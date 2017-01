Zu müde für ein gerechtes Urteil

Auch für Angeklagte vor Gericht gilt: Gute Terminplanung macht die halbe Miete aus. Wer sich 2017 vor einem Richter zu verantworten hat, sollte demnach versuchen, dass die Verhandlung nicht am Montag, 27. März, angesetzt wird. Denn am Sonntag davor steht die Zeitumstellung an – um zwei Uhr nachts werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Diese 60 im Nichts verpufften Minuten fehlen, und so leiden am Tag danach mehr Menschen an einem kleinen Schlafdefizit als üblich.

Sozialwissenschaftler um Kyoungmin Cho von der University of Washington haben nun jüngst im Fachblatt «Psychological Science» gezeigt, dass Richter an den Montagen nach der jährlichen Umstellung von Winter- auf Sommerzeit im Schnitt härtere Urteile fällen als sonst. Vermutlich liege das daran, dass sie ein wenig schlechter ausgeruht als sonst sind und sich dies auf die kognitiven Ressourcen der Juristen auswirkt.

Das mag ungerecht sein, aber es handelt sich wahrlich um keine Überraschung. Die Studie der Wissenschaftler um Cho passt zu sehr vielen anderen Veröffentlichungen, die alle eines zeigen: Richter lassen sich in ihren Urteilen häufig von irrelevanten Faktoren be­einflussen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Müdigkeit, Hunger oder unwichtige Informationen – Einflüsse wie diese haben die Macht, über das Schicksal von Angeklagten mit zu entscheiden.

Cho und ihr Team analysierten Gerichtsurteile aus den USA, die zwischen 1992 und 2003 gefällt worden waren. Müde Richter verhängten demnach etwas härtere Urteile. Im Schnitt fielen Haftstrafen am Montag nach der Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit um fünf Prozent länger aus als jene, die am Montag in der Woche davor oder danach ausgesprochen worden waren.

«Schlaf sollte zwar kein Faktor sein, der Gerichtsurteile beeinflusst», sagt Cho, «doch geschieht genau das.» Den Müdigkeitseffekt beobachteten die Forscher ausschliesslich am Montag nach der Umstellung auf die Sommerzeit. Die Urteile am Dienstag sowie den weiteren Wochentagen nach der Umstellung unterschieden sich laut der Analyse nicht. «Wir waren überrascht, wie klar sich der vermutete Effekt in den Daten gezeigt hat», sagt Cho.

Im Herbst, wenn die Sommer- wieder auf Winterzeit umgestellt wird, allen eine Extrastunde im Bett geschenkt wird, führt dies hingegen nicht zu besonderer Milde. In den Daten tauchte kein entsprechendes Muster auf, wonach besonders ausgeschlafene Richter kürzere Haftstrafen als an anderen Tagen aussprechen würden.

Übernächtigte Eltern

Die Zeitumstellung im Frühjahr kostet Menschen durchschnittlich 40 Minuten Schlaf netto. Das ist weit entfernt davon, ein gravierender Mangel zu sein. Und doch zeigen sich Folgen: Die Zahl von Autounfällen steigt leicht an, es verletzten sich etwas mehr Menschen an ihrem Arbeitsplatz, und generell agieren die Bürobesatzungen der Arbeitswelt etwas weniger konzentriert als üblich. Da wundert es nicht, dass auch Richter be­einträchtigt sind, wenn sie leicht unausgeschlafen in ihre Roben schlüpfen und den ebenso übernächtigten Angeklagten gegenübertreten.

Unausgeschlafene Menschen handeln, denken und entscheiden anders als ausgeruhte Zeitgenossen. Studien ­haben beobachtet, dass Müdigkeit das Vermögen trübt, Risiken einzuschätzen – eine Disziplin, in der Menschen ohnehin notorisch schlecht sind. Nach einer kurzen Nacht fällt es ihnen erst recht schwer, potenzielle Gefahren zu bewerten. Zudem reagieren übernächtigte Menschen heftiger auf negative Reize wie Bedrohungen oder Situationen, die Angst auslösen. Sie lassen sich eher von Stereotypen und Vorurteilen leiten, und ihre Fähigkeit sinkt, geistig fordernde Aufgaben zu lösen. Überhaupt bereitet es müden Menschen Mühe, Emotionen und Impulse im Zaum zu halten. Da nun Richter dazu neigen, Menschen zu sein, drängt sich die Frage auf: Wie konnte jemand ernsthaft der Vorstellung an­hängen, Richter seien vor den Auswirkungen von Schlafmangel gefeit?

