlichen Bundesländern an der Grenze zu Tschechien sprechen Beobachter von einer «Epidemie». Diese hätte möglicherweise vorausgesagt werden können, glauben Forscher der Universität Bern: Suchanfragen bei Google zum Begriff «Methamphetamin» verliefen «ungefähr parallel» mit illegalen Drogenaktivitäten, wie eine heute vorgestellte Studie des Instituts für Rechtsmedizin zeigt.

Methamphetamin-bezogene Straftaten in der Schweiz über die Jahre 2004 bis 2016 (farbige Kurven), verglichen mit der relativen Häufigkeit von Google-Suchanfragen zu dieser Droge (schwarze/graue Kurven). Grafik: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern.

Die Forscher verglichen Häufungen von Suchanfragen mit den Kriminalstatistiken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es sei demnach «möglich, dass die Suchaktivität der kriminellen Aktivität vorausgeht und sich als Prädiktor eignet».

Das Datenproblem

Bei der Stadtpolizei Zürich hat man die Nutzung von Google Trends noch nicht in Betracht gezogen. «Wir müssen erst genau wissen, wie das funktioniert und ob eine Beobachtung von Suchanfragen für unsere Arbeit nützlich wäre», sagt Sprecherin Judith Hödel. Auch bei der Kantonspolizei nimmt man die Studie zur Kenntnis. Dort verweist man auf die Software «Craft 13», die Daten zu Häufungen von Einbrüchen verwendet, um gefährdete Gebiete vorauszusagen. Ein ähnliches System zur Prognose von Einbrüchen – «Precobs» – wird bereits seit einem Jahr von der Stadtpolizei Zürich und der Kantonspolizei Aargau eingesetzt.

Google Trends können aber nicht nur für die Strafverfolgung wertvolle Hinweise liefern. Suchanfragen im Zusammenhang mit Grippeerkrankungen lieferten beispielsweise in den USA präzise Angaben, wie sich eine Grippewelle ausbreitet – schneller als die Modelle der Gesundheitsbehörden. 2013 stampfte Google seinen «Flu Trend» aber wieder ein, wie das Tech-Magazin «Wired» schreibt: Die Angaben auf dem Höhepunkt der Grippesaison lagen weit daneben. Der Grund lag in einer Häufung von Suchanfragen, die zwar mit der Grippe einhergingen, aber nichts damit zu tun hatten. Der Google-Algorithmus war nicht raffiniert genug, um diese herauszufiltern.

Daraus ergeben sich für die Strafverfolgungsbehörden zwei Probleme: Erstens müssen sie über eine grosse Menge präziser Daten verfügen, damit eine Prognose überhaupt eine Aussagekraft hat. Dabei sind den Behörden Grenzen gesetzt: Die Suchanfragen einzelner Personen zu überwachen, ist selbst dem Nachrichtendienst nur in Ausnahmefällen und nicht massenweise möglich. Zweitens muss der Algorithmus intelligent genug sein, um die Informationen richtig zu verarbeiten. Das ist selbst für einen Grosskonzern nicht einfach, wie das Beispiel Google Flu zeigt.

Die Forscher der Universität Bern schränken denn auch ein: Aufgrund der Grobmaschigkeit der zur Verfügung stehenden Daten könne noch nicht definitiv gesagt werden, ob sich Suchaktivitäten grundsätzlich als Prädiktor eignen. Daher seien noch weitere Untersuchungen notwendig. Trotzdem empfehlen die Forscher den Strafverfolgungsbehörden, «Suchtrends zur Planung präventiver Massnahmen zu evaluieren». (hvw)