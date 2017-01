Christian Klambaur tritt aus SVP aus

Christian Klambaur ist nach Angaben des «Blicks» per sofort aus der SVP ausgetreten. Das nachdem er am ersten Januar auf Facebook ein rassistisches Video geteilt hatte, das für Empörung sorgte. An der nächsten Generalversammlung sollte die SVP Rüti ZH über einen möglichen Ausschluss Klambaurs entscheiden. Nun kam er der Partei zuvor.

Beim Video handelte es sich um einen Ausschnitt aus dem Monumentalfilm «300», der neu vertont wurde: «Ich brauche jetzt Asyl», sagt ein Dunkelhäutiger, und der Spartanische Krieger antwortet: «Sicher nicht in Bubikon.» Und mit den Worten «Du Scheiss-Neger» stösst ihn der Spartaner in den Abgrund.

