Wie umgehen mit Profiteuren?

Wir haben einen recht grossen Freundes- und Bekanntenkreis. Es vergeht kaum ein Wochenende ohne eine Einladung bei uns. Meine Frau ist eine hervorragende Köchin und bekannt als grosszügige Gastgeberin. Natürlich muss zum Aperitif Champagner und zum Essen recht teurer Wein kredenzt werden. Sie ist sehr darauf bedacht, dass der Abend, auch alkoholisch, nur erfolgreich sein kann. Mich stört manchmal diese an Völlerei grenzende Gastfreundschaft; auch deshalb, weil gewisse Gäste nie Gegeneinladungen aussprechen. Bin ich kleinkariert mit meiner Auffassung, dass½ Flasche Wein pro Person zum Essen eigentlich genug ist und ich eine Gegeneinladung erwarten kann?

E. G.

Lieber Herr G.,

Ihre Formulierung, wonach ein Abend bei Ihnen auch alkoholisch ein Erfolg werden soll, hat mir wahnsinnig gefallen. Zudem hat Ihre Frau ja recht, ihre Einstellung ist die einzig richtige: Wer einlädt, muss grosszügig sein. Wer es nicht ist, sollte das mit den Gästen sein lassen. Schmürzeligkeit verträgt sich nicht mit einem offenen Haus.

Jetzt weiss ich aber natürlich schon, worum es Ihnen geht. Es gibt diesen Mitmenschen, der sehr gern nimmt, aber sehr ungern gibt. Es handelt sich um die Spezies des Profiteurs, die Subspezies umfasst dann zusätzlich die Erbsenzähler und die Immer-auf-ihren-Vorteil-bedacht-Seienden, und in ihnen manifestiert sich so ziemlich alles, was wir in unserer kleinen Rubrik nicht mögen, weil deren Mitglieder sich durch die Abwesenheit von Klasse und vor allem von Grosszügigkeit auszeichnen.

Sie dürfen deshalb, lieber Herr G., nicht so werden. Sich zuliebe. Das würde Ihnen nicht stehen, denn es steht niemandem. Seien Sie weiterhin generös. Rechnen Sie nie mit einer Gegenleistung. Das ist wahre Grösse, denn man darf nicht insgeheim aufrechnen, was man alles schon investiert hat. Sonst kommt es nicht von Herzen. Sondern man will gelobt und gepriesen werden wie ein kleines Kind, dem man den Kopf tätschelt, weil es etwas besonders schön ausgemalt hat, und das dünkt mich immer so armselig und deprimierend.

Dennoch: Werden Sie selektiver. Es muss ja nicht immer der beste Wein sein. Einladungen sind in erster Linie soziale Anlässe, es geht ums Zusammensein. Das Essen und der Wein bilden dafür nur den Rahmen, wobei ein schöner Rahmen natürlich hilft, aber schliesslich möchten Sie doch Freunde, die Sie auch dann noch mögen, wenn Sie eventuell mal nur noch Geld für Fusel haben.

