Alles ausser Dorlikon

Zusammenspannen oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit mehrere Gemeinden im Norden des Kantons. In drei Monaten stimmen Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen über einen Zusammenschluss ab. Die Wogen gehen hoch. Am letzten Samstag schaltete sich überraschend Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) in die Diskussion ein. Im «Landboten» sprach sie sich deutlich für Gemeindefusionen aus, auch für jene im Stammertal, die in letzter Zeit ins Stocken geraten ist.

Nicht weniger als sechs weitere ­Gemeinden aus dem Weinland prüfen derzeit einen Zusammenschluss: Die ­Gemeinderäte von Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur wollen eine Grundsatzabstimmung über eine Fusion durchführen, wie sie im Frühling mitteilten. Wie die neue Grossgemeinde dereinst heissen soll, ist offen. Weinland-Süd etwa? «Da wir ein zweistufiges Verfahren gewählt haben, werden wir uns erst in der zweiten Phase, die frühstens im zweiten Quartal 2018 beginnt, mit der Namensgebung beschäftigen», sagt Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker. Als Erstes entscheiden die Stimmberechtigten in einer Urnenabstimmung voraussichtlich im Frühling 2018, ob eine Fusion überhaupt geprüft werden soll.

Zielscheibe von Spötteleien

Einer der Fusionskandidaten hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit der Namensfrage gemacht. Vor genau 140 Jahren stellte das damalige Dorlikon das Gesuch um Umbenennung in Thalheim an der Thur, 1878 stimmten der Zürcher Kantons- und Regierungsrat der Namensänderung zu. Auslöser für den Wunsch nach einem Namenswechsel waren der ständige Spott, dem sich die Bewohner des Dorfes im Thurtal ausgesetzt sahen. Der Volksmund brachte den Namen Dorlikon mit Dummheit in Verbindung. An Sängerfesten, so berichtete die NZZ, wurden die Sänger bespöttelt, die hinter der Vereinsfahne mit der Aufschrift Dorlikon marschierten. Bei Liegenschaftenverkäufen war der Aufmarsch zahlungskräftiger Leute bescheiden, der Ortsname schreckte ab.

Die Verhöhnung der Dorliker nahm offenbar derartige Ausmasse an, dass sich auch der Bezirksrat Andelfingen und später der Regierungsrat zum Handeln gezwungen sahen. In seinem Schreiben vom Mai 1878 schliesst sich der Regierungsrat der Einschätzung des Bezirksrats Andelfingen an, der das Gesuch der Gemeinde Dorlikon für eine Umbenennung zur Annahme empfiehlt. Der Gemeindebeschluss zur Namens­änderung sei «ein Akt sozialer Notwehr gegen eine die Gemeinde schädigende, durch sie nicht verschuldete Unbill, welche sie auf anderen Wegen nicht los werde», hielt der Regierungsrat fest.

Früher habe das Dorf Thorlikon geheissen, wie aus Notariatsprotokollen und Urkunden hervorgehe. Davor wurde es Thorlinchen genannt, was vom ursprünglichen Thorlinghofen abstammt, das einen Hof des Thor oder Thorling bezeichnete, des ersten Ansiedlers im Mittelalter. Der Name Dorlikon sei also lediglich Zufall, weil der erste Ansiedler so und nicht anders hiess, schrieb der Regierungsrat.

Allein der Umstand, dass die deutsche Sprache das im Stamme gleichlautende Wort «Thor» (dumm, töricht, einfältig) enthält, habe den Dorfnamen Thorlikon oder Dorlikon «wohl von früher Zeit bis jetzt für die Gemeinde zu einer Quelle stetiger Verunglimpfung und Missachtung geschaffen, und durch die daherigen ökonomischen Folgen ihre dauernde Erhebung und Wohlfahrt verhindert.» Der Volkswitz habe im Laufe der Zeit beide Wörter in Verbindung gebracht und den Ortsnamen zum Stichwort «für alle möglichen Albernheiten und einfältigen Handlungen, namentlich in der Richtung geistiger Beschränktheit gestempelt».

Unter dieser Verhöhnung habe die Gemeinde Dorlikon «intensiv gelitten», heisst es im Regierungsratsbeschluss weiter. Aller Fleiss und jedes Opfer der Bewohner sei umsonst, solange dieser Gemeindenamen dazu führt, «dass die Niederlassung gemieden wird, so einladend auch Lage und Bodenbeschaffenheit sind; dass fast alle, die es dort zu etwas gebracht haben, der Gemeinde den Rücken kehren, wodurch sie tüchtige Leute und viel Vermögen verloren hat.»

Für Diskussionen im Dorf sorgte die Namenswahl. Vorschläge reichten von «Thurfelden» über «Thurtal» bis nach «Brunnendorf». Schliesslich einigte man sich auf das unverfängliche Thalheim. Um Verwechslungen mit dem aargauischen Thalheim zu vermeiden, gibt es den Zusatz «an der Thur».

«Eine emotionale Sache»

Es dürfte weitere Gründe für die Namensänderung gegeben haben, wie Caroline Hofer Basler, die jetzige Gemeindepräsidentin von Thalheim, sagt. Um 1877 herrschte eine allgemeine Konjunkturkrise, besonders die Ackerbaugebiete litten darunter. Dazu lasteten auf der Dorliker Gemeindekasse die Schulden der Nationalbahn und Schäden aus der Thurüberschwemmung. Der neue Name war wohl auch als Signal für einen Aufbruch gedacht, der zeigen sollte, dass die Dorliker zur Tat schritten und hemmende Traditionen hinter sich liessen.

Heute erinnert in Thalheim kaum mehr etwas an Dorlikon. Einzig auf einer Wappenscheibe in der Kirche taucht der Name noch auf. Und in einigen Privathäusern lagern noch alte Getreidesäcke mit der Aufschrift «Dorlikon». Dafür lebt die alte Geschichte in einem Globi-Buch weiter: Im Band «Globi in Torlikon» aus dem Jahr 1945.

Im Dorf begegne man dem früheren Namen «mit Schalk und Herzlichkeit», sagt Hofer Basler. Eine Rückkehr zu «Dorlikon» hält sie für ausgeschlossen. Obwohl im Zuge der nun geplanten Grossfusion da und dort spasseshalber die Idee aufkam, man könnte die neue Gemeinde ja «Gross-Dorlikon» nennen. Realistischerweise käme bei einem Ja zur Fusion im Weinland «alles ausser Dorlikon» infrage. Die Namensgebung sei eine heikle, emotionale Sache, die viel Fingerspitzengefühl erfordere. Persönlich bedauert die Gemeindepräsidentin den Verlust des alten Namens ein wenig: «Es war ein spezieller Name. Thalheim gibt es viele, Dorlikon war weltweit einmalig.» Kleiner Trost: Die Thalheimer können sich immerhin regelmässig mit Vertretern anderer Thalheims treffen, so mit jenen aus dem Aargau, aus Deutschland, Luxemburg und sogar Rumänien.

(Tages-Anzeiger)