Wer nun die Nase rümpft, möge bedenken: Eltern bestrafen ihre Kinder wohl auch strenger, wenn sie übernächtigt sind; und der Chef geht mit seinen Angestellten vielleicht ruppiger um, wenn ihm eine Stunde Ruhe fehlt. Auch unausgeschlafene Lehrer, Schiedsrichter und jeder andere, der Strafen ausspricht, so Cho, treffen vermutlich andere Entscheidungen.

Auch vor hungrigen Juristen sollte sich der umsichtige Angeklagte hüten. Ein fallender Blutzuckerspiegel reduziert die kognitiven Kapazitäten ebenfalls. Insbesondere dann, wenn Juristen zum Beispiel schon den ganzen Vormittag in diversen Verhandlungen stecken und laufend Entscheidungen treffen müssen. Das laugt aus und weckt den Wunsch, doch bald mal Mittagspause zu machen. Eine Arbeitsgruppe um Shai Danziger von der israelischen Ben-Gu­rion-Universität hat einmal im Fachblatt «PNAS» Daten veröffentlicht, die sie als Beleg für eine Art Gnadenlosigkeit hungriger Richter interpretieren.

Die Wissenschaftler untersuchten Entscheidungen israelischer Juristen ­darüber, ob Häftlinge vorzeitig entlassen und ihre Reststrafen zur Bewährung ­ausgesetzt werden sollten. Zu Beginn der Sitzungen fielen im Schnitt 65 Prozent der Urteile positiv für die Häftlinge aus. Doch im Laufe der Stunden bis zur Essenpause fiel die Rate der Begnadigungen gegen null. Nach der Pause ergab sich das gleiche Muster. Die gestärkten Richter gewährten zunächst wieder etwa zwei Dritteln der Häftlinge Be­währung, um dann im Laufe der Sitzungen wieder fast alle Anträge auf vor­zeitige Entlassung abzulehnen.

Kritiker der Untersuchung sagen, dass womöglich die leichten Fälle stets zu Beginn der Sitzungen verhandelt werden und später – also kurz vor der Pause – über die Fälle der ohnehin chancenlosen Häftlinge entschieden werde. Die Wissenschaftler um Danziger führen dennoch mentale Erschöpfung als relevante Einflussgrösse ins Feld. Aus anderen Studien sei schliesslich bekannt, dass geistig ausgelaugte Menschen dazu neigen, sich im Sinne des Status quo zu entscheiden. Erschöpfte Konsumenten akzeptieren etwa eher Vorschläge von Verkäufern, statt Angebote nach eigenen Wünschen zu mo­difizieren. Und erschöpfte Richter, so ­Danziger und Kollegen, entscheiden sich eben dafür, die Dinge so zu belassen, wie sie gerade sind. Für einen Häftling bedeutet dies: Seine Situation bleibt unverändert, er muss zurück in den Knast.

Wehe, das Lieblingsteam verliert

Als Gegenmittel empfehlen die Forscher um Danziger Pausen, Mahlzeiten und weitere Tätigkeiten, die dazu taugen, die Laune der Richter zu heben. Denn auch übellaunige oder wenigstens emotional eingetrübte Richter sprechen wohl eher Urteile, die nicht im Sinne der Angeklagten ausfallen. So haben US-Ökonomen kürzlich berichtet, dass Richter härtere Urteile fällen, wenn zuvor das Football-Team überraschend verloren hat, das sie als Fan unterstützen. Schon dass eine solche Niederlage die Laune der Juristen verhagelt, reiche, dass Strafen ein wenig härter ausfallen.

«Trotz ihrer juristischen Ausbildung sind Richter genauso wie Laien für ­kognitive Verzerrungen anfällig», fasst Neil Vidmar von der Duke University das Phänomen in einer Überblicksarbeit im Fachblatt «Current Directions in Psychological Science» zusammen. Darin trägt der Psychologe weitere Beispiele zusammen: Demnach gelingt es Richtern auch oft nur leidlich, Informationen auszublenden, die sie in einem Verfahren ausdrücklich nicht berücksichtigen sollen. Und weisse Richter neigen laut manchen Studien wiederum dazu, schwarze An­geklagte härter zu bestrafen, während schwarze Richter, Weissen härtere Urteile aufbrummen.

Insofern ist es vielleicht egal, ob eine Verhandlung direkt nach der Zeitumstellung stattfindet. Es wirken einfach zu viele versteckte Einflussgrössen auf die Psyche von Richtern – und natürlich aller anderen Menschen. Wichtig ist nur, dass dies allen bewusst ist, dass sich etwa ein frustrierter Richter darüber im Klaren ist, dass er einen Angeklagten nicht dafür bestrafen darf, dass seine Lieblingsmannschaft den Champions-League-Final vergeigt hat.

(Tages-Anzeiger)