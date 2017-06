Freispruch für Martin Bäumle

Es war nicht die bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 150 Franken, die Martin Bäumle das Obergericht anrufen liess. Richtig eingeschenkt hätten ohnehin nur die 24'000 Franken Entschädigung für die Prozessgegner und die eigenen Anwaltskosten. Nein, Bäumle war nach dem Verdikt des Bezirksgericht Uster von seiner Verurteilung wegen Amtsgeheimnisverletzung deshalb enttäuscht, weil er unbeirrt überzeugt war, «dass ich jederzeit das Richtige und Notwendige gemacht habe».

Nun hat das Obergericht bestätigt, dass Bäumle mit seiner Überzeugung richtig lag. Ein Vorsatz sei ihm nicht «rechtsgenügend nachweisbar». Auch nicht, dass er eine Verletzung des Amtsgeheimnisses in Kauf genommen habe. Bäumle erhält eine Prozessentschädigung von 44'400 Franken.

Gestaltungsplan bachab geschickt

Worum ging es überhaupt? In seiner Funktion als Dübendorfer Finanzvorstand hatte Bäumle - was er zu keinem Zeitpunkt in Abrede stellte - dem «Anzeiger von Uster» zwei Betreibungsregisterauszüge über eine Baumanagement- und eine Projektmanagementfirma zukommen lassen. Daraus ging hervor, dass gegen die beiden Firmen, die der gleichen Person gehören, fast 80 Betreibungen in Höhe von über acht Millionen Franken und in mindestens einem Fall auch eine Konkursandrohung vorlagen.

Brisant war die ganzen Angelegenheit, weil die beiden Firmen bei der Stadt einen privaten Gestaltungsplan für das Gebiet zwischen Hochbord und Glattzentrum eingereicht hatten, der unter anderem auch die Errichtung eines 114-Meter-Hochhauses vorsah. Elf Tage, nachdem der «Anzeiger von Uster» die Betreibungen publik gemacht hatte, lehnten die Stimmberechtigten im November 2011 das Projekt mit 54,3 Prozent ab.

Bauprojekt redimensioniert

Wie der Rechtsvertreter der beiden Firmen am Mittwoch vor Obergericht sagte, gehören die beiden Grundstücke weiterhin der Baumanagementfirma. In der Zwischenzeit gibt es für das Gebiet einen redimensionierten, von der Stadt genehmigten Gestaltungsplan, der rechtskräftig ist. Eine Volksabstimmung dazu gab es nicht.

