Methanol im Tank

Martin Läubli. Aktualisiert am 25.08.2016

Für den Schweizer Urs Weidmann ist Methanol die beste Alternative für fossile Treibstoffe. Sein Methanol-Minikraftwerk soll eine klimaschonende Energieversorgung lancieren.

Der Mann ist schnell unterwegs. Vor knapp vier Jahren war das Kraftwerk erst in seinem Kopf fertig. Nun geht bereits ein Pilotwerk in Betrieb. Urs Weidmann, CEO der Firma Silent-Power, hat gestern am Hauptsitz der Wasserwerke Zug in Steinhausen das weltweit erste Minikraftwerk präsentiert, das mit Methanol betrieben wird. Die farblose Flüssigkeit ist Weidmanns Leidenschaft. Wer mit dem promovierten Elektroingenieur redet, der wird mit Argumenten eingedeckt, warum Methanol der Treib- und Brennstoff der Zukunft sein soll.

Seine Idee stammt aus den 80er-Jahren. Weidmann suchte am Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen nach neuen synthetischen Brennstoffen. Schon damals war er überzeugt: Methanol kann Kohle, Erdöl und Erdgas ablösen. Doch die Zeit schien damals noch nicht reif dafür. Weidmann wechselte ins Bankgeschäft und finanzierte geothermische Kraftwerke in den USA. Und dann kam die Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011. Deutschland und die Schweiz wollen seither aus der Kernkraft aussteigen. «Wir brauchen Alternativen», sagt der Unternehmer.

Hoher Wirkungsgrad

Seine Lösung heisst Econimo. Während in Steinhausen die Pilotanlage 1 vorgestellt wurde, steht im Industriequartier von Cham bereits ein Econimo der nächsten Generation. «Sie ist halb so gross, sie muss aber noch um den Faktor 10 billiger werden», sagt Weidmann. Das kompakte Minikraftwerk ist etwa so gross wie ein Minivan. Eine Mikrogasturbine produziert aus Methanol Strom. Mit der Abwärme kann geheizt oder Warmwasser aufbereitet werden.

«Das Gesamtpaket hat einen Wirkungsgrad von gegen 100 Prozent.»Urs Weidmann

Weiter lässt sich die Anlage im Sommer auch als Klimaanlage einsetzen. An kalten Wintertagen hilft zudem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die extrem leistungsfähig ist, weil sie die Wärme aus den heissen Abgasen statt aus der Umgebungsluft gewinnen kann. Den Strom liefert die Turbine. «Das Gesamtpaket hat einen Wirkungsgrad von gegen 100 Prozent», sagt der Elektroingenieur. Die Kosten – wenn das Produkt in Serie gehen wird – seien vergleichbar mit herkömmlichen Öl- oder Gasheizungen. Die Kapazität von Econimo ist so bemessen, dass mit einer Anlage ein Wohnblock mit 10 bis 20 Apartments mit Strom und Wärme versorgt werden kann.

Für Weidmann ist das Minikraftwerk mehr als nur eine Maschine für die gesamte Energieversorgung eines Gebäudes. Die Anlage soll helfen, die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. «In einem Quartier, das auf Solarstrom setzt, kann sie einspringen, wenn Wolken die Stromproduktion reduzieren», sagt Weidmann. Econimo nimmt in diesem Fall die Rolle einer grossen Batterie ein, wie sie zum Beispiel zu Testzwecken die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich einsetzen. Nur glaubt Weidmann nicht an den grossen Durchbruch der Batterien: «Sie sind zu teuer und zu wenig ökologisch.»

Tatsache ist: Ein Netz von Energiespeichern ist in Zukunft unerlässlich. Seit Windparks und Fotovoltaikanlagen das europäische Netz sporadisch mit enormen Mengen Strom überlasten, wird an zahlreichen verschiedenen Speichersystemen geforscht. In einer Zeit, in der die meisten Energiefachleute auf Elektrizität setzen, stehen Weidmann und sein Team wie Aussenseiter da. «Wir kommen nicht um einen flüssigen Treibstoff herum», sagt Weidmann. Mit Batterien werde man keine Flugzeuge, Lastwagen, Mähdrescher oder Panzer wirtschaftlich in Bewegung bringen.

Nicht explosiv, kaum Russ

Methanol ist für ihn der ideale Energieträger. Das Wundermittel zählt zur Stoffklasse der Alkohole, ist farblos, gefriert bei minus 98 Grad Celsius, siedet bei 65 Grad – und ist wesentlich weniger gefährlich als Benzin. Bei den Umweltbehörden gibt es derzeit keine Mehrauflagen für den Einsatz von Methanol, das wie Benzin behandelt wird. Bei der Verbrennung gibt es kaum schädliche Emissionen und Russ. Es entstehen nur Wasser in Form von Wasserdampf und das in geringer Konzentration ungiftige Kohlendioxid (CO 2 ).

