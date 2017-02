Rolf Erb muss aus seinem Schloss ausziehen

Rolf Erb müsse mit seiner Familie definitiv auf den 1. Mai 2017 aus Schloss Eugensberg in Salenstein TG ausziehen, heisst es heute Montag in einem gemeinsamen Communiqué des Thurgauer Konkursamtes und der Rechtsvertreter der Gläubiger. Das Bundesgericht habe am 9. Februar eine Beschwerde von Erbs Partnerin und Mutter seiner Zwillinge abgewiesen. Sollte sich die Familie dem widersetzen, werde der Auszug «mit Hilfe der Polizei durchgesetzt».

Damit beginnt nun die Verwertung der Liegenschaften des einstigen Erb-Imperiums: «Ein erfahrener Makler mit internationalem Netzwerk» werde mit dem Verkauf von Schloss Eugensberg beauftragt, heisst es in der Mitteilung. Zum Besitz gehören ein Badehaus am Untersee, ein Gutsbetrieb, sowie Wald und landwirtschaftliche Grundstücke.

Alle diese Liegenschaften sollen auf dem Markt angeboten werden, obwohl es bereits eine Liste mit Interessenten gebe. Für das Inventar des Schlosses sei ein separater Verkauf vorgesehen, sobald klar ist, was der Käufer des Schlosses übernehmen werde.

Zwölf Oldtimer zum Verkauf

Zum Besitz gehören unter anderem zwölf Oldtimer. Auch dafür sollen nun Offerten von international tätigen Maklern eingeholt werden.

Ein weiterer Makler wird für die Villa Wolfensberg in Winterthur gesucht. Er soll in einem ersten Schritt die Liegenschaft entwickeln und ihr Potenzial aufzeigen. Bei den Schlosshof Immobilien AG, zu denen auch das Zentrum Töss sowie zahlreiche Mehrfamilienhäuser gehören, wird zuerst ein gesamthafter Verkauf der Gesellschaft geprüft. Es bleibe aber eine Option, bei Bedarf einzelne Objekte auch separat zu verkaufen. Für beide Möglichkeiten gebe es bereits Interessenten.

Auch andere Vermögenswerte, die nach den Gerichtsurteilen der Konkursmasse Rolf Erb zugesprochen werden, sollen nun schrittweise verkauft werden. Noch immer sind aber einige Gerichtsverfahren hängig. Die Verwertung dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilte das Thurgauer Konkursamt mit.

(sda/pu)