Infografik: Produktion und Einsatz von Methanol Grafik vergrössern

Auch die Herstellung ist im Prinzip einfach: Aus Wasser wird mithilfe von überschüssigem Wind- oder Solarstrom elektrolytisch Wasserstoff produziert. Dieser wird mit dem Treibhausgas CO 2 auf chemisch verhältnismässig einfache Weise zu Methanol synthetisiert. Der Alkohol funktioniert so als Langzeitspeicher wie Wasserstoff oder Methan, das auf einem ähnlichen Weg hergestellt wird.

Das Methanolverfahren entdeckte der amerikanische Nobelpreisträger George Olah. Seither plädiert der Forscher für Methanol als Energieträger. Er sieht den grössten Vorteil im Verteilsystem. Der Vertrieb sei über die etablierte Transportkette für Treib- und Brennstoffe möglich. Tanksäulen müssen also im Vergleich zu Erdgas oder Wasserstoff mit weniger Aufwand umgebaut werden. Auch der Benzinmotor oder Flugzeugturbinen könnten auf Methanol umgestellt werden. Doch so einfach ist es dann doch nicht: Immerhin investierte Weidmanns Unternehmen Silent-Power 3 Millionen Franken, damit Methanol überhaupt in einer Gasturbine effizient zum Brennen gebracht werden kann.

Knackpunkt Herstellung

Methanol wird heute vor allem aus Erdgas produziert, es ist damit die weltweit zweitmeistgehandelte Flüssigkeit. Klimaneutral ist die Produktion aber nur, wenn es mit CO 2 , vor allem aus der Luft, hergestellt wird. Das Zürcher Cleantech-Unternehmen Climeworks – ein Spin-off der ETH Zürich – hat eine solche Anlage entwickelt. Noch ist die Gewinnung allerdings nur in kleinen Mengen möglich. Auch liegen die Kosten für klimaneutrales Methanol heute noch weit über dem Marktpreis.

Autoingenieur Christian Bach vom Materialforschungsinstitut Empa in Dübendorf ist skeptisch. «Es gibt derzeit in Europa weder Normen noch Fachleute, auch keine Geräte und vor allem keine Verteilinfrastruktur.» Der Empa-Forscher gibt Methanol höchstens als Treibstoff eine Chance. Sollte eine Motion des Grünliberalen Thomas Böhni, die im Juni vom Nationalrat gutgeheissen wurde, umgesetzt werden, so könnte laut Bach die Schweiz zu einem Pionierland für synthetische Treibstoffe werden. Der Grund: Fahrzeuge, die mit erneuerbarem, synthetischem Methanol (oder Methan) fahren, könnten dann von der CO2-Abgabe befreit werden.

Erste grosse Methanolfabrik

Urs Weidmann ist zuversichtlich: Das isländische Unternehmen Carbon Recycling International (CRI) hat auf der Insel eine erste grosse Methanolfabrik aufgebaut. Hier wird in einem kombinierten Prozess CO 2 aus der Luft gewonnen, mithilfe von Strom aus geothermischen Kraftwerken. In einem Steinkohlekraftwerk bei Dortmund wird CO 2 aus dem Rauchgas des Steinkohlekraftwerks gewonnen. Das Projekt wird im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 mit 9 Millionen Euro unterstützt. 2017 soll das erste Methanol produziert werden. Eines der grössten Fährschiffe der Welt, die schwedische Stena Germanica, pendelt mit einem Methanolantrieb zwischen Kiel und Göteborg. Und in China sollen gemäss der Fachplattform Methanolfuels.org gegen 470'000 Taxis, Lastwagen und Busse mit einem grossen Anteil an Methanol im Benzintank zirkulieren.

Das Geschäftsmodell von Weidmann ist ehrgeizig. Silent-Power will nicht nur Kraftwerke und Energieumwandler bauen, sondern auch weltweit die Methanolinfrastruktur aufbauen helfen und den Brennstoff für die Minikraftwerke herstellen. Bereits im nächsten Jahr sollen die ersten 200 Econimo-Mini­kraftwerke auf den Markt kommen, im Jahr 2021 sollen es 20'000 Stück sein.

Und Weidmann denkt bereits weiter: «In ferner Zukunft wird der Treibstoff ­lokal im Quartier mit überschüssigem Solarstrom im Sommer für die Winterzeit hergestellt.